Sinh con năm Quý Mão 2023 tháng nào, giờ nào tốt?

Người sinh năm 2023 sẽ thuộc can Quý và chi Mão. Theo lý giải về ngũ hành can chi, Quý chỉ mọi vật đều đã được định, Mão nghĩa là vạn vật đội đất mà lên. Qua đó thấy rằng, nam nữ tuổi Quý Mão có vận mệnh rất tốt, mọi thứ đã được trời đất ấn định. Kết quả tốt đẹp sẽ đến, hậu vận sẽ đầy đủ và bình an. Nhìn chung, 2023 là một năm tương đối tốt để sinh con nên cha mẹ hoàn toàn có thể cân nhắc và có kế hoạch phù hợp.

Vận mệnh của bé sinh năm 2023 có tốt không?

Bên cạnh vấn đề con tuổi Mão hợp với bố mẹ tuổi gì thì vấn đề vận mệnh của tuổi Quý Mão cũng rất được quan tâm. Trong 12 con giáp, Mèo được mệnh danh là động vật hiền lành nhất. Theo tử vi tướng số:

Bé trai sinh năm 2023 sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp, đường công danh phát triển và gặt hái được nhiều thành công.

Bé gái sinh năm 2023 có cuộc sống khá tốt đẹp, đường tình duyên, công danh, tài lộc hay sự nghiệp đều được tốt đẹp và có nhiều cơ hội phát triển.

Tử vi vận mệnh của bé sinh năm Quý Mão 2023

Bé trai sinh năm Quý Mão 2023

Cung mệnh: Tốn Mộc thuộc Đông tứ mệnh

Mệnh: Kim Bạch Kim

Màu bản mệnh: Màu xám, trắng, ghi thuộc hành Kim

Màu tương sinh: Màu vàng sẫm, nâu đất thuộc hành Thổ

Màu không hợp/kiêng kỵ: Màu đỏ, cam, hồng, tím thuộc hành Hỏa

Hợp số: 1, 3, 4

Hướng hợp: Hướng Đông (Phúc Đức), hướng Nam (Thiên Y), hướng Bắc (Sinh Khí) và hướng Đông Nam (Phục Vị).

Hướng không hợp/ nên tránh: Hướng Tây (Lục Sát), hướng Đông Bắc (Tuyệt Mệnh), hướng Tây Nam (Ngũ Quỷ), hướng Tây Bắc (Họa Hại)

Bé gái sinh năm Quý Mão 2023

Cung mệnh: Khôn Thổ thuộc Tây tứ mệnh

Mệnh: Kim Bạch Kim

Màu bản mệnh: Màu xám, trắng, ghi thuộc hành Kim

Màu tương sinh: Màu vàng sẫm, nâu đất thuộc hành Thổ

Màu không hợp/kiêng kỵ: Màu đỏ, cam, hồng, tím thuộc hành Hỏa

Hợp số: 2, 5, 8, 9

Hướng hợp: Hướng Tây (Thiên Y), hướng Đông Bắc (Sinh Khí), hướng Tây Nam (Phục Vị), hướng Tây Bắc (Phúc Đức)

Hướng nên tránh: Hướng Đông (Họa Hại), hướng Nam (Lục Sát), hướng Bắc (Tuyệt Mệnh), hướng Đông Nam (Ngũ Quỷ)

Sinh con năm 2023 tháng nào tốt?

Trong mỗi tháng sinh điều mang đặc điểm và ý nghĩa khác nhau khi sinh ra đứa bé. Các yếu tố như năng lượng, sao chiếu mệnh… vào mỗi thời điểm trong năm sẽ có biến chuyển. Vì thế mà những đứa trẻ sinh ra vào tháng khác nhau sẽ có tính cách khác nhau.

