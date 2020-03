Singapore chia sẻ miễn phí app TraceTogether để phát hiện người nhiễm COVID-19

Trong một động thái để thúc đẩy cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 tại Singapore và trên toàn thế giới, Cơ quan Công nghệ Chính phủ (GovTech) đã phối hợp với Bộ Y tế Singapore ra mắt một ứng dụng theo dõi liên lạc mang tên "TraceTogether".



Dù chỉ vừa ra mắt vào ngày 20/3, ứng dụng TraceTogether đã có hơn 620.000 lượt cài đặt. Sử dụng công nghệ Bluetooth không dây, ứng dụng này có thể xác định những người tiếp xúc cự ly gần (phạm vi 2m) với các ca nhiễm trong ít nhất 30 phút. Vì những người nhiễm thường không thể nhớ chính xác mình đã tiếp xúc với ai trong thời gian dài nên ứng dụng này rất hữu ích khi có thể ghi chép toàn bộ dữ liệu cần thiết cho quá trình truy tìm liên lạc.

Với TraceTogether, ngay khi xác định được ca nhiễm mới, chính quyền có thể nhanh chóng tìm ra những người đã tiếp xúc gần, cho phép dễ dàng truy tìm hơn các trường hợp nghi nhiễm và ngăn chặn sự lây lan của virus. Các nhân viên phụ trách công việc truy tìm liên lạc sẽ cung cấp riêng cho từng người một mã số khớp với mã xác minh tương ứng trên ứng dụng của họ. Sau khi xác thực, người dùng sẽ nhận được mã PIN cho phép gửi dữ liệu lên hệ thống.

Các nhà phát triển ứng dụng tại Singapore đang hướng đến việc cung cấp miễn phí mã nguồn của TraceTogether cho cộng đồng quốc tế. Theo Bộ trưởng phụ trách Sáng kiến Quốc gia Thông minh Singapore, Tiến sĩ Balakrishnan, mã nguồn của phần mềm sẽ được cung cấp miễn phí, có thể được phân phối lại và chỉnh sửa.

"Chúng tôi tin việc chia sẻ mã nguồn của ứng dụng này với thế giới sẽ thắt chặt sự tin tưởng và hợp tác đoàn kết giữa các quốc gia trong cuộc chiến đối phó với COVID-19 - một mối đe dọa trên toàn cầu, không phân biệt biên giới hay hệ thống kinh tế - chính trị. Sát vai bên nhau, chúng ta có thể mang đến một thế giới an toàn hơn cho mọi người", tiến sĩ Balakrishnan chia sẻ.

Ngày 23/3, các nhà phát triển ứng dụng TraceTogether đã đăng tải bản tuyên bố về giao thức BlueTrace, kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng áp dụng các giải pháp theo dõi liên lạc này để chống lại sự bùng phát của COVID-19.



Singapore công bố các biện pháp chặt chẽ hơn để ngăn chặn sự lây lan của virus



Số lượng ca nhiễm tăng đột biến do các trường hợp trở về từ nước ngoài báo hiệu một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống lại COVID-19 tại Singapore. Bên cạnh việc thắt chặt kiểm soát biên giới gần đây và khuyến cáo mới của Bộ Y tế về cách ly xã hội an toàn ở Singapore, các biện pháp nghiêm ngặt hơn cũng vừa được công bố để giảm nguy cơ lây lan của virus. Các biện pháp vừa được công bố bao gồm đình chỉ tạm thời tất cả các địa điểm giải trí ở Singapore và áp dụng các biện pháp giữ khoảng cách xã hội an toàn tại các cửa hàng bán lẻ và địa điểm ăn uống.

Thông báo ngày 24/3 của Lực lượng Đặc nhiệm liên Bộ tại Singapore yêu cầu tuân thủ các biện pháp:

- Đóng cửa tất cả các quán bar và địa điểm giải trí như câu lạc bộ đêm, vũ trường, rạp chiếu phim, nhà hát và địa điểm karaoke, cùng những nơi có nguy cơ truyền nhiễm cao do tiếp xúc gần.

- Trung tâm thương mại, bảo tàng và nhà hàng phải hạn chế tối đa việc tụ tập đông người mới đủ điều kiện tiếp tục hoạt động. Các nhóm tụ tập không quá 10 người.

- Tất cả các hoạt động tôn giáo sẽ bị đình chỉ.

- Tất cả các trung tâm và lớp học phụ đạo tạm thời đình chỉ để giảm tiếp xúc của học sinh từ các trường khác nhau, đảm bảo sự an toàn cho học sinh.

- Những người vi phạm quy định cách ly 14 ngày sau nhập cảnh sẽ phải chịu mức phạt dưới 10.000 đô la Singapore và/hoặc phạt tù dưới 6 tháng.

