Minh tinh Giày Thủy Tinh sụp đổ hình tượng sau 1 đêm

Tối 24/2, tờ Osen đưa tin, nữ minh tinh Kim Ji Ho (phim Giày Thủy Tinh) vừa trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng Hàn Quốc vì 1 hành động thiếu ý thức, trái ngược hoàn toàn với hình tượng mà cô gây dựng bao năm qua. Nguồn cơn của đợt sóng gió lần này tới từ bài đăng mới đây được Kim Ji Ho chia sẻ trên trang cá nhân. Ở bài đăng gây xôn xao, nữ diễn viên đình đám tiết lộ về những bất ổn liên quan tới sức khỏe của bản thân kèm theo đó là hình ảnh cô đang đọc sách trong phòng bệnh. Những cuốn sách này do nữ ngôi sao sinh năm 1974 mượn về từ thư viện công cộng.

Đáng nói, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào việc Kim Ji Ho tùy tiện dùng bút mực gạch chân bên dưới những dòng chữ bên trong sách. Đáng nói, đây không phải lần đầu cô tự ý bôi bẩn trong cuốn sách mượn từ thư viện.

Từ đây, cộng đồng mạng Hàn Quốc đã chỉ trích nữ diễn viên tơi bời vì hành động vô ý thức, phá hoại tài sản công mượn từ thư viện công cộng. Những khán giả này còn nhấn mạnh, việc Kim Ji Ho hồn nhiên khoe lên trang cá nhân những hình ảnh về trang sách thư viện bị cô bôi bẩn có thể sẽ khiến nhiều người bắt chước theo, qua đó gây tổn hại nghiêm trọng tới tài sản công.

Kim Ji Ho bị cả mạng xã hội xứ kim chi tấn công vì bôi bẩn vào cuốn sách mượn từ thư viện công cộng. Hành động này của nữ diễn viên không chỉ gây ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc sách của những độc giả đến sau mà còn có thể khiến 1 số fan bắt chước theo. Ảnh: Naver

Vốn dĩ trong những năm qua, Kim Ji Ho đã thành công xây dựng cho bản thân hình tượng 1 nữ nghệ sĩ mang vẻ đẹp tri thức. Nhưng tới nay, vì hành động vô ý thức mới đây mà hình tượng cô dày công gây dựng suốt bao năm đã hoàn toàn bị sụp đổ chỉ sau 1 đêm.

Giữa tâm bão chỉ trích của công chúng, Kim Ji Ho đã chính thức có động thái phản hồi đầu tiên. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên bày tỏ sự hối hận sâu sắc, đồng thời cam kết sẽ khắc phục hậu quả do mình gây ra: "Tôi sẽ mua cuốn sách mới để gửi trả lại cho thư viện hoặc đền bù bằng số tiền tương đương với giá trị cuốn sách. Rút ra bài học quý giá từ sai sót lần này, tôi xin hứa sẽ cẩn trọng hơn với từng hành động của bản thân trong tương lai".

Kim Ji Ho vừa chính thức lên tiếng xin lỗi sau khi trở thành tâm điểm chỉ trích của cả mạng xã hội xứ củ sâm. Ảnh: Nate

Kim Ji Ho bắt đầu đóng phim từ năm 1994 khi vừa tròn 20 tuổi. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á sau thành công vang dội của tác phẩm truyền hình Giày Thủy Tinh. Từ đó đến nay, nghệ sĩ họ Kim tiếp tục khẳng định tên tuổi với các phim như You Don't Know Women, Happy Home...

Kim Ji Ho (bên phải) được biết đến rộng rãi nhờ nhiều bộ phim nổi tiếng 1 thời. Ảnh: Naver