Tháng 1

Người sinh vào tháng 1 thích bôn ba, ưa khám phá và ao ước cuộc sống tự do. Tháng 1 là tân xuân, thời điểm mở đầu năm mới nên người ra đời vào lúc này rất hoạt náo, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Những người sinh tháng 1 có đặc điểm chung là sống rất chân thành và ấm áp. Trong công việc thì họ là người có tính kỷ luật cao, giỏi quản lý và giỏi lãnh đạo

Tháng 2

Người sinh tháng 2 thông minh và sắc sảo. Ưu điểm này của đứa trẻ tháng 2 sẽ giúp cho bé có khả năng quan sát mọi thứ một cách toàn diện, đa chiều từ đó mà đưa ra cách giải quyết thấu tình hợp lý. Tuy nhiên, người sinh vào tháng này thường có cuộc sống tương lai khá thăng trầm, khi còn trẻ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn nhưng khi về già sẽ được an nhàn, sung túc.

Tháng 3

Các trẻ em sinh tháng 3 là những người rất bao dung và sống tình cảm. Họ yêu thích sự chân thật, ghét sự lố lăng, khoe mẽ và coi trọng giá trị tâm hồn của một người thay vì vẻ bề ngoài. Vì nguyên nhân ấy mà họ luôn tin vào trực giác của mình khi nhìn vào một ai đó.

Tháng 4

Năng lượng của người sinh tháng 4 là sự năng nổ, hoạt bát và nhiệt tình. Họ là một ánh sao luôn muốn mình tỏa sáng khi đến bất cứ nơi đâu.

Tháng 5

Các trẻ sinh tháng 5 lớn lên sẽ là người có suy nghĩ sâu sắc, nhanh nhạy trong mọi tình huống cuộc sống nhưng đôi khi lại dễ nóng tính và cứng đầu. Họ cũng là người rất chăm chỉ và hài hước.

Tháng 6

Tháng 6 là thời điểm ra đời của những đứa trẻ hòa đồng, vui vẻ và cởi mở. Những người này rất khéo léo và có tầm nhìn xa nên công việc và cuộc sống thường thuận lợi.

Tháng 7

Giao tiếp là khả năng trời cho ban người sinh tháng 7. Họ có khả năng dẫn dắt mọi chủ đề một cách linh hoạt và khéo léo. Bên cạnh đó, họ luôn thể hiện mình là người năng động, hoạt bát nhưng bên trong thì ngược lại.

Tháng 8

Người sinh vào tháng 8 khéo léo trong cư xử và quan tâm đến người khác. Họ thường có khả năng về nghệ thuật và khiếu hài hước. Do sinh vào những ngày mùa thu nên họ rất lãng mạn và có nhiều ước mơ.

Tháng 9

Người sinh vào thời điểm này thường rất cẩn thận và tỉ mỉ trong mọi việc. Họ luôn có kế hoạch để vươn tới những đỉnh cao trong cuộc sống. Do có tính cách chu toàn nên họ rất biết cách làm người khác hài lòng.

Tháng 10

Những người sinh tháng 10 mang rất nhiều điều bí ẩn vì rất giỏi che giấu bản thân. Nhìn chung, họ rất yêu thích quyền lực và có tham vọng lớn. Có một điểm yếu rất lớn đó là tính đa nghi, nên họ khó lòng chia sẻ chân thành với người khác, nhưng một khi đã mở lòng thì chắc chắn bạn là người rất quan trọng và họ đã rất can đảm để làm việc đó.

Tháng 11

Người sinh tháng 11 có tính cách là những mảng đối lập nhau. Tuy nhiệt thành, thân thiện và dễ được mọi người yêu mến nhưng đôi khi họ lại có những suy nghĩ khó nói ra và giấu mình đi khi bị tổn thương

Đối với người khác, họ luôn là nguồn năng lượng tích cực, thích khám phá học hỏi và có giác quan vô cùng nhạy bén. Tuy nhiên họ chỉ cần một người đơn giản và thấu hiểu.

Tháng 12

Tháng 12 là tháng sinh ra những con người thông minh và giỏi tiếp thu. Họ thích phiêu lưu, học hỏi những điều mới lạ và vô cùng quyết đoán, mạnh mẽ.

