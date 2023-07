Siêu xe McLaren bị Khanh "Super" cầm cố như thế nào?

Vừa qua, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt để tạm giam đối với Mohamach Da Pha (SN 1996; quê huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) và Phan Công Khanh (SN 1994, tức Khanh "Super") để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh tạm giam 2 bị can này đã được VKSND TP HCM phê chuẩn.



Thông qua các mối quan hệ xã hội, chị Lương Ngọc Thùy H. (SN 1991, ngụ TP Thủ Đức) nhờ Khanh bán giúp siêu xe McLaren. Sau đó, Khanh nói chị H. đưa giấy tờ để bán xe.

Phan Công Khanh

Siêu xe bị cầm

Do cần tiền trả nợ và chuộc ôtô Mercedes G63 đang cầm cố nên Khanh đã đưa xe và giấy tờ cho Mohamach Da Pha đi cầm lấy 2 tỉ đồng đưa cho Khanh.

Mohamach Da Pha điện thoại cho Đặng Minh H. (SN 1991, ngụ quận Bình Tân) để thế chấp xe vay 2 tỉ đồng, lãi suất 2%/tháng, thời hạn cầm xe là 1 tháng.

Pha giao xe và giấy tờ xe cho H. tại một tòa nhà ở TP Thủ Đức. Sau khi nhận xe, H. đã chuyển khoản 1,96 tỉ đồng vào tài khoản của Pha, đã trừ tiền lãi 2% là 40 triệu đồng.

Mohamach Da Pha

Sau đó, Pha chuyển tiền cho một người khác để chuộc xe Mercedes G63 về cho Khanh. Bản thân Pha khi mang xe đi cầm đã biết rất rõ Khanh lừa dối chị Thùy H. nhưng vẫn thực hiện hành vi.

Chị Thùy H. liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả xe cùng giấy tờ nhưng Khanh im lặng. Chị Thùy H. đến Showroom K Super của Khanh tìm hiểu thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều và mang xe của chị đi cầm nên chị làm đơn tố cáo.

Đối với Đặng Minh H. (người chấp nhận cầm xe) có hành vi cầm xe không chính chủ nhưng do quen biết nên H. chấp nhận cầm. H. khai không biết xe McLaren do Pha và Khanh lừa chị Thùy H. Do đó, Công an TP HCM xác định chưa có căn cứ xử lý hình sự và tiếp tục xác minh.

Được biết, Phan Công Khanh từng bị Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) triệu tập ra làm việc vào tháng 4-2023.