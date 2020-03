Mỹ: Nữ nhân viên y tế nhiễm Covid-19 tử vong, bỏ lại con 4 tuổi trong nhà

Người phụ nữ tên Diedre Wilkes, 42 tuổi, tử vong từ 12 đến 16 giờ trước khi cảnh sát đến nơi và phát hiện thi thể ở phòng khách. Đứa con ở trong nhà vào thời điểm đó. Đội ngũ y tế tiến hành xét nghiệm Covid-19 và kết quả xác nhận nữ nhân viên y tế này dương tính. Nhân viên điều tra Richard Hawk cho biết Diedre Wilkes không có bất kỳ bệnh lý tiềm ẩn nào và đang khám nghiệm tử thi.

Tin tức về cái chết đau lòng này xuất hiện khi giới chức Mỹ thông báo tính đến nay, ghi nhận thêm 155 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết lên 935. Số ca nhiễm mới là 10.941, nâng tổng ca nhiễm lên đến 65.797 ca.

Diedre Wilkes là kỹ thuật viên chụp quang tuyến vú tại Bệnh viện Piedmont Newnan. Ảnh: NBC NEWS

Trong tình hình này, Nhà Trắng và Thượng viện Mỹ đã đạt được thỏa thuận về gói kích thích kinh tế trị giá 2.000 tỉ USD để hỗ trợ nền kinh tế nước này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19.

Ngay sau đó, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer xác nhận: "Chúng tôi đạt một thỏa thuận lưỡng đảng về gói giải cứu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ". Ông Schumer nói thêm: "Rất nhiều người bị mất việc mà không phải do lỗi của họ. Họ không biết tương lai của mình sẽ ra sao và họ sẽ thanh toán các hóa đơn như thế nào. Chúng tôi đến giải cứu họ".

Sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật này sẽ được chuyển tới Hạ viện Mỹ trước khi đệ trình lên Tổng thống Donald Trump ký thành luật.

Trước đó, chính phủ Mỹ cũng đã có hàng loạt động thái hỗ trợ kinh tế bằng những gói hỗ trợ trị giá hàng trăm tỉ USD, điển hình như gói hỗ trợ 300 tỉ USD dành cho doanh nghiệp nhỏ, chương trình tặng tiền cho công dân và kế hoạch đề ra là mức tiền có thể lên đến 1.200 USD/người tùy vào đối tượng.

Nhân viên y tế ra dấu qua phòng xét nghiệm Covid-19 quây kín ở Trung tâm Bệnh viện Brooklyn hôm 23-3. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, cựu Tổng thống Barack Obama hôm 25-3 chia sẻ trên Twitter rằng các chính sách cách ly xã hội cần được duy trì cho tới khi xét nghiệm Covid-19 được tiến hành rộng rãi hơn. Đính kèm dòng chia sẻ là bài viết về những gì đội ngũ y tế New York phải đương đầu của tạp chí New Yorker. "Đây là những gánh nặng mà các anh hùng y tế của chúng ta đã phải đối mặt ở New York" – ông Obama viết.

Dòng chia sẻ của ông Obama xuất hiện sau khi Tổng thống Trump tuyên bố thúc đẩy mở cửa nền kinh tế Mỹ trở lại vào ngày 12-4 sau những tác động do Covid-19.

Những tuần gần đây, cựu tổng thống Obama đăng tải các thông điệp về các biện pháp an toàn, giải thích lý do đằng sau những hạn chế để chống lại Covid-19 và chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng cho các cá nhân và tổ chức trong cuộc khủng hoảng hiện nay.