Sinh con năm 2023 mùa nào tốt?

Xét theo bản mệnh Kim, những mùa không hợp với tuổi Quý Mão 2023 là mùa đông, xuân, hạ. Cụ thể:

Mùa đông: Những người sinh vào mùa này năm 2023 được dự đoán có đường tình duyên trắc trở.

Mùa xuân: Người sinh vào mùa xuân, tháng 1-3 Âm lịch thường ít gặp may mắn trong cuộc sống.

Mùa hạ: Người sinh vào mùa này thường có sức khoẻ yếu, hay đau ốm.

Thời điểm được cho là tốt nhất để sinh con năm Quý Mão 2023 là vào mùa Thu hoặc vào tháng Tứ Quý (tháng 3, 6, 9, 12).

Sinh con năm 2023 ngày nào tốt?

Ngày Tý: Vì Tý khắc Mão nên đẻ con năm 2023 vào ngày này thường ít gặp may trong cuộc sống. Dù vậy, trong hôn nhân nếu có sao Hồng Loan chiếu thì con sẽ có con cháu đông vui, gia đình hòa thuận.

Ngày Sửu: Theo ngũ hành thì tuổi Mão thuộc Mộc khắc với Sửu thuộc Thổ. Do đó, người sinh vào ngày này thường không thuận lợi trong cuộc sống; phải chịu cảnh cô độc đến cuối đời. Nếu sinh con năm 2023 hợp tuổi bố mẹ cuộc sống của con sẽ giảm bớt những khó khăn.

Ngày Dần: Đẻ con năm 2023 vào ngày này có sao Quang Phù chiếu mệnh nên con cần cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình để tránh những việc không may xảy đến. Vì thế, xem tuổi sinh con năm 2023 hợp tuổi bố mẹ sẽ giúp cuộc sống của con thêm may mắn.

Ngày Mão: Tháng nào sinh con năm 2023 hợp tuổi bố mẹ tốt? Tuổi Mão sinh vào ngày Mão có sao Thiên Tướng chiếu mệnh nên con được hưởng vận số tốt, tài lộc sung túc, đủ đầy. Cuộc đời của con sẽ gặp được nhiều may mắn.

Ngày Thìn : Nếu con sinh vào ngày Thìn thì có sao Thái Dương chiếu mệnh nên mọi việc đều suôn sẻ, thuận lợi, cuộc sống của con ít gặp khó khăn. Nếu xem tuổi sinh con năm 2023 thì cuộc sống của bé và gia đình sẽ thêm tốt đẹp hơn.

Ngày Tị: Nếu con sinh vào ngày Tỵ thì sẽ có sự nghiệp thuận lợi, may mắn, nhưng lại bị sao Dịch Mã chiếu mệnh nên phải sống xa quê hương. Nếu xem tuổi sinh con năm 2023 hợp tuổi bố mẹ sẽ giúp cuộc sống con thuận lợi hơn.

Ngày Ngọ: Được sao Thái Dương chiếu mệnh nên nam giới sinh vào ngày này nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ vợ. Dù cuộc sống đôi lúc trắc trở nhưng không gây thiệt hại lớn cho vợ chồng. Còn con gái thì cũng gặp được thuận lợi trong cuộc sống.

Ngày Mùi: Sinh con vào ngày này thì con là người thông minh, sắc sảo, giỏi về nghệ thuật. Vì thế, con sẽ bị tiểu nhân hãm hại. Do đó, con hay cảm thấy bất an trong cuộc sống.

Ngày Thân: Con tuổi Mão nhưng lại sinh vào ngày Thân dễ có sức khỏe kém. Nhưng con lại được sao Nguyệt Đức chiếu mệnh nên sức khỏe sớm hồi phục.

Ngày Dậu: Vì bị các sao xấu chiếu mệnh như Địa Không, Phá Quân, Thái Tuế nên vận số của những bé sinh ngày Dậu được cho là không tốt, kém may mắn và thuận lợi.

