Siêu thảm xanh VMAs 2026: Lisa chơi nổi "chặt đẹp" rừng mỹ nhân, Taylor Swift lẻ loi đi sự kiện sau 2 tháng cưới

Vào sáng 28/9, lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 (VMAs) là sự kiện giải trí bùng nổ MXH nhờ sự xuất hiện của dàn sao hàng đầu thế giới. Màn đại náo thảm xanh của Taylor Swift, Lisa (BLACKPINK), Tyla... khiến khán giả khắp nơi phát sốt.

Tại sự kiện, Lisa trở thành tâm điểm khi đổ bộ với tạo hình đỏ rực từ đầu đến chân, vừa quyến rũ vừa đầy quyền lực. Nữ ca sĩ diện đầm corset đỏ dáng đuôi cá ôm sát cơ thể kết hợp với áo choàng lông đỏ oversized, giúp tôn đường cong hoàn mỹ, body không mỡ thừa và vòng eo thon nhỏ. Lisa để tóc búi cao mái bằng, trang điểm tông nude. Bộ móng dài cùng loạt nhẫn bạc càng làm tăng vẻ cá tính cho cô. Tạo hình gợi cảm, sang chảnh và cực kỳ nổi bật, khiến Lisa chiếm trọn spotlight tại siêu sự kiện. Cô là mỹ nhân ăn diện nổi nhất thảm xanh VMAs 2026.

Trong khi đó, Taylor Swift lại tỏa sáng vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng khi diện chiếc váy cổ yếm đen kết hợp với chân váy đính sequin bạc lấp lánh, giúp tôn vòng eo và vóc dáng thon gọn. Theo các nguồn tin, nữ ca sĩ dự sự kiện lớn 1 mình, không dắt theo ông xã cầu thủ vì Travis Kelce bận thi đấu. Tyla gây chú ý với phong cách gợi cảm, cá tính và đậm chất Y2K trên thảm đỏ. Nữ ca sĩ diện set đồ họa tiết da rắn gồm áo bra hai dây ôm sát cùng chân váy bút chì cạp trễ, khoe trọn vòng eo nhỏ nhắn, vóc dáng săn chắc.

Lisa đổ bộ thảm xanh MTV Video Music Awards. Nguồn: X.

Cận cảnh gương mặt như búp bê, hoàn hảo không điểm chê của Lisa. Nguồn: X.

Tại sự kiện, Lisa trở thành tâm điểm khi xuất hiện với bộ váy corset dáng đuôi cá ôm sát cơ thể, khéo léo tôn lên đường cong hoàn mỹ, vòng eo thon gọn cùng vóc dáng săn chắc. Cô kết hợp thiết kế này với áo choàng lông đỏ oversized, tạo hiệu ứng thị giác vô cùng nổi bật và sang chảnh trên thảm xanh. Ảnh: Getty Images.

Lisa để tóc búi cao, mái bằng, trang điểm sắc sảo với tông nude, giúp gương mặt nổi bật giữa tổng thể đỏ rực. Bộ móng dài cùng loạt nhẫn bạc càng làm tăng vẻ cá tính. Vẻ ngoài gợi cảm, sang chảnh và cực kỳ nổi bật, khiến Lisa gần như chiếm trọn spotlight trên thảm xanh. Ảnh: Getty Images.

Không hề kém cạnh thành viên BLACKPINK, Taylor Swift cũng trở thành tâm điểm với vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng. Nữ ca sĩ lựa chọn thiết kế váy cổ yếm màu đen kết hợp chân váy ánh bạc dáng dài, khéo léo khoe vòng eo thon gọn cùng vóc dáng cao ráo, thanh mảnh. Ảnh: Getty Images

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của cô tại một lễ trao giải lớn kể từ khi kết hôn với Travis Kelce vào mùa hè năm nay. Cô đi sự kiện một mình vì ông xã cầu thủ bận thi đấu. Ảnh: Getty Images.

Tyla gây chú ý trên thảm xanh với tạo hình gợi cảm, cá tính, phóng khoáng khi diện set đồ họa tiết da rắn gồm áo bra hai dây ôm sát kết hợp chân váy bút chì cạp trễ. Thiết kế giúp cô khoe khéo vòng eo nhỏ, cơ bụng săn chắc cùng những đường cong quyến rũ, mang đến hình ảnh vừa sexy, vừa thời thượng và đầy cá tính. Ảnh: Images.

Charli XCX xuất hiện tại sự kiện với tạo hình đen tuyền đầy cá tính và táo bạo. Nữ ca sĩ diện áo crop top tay dài ôm sát, phần ngực được tạo điểm nhấn bằng chất liệu xuyên thấu xếp lớp, khéo léo khoe vòng eo thon. Cô kết hợp với chân váy maxi đen cạp trễ ôm sát, tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc lạnh, nổi loạn. Ảnh: Getty Images

Chị - em Paris and Nicky Hilton diện váy bạc lấp lánh trên thảm xanh VMAs 2026. Ảnh: Getty Images

Nữ diễn viên, ca sĩ Teyana Taylor diện váy lưới cắt xẻ táo bạo. Ảnh: Getty Images.

Ca sĩ, diễn viên Miles Caton. Ảnh: Getty Images.

Nam người mẫu Nicolas Vansteenberghe. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six