Các biện pháp cách ly an toàn cũng đã được áp dụng tại nhiều cửa hàng bán lẻ và dịch vụ ăn uống ở Singapore. Các quy định này yêu cầu khách hàng giữ khoảng cách an toàn khi xếp hàng, khuyến khích người dân tự phục vụ và hạn chế số lượng người trong các cửa hàng.



Danh sách các biện pháp trên được thiết lập bởi các cơ quan chỉnh phủ, trong đó có Enterprise Singapore (ESG) và Tổng cục Du lịch Singapore (STB), với mục đích cung cấp trải nghiệm mua sắm và ăn uống an toàn hơn. Với động thái tạm ngưng các dịch vụ giải trí vừa được chính phủ Singapore công bố ngày 24/3, hiện các địa điểm ăn uống phải đảm bảo bố trí bàn ghế cách nhau ít nhất 1m, đồng thời các nhóm thực khách không được vượt quá 10 người.

Các doanh nghiệp từ chối tuân theo các hướng dẫn trên có khả năng phải chịu những mức phạt tương ứng. STB cũng đã gửi khuyến cáo đến doanh nghiệp du lịch về việc "sẽ báo cáo lên cơ quan quản lý về các trường hợp không tuân thủ các quy định trên, nhằm đưa ra biện pháp xử lý thích hợp".

Áp dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn là nỗ lực của Chính phủ nhằm hạn chế các hoạt động và tiếp xúc nơi đông người, từ đó giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus. Đồng thời, những biện pháp này cũng góp phần củng cố hiệu quả của những nỗ lực trước đó của Chính phủ, điển hình là Chiến dịch SG Clean.

Singapore áp dụng thêm các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt từ ngày 23/3



Kể từ khi COVID-19 bắt đầu bùng phát, Chính phủ Singapore đã tiến hành thực hiện một loạt biện pháp theo mức độ tăng dần nhằm giảm nguy cơ các ca bệnh đến từ nước ngoài và làm chậm việc lan truyền virus.

Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến xấu hơn trên toàn cầu, Singapore đã tăng cường các biện pháp phù hợp để bảo vệ người dân Singapore và tham gia vào nỗ lực toàn cầu chống lại COVID-19.

Các biện pháp hiện tại có thể được tóm tắt như sau:

- Kể từ 23h59 ngày 23/3/2020, tất cả du khách ngắn hạn (đến từ bất cứ nơi nào trên thế giới) sẽ không được phép nhập cảnh vào Singapore hoặc quá cảnh qua Singapore. Singapore cũng đã ngừng cho phép tất cả các tàu du lịch cập cảng.

- Những người có giấy phép làm việc và người phụ thuộc của họ sẽ chỉ được phép quay lại/nhập cảnh vào Singapore nếu họ làm việc trong các lĩnh vực cung cấp các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khỏe và vận chuyển. Người Malaysia có giấy phép lao động tại Singapore sẽ có thể tiếp tục làm việc tại Singapore trong thời gian này, với sự sắp xếp chỗ ở thích hợp.

- Tất cả công dân Singapore, thường trú nhân và người có thẻ thông hành dài hạn trở lại Singapore sẽ được cấp Thông báo cách ly tại nhà 14 ngày (SHN). Những người thực hiện SHN phải luôn ở nơi cư trú của mình trong mọi thời điểm. Họ sẽ phải cung cấp bằng chứng về nơi họ thực hiện SHN. Người sử dụng lao động và người lao động phải đảm bảo người lao động hành xử có trách nhiệm với SHN. Bộ Nhân lực (MOM) có thể có biện pháp xử phạt những doanh nghiệp và nhân viên của họ nếu không thực hiện trách nhiệm của mình.

- Từ 09h00 giờ ngày 27/3/2020, họ cũng sẽ được yêu cầu nộp bản khai báo sức khỏe thông qua Tờ khai nhập cảnh SG điện tử (SGAC), trước khi tiến hành thủ tục nhập cảnh. Tờ khai nhập cảnh SG điện tử SGAC cũng có thể được tải xuống miễn phí trên Apple AppStore và Google Play. Tất cả du khách có thể gửi bản khai báo sức khỏe của họ tối đa ba ngày trước khi đến Singapore. Những người khai báo sai sẽ phải chịu trách nhiệm truy tố theo Đạo luật về các bệnh truyền nhiễm.

- Tất cả du khách nên theo dõi sức khỏe của mình chặt chẽ và tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu bị sốt hoặc có triệu chứng của bệnh hô hấp cấp tính như ho hoặc khó thở.

- Nếu đang ở Singapore, du khách có thể tham gia phòng chống dịch bệnh bằng cách thực hành vệ sinh cá nhân tốt và theo dõi sức khỏe của bản thân.