Ngày Tuất: Tháng nào sinh con năm 2023 hợp tuổi bố mẹ tốt? Những bé sinh vào ngày Tuất sẽ có vận số đẹp; may mắn, thuận lợi và hạnh phúc nhờ sao Tử Vi chiếu mệnh.

Ngày Hợi: Vì bị sao Bạch Hổ chiếu mệnh nên cuộc sống thường trắc trở. Tuy nhiên, bé vẫn có những thành công nhất định trong sự nghiệp.

Sinh con năm 2023 ngày nào, giờ nào tốt?

Sinh con năm 2023 giờ nào tốt?

Giờ Tý (23h-1h): Người tuổi Quý Mão sinh vào khung giờ Tý thường có mệnh đào hoa, đặc biệt nếu là nam mệnh sinh vào giờ này đều phong lưu đa tình, ham chơi. Chính vì thế, đời sống hôn nhân, tình cảm của những người này thường gặp trục trặc, dễ dẫn tới đổ vỡ.

Giờ Sửu (1h-3h): Những người sinh vào khung giờ này tuổi Quý Mão thường thông minh, linh hoạt, có tài năng. Tuy nhiên, cuộc đời họ cũng gặp nhiều trắc trở, phải sinh sống và làm việc ở nơi xa thì sự nghiệp mới phát triển.

Giờ Dần (3h-5h): Là người có tính cách nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, bốc đồng nên họ khó thành công trong sự nghiệp. Tuy vậy, ưu điểm của họ là sự cương trực và có năng lực.

Giờ Mão (5h-7h): Người sinh vào giờ bản mệnh thường có tài cao, trí dũng song toàn, được trọng dụng và dễ vang danh thiên hạ. Họ được Tướng tinh và Trạch Mã tinh chiếu rọi nên thường lập công lớn, mang lại lợi ích cho đất nước.

Giờ Thìn (7h-9h): Những đứa trẻ sinh vào giờ Thìn đa phần giỏi giang, mưu trí nhưng lại kém may mắn, gặp nhiều gian truân, cần phải quyết chí tới cùng mới làm nên đại nghiệp.

Giờ Tị (9h-11h): Những người tuổi Quý Mão sinh giờ Tỵ thường có số đơn độc, phải tự thân lập nghiệp vì có sao Dịch Mã chiếu mệnh. Tuy nhiên, khi đến trung vận thì vận thế tăng, được hưởng phúc lộc, an nhàn.

Giờ Ngọ (11h-13h): Họ là người có cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc, gặp nguy hóa may, cuộc sống yên bình, có quý nhân giúp đỡ lập nên đại nghiệp.

Giờ Mùi (13h-15h): Người này thông minh nổi bật, văn võ song toàn, có tài năng, sự nghiệp tiền đồ xán lạn nhưng cần đề phòng tai bay vạ gió.

Giờ Thân (15h-17h): Những em bé sinh vào giờ Thân năm 2023 có thể sức khỏe không tốt, dễ mắc nhiều bệnh tật, cuộc sống thăng trầm, gặp nhiều trắc trở.

Giờ Dậu (17h-19h): Cuộc đời gian nan, lập nghiệp khó khăn, cuộc sống hôn nhân không bền, chỉ đến khi bước vào trung vận thì mới được hưởng phúc lộc, bình an.

Giờ Tuất (19h-21h): Cuộc đời của những người sinh vào giờ Tuất năm Quý Mão cũng nhiều gian nan, khó khăn. Thế nhưng, nhờ họ có chí tiến thủ, không ngại khổ nên sự nghiệp cũng tương đối thành công.

Giờ Hợi (21h-23h): Sinh vào giờ Hợi, cuộc đời khá vất vả, bất ổn và nhiều chuyện muộn phiền. Làm việc gì cũng phải hết sức cẩn trọng, tránh gặp phải thất bại.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.