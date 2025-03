Phần tiếp theo, có tựa đề Second Signal có sự trở lại của dàn diễn viên chính bao gồm Lee Je Hoon, Kim Hye Soo và Cho Jin Woong. Bộ phim một lần nữa được chấp bút bởi Kim Eun Hee, biên kịch của nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Dẫn dắt bộ phim là đạo diễn An Tae Jin, người đứng sau The Night Owl, tác phẩm đã giành giải phim hay nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59.

Ngày 6/3, trên các trang trực tuyến xuất hiện hình ảnh Cho Jin Woong và Lee Je Hoon đang quay phim. Nữ diễn viên Kim Hye Soo cũng thu hút sự chú ý khi đăng một bức ảnh hậu trường lên Instagram mà không có chú thích nào. Hình ảnh bao gồm một tấm biển ghi dòng chữ "Phòng thay đồ riêng - 3, Second Signal, Cha Soo Hyun, Kim Hye Soo", khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Ra mắt vào năm 2016, Signal phần 1 thu hút người xem bằng cốt truyện hấp dẫn và diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên. Bộ phim gây chú ý bằng cách viết kịch bản dựa trên các vụ án có thật chưa được giải quyết. Cách các thám tử trong quá khứ và hiện tại giao tiếp với nhau qua radio để giải quyết các vụ án đã tạo ra điểm nhấn khác biệt. Phần 1 khép lại với một cái kết mở, hé lộ sự sống sót của thanh tra Lee Jae Han, người đã mất tích từ lâu. Điều này càng khiến khán giả thêm mong đợi phần 2 ra mắt.

Theo Nielsen Korea, tập cuối của Signal đã ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất, lên tới 15%. Bộ phim cũng nổi tiếng trên toàn Châu Á. Nhiều quốc gia đã mua bản quyền làm lại như: Nhật Bản (năm 2020), Thái Lan (năm 2022)…