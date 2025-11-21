Yoona (SNSD) "liếc mắt đưa tình" bạn trai bí mật ở Rồng Xanh?

Lễ trao giải Rồng Xanh 2025 được coi như là "đêm của tình yêu" khi chứng kiến màn "xưng vương, xưng hậu" của vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin. Cặp đôi Lee Kwang Soo và Lee Soo Bin cũng có khoảnh khắc trêu chọc nhau cực kỳ đáng yêu. Và cặp đôi tiếp theo bị cư dân mạng nghi "liếc mắt đưa tình" chính là Yoona (SNSD) và Lee Jun Ho (2PM).

Cụ thể khi Lee Jun Ho lên sân khấu nhận giải, anh đã nhìn chăm chú vào 1 hướng bên dưới khán đài. Ngay sau đó, camera lia đến Yoona (SNSD) đang vỗ tay chúc mừng với gương mặt hạnh phúc bên dưới. Dựa trên hướng Lee Jun Ho nhìn đến, netizen càng thêm chắc mẩm người anh nhìn là Yoona. Từ đây, tin đồn hẹn hò của 2 idol Kpop đình đám gen 2 lại rộ lên trên mạng xã hội.

Yoona - Lee Jun Ho được cho là "liếc mắt đưa tình" ở Rồng Xanh

Hướng Lee Jun Ho nhìn đến là nơi Yoona đang ngồi

Shipper của cặp đôi đang "chết chìm" trong khoảnh khắc này

Yoona và Lee Jun Ho đều sinh năm 1990. Cả hai đều ra mắt với cương vị thần tượng của 2 nhóm nhạc đình đám nhất nhì Kpop là SNSD và 2PM. Họ là bạn bè từ lâu trước khi hợp tác trong bộ phim King The Land năm 2023.

"Phản ứng hóa học" bùng nổ của cặp đôi nhanh chóng khiến khán giả phát sốt và không ngừng "đẩy thuyền". Sau đó, phương tiện truyền thông Hàn Quốc Proof đưa tin Yoona và Lee Jun Ho đang hẹn hò. Theo nguồn tin này tiết lộ, trước khi tham gia bộ phim King The Land Yoona và Lee Jun Ho đã bắt đầu phát triển mối quan hệ hẹn hò. Họ nhận được phản ứng tích cực của người hâm mộ khi biểu diễn đôi trong chương trình âm nhạc Gayo Daejejeon cuối năm 2021 của đài MBC.

Yoona - Lee Jun Ho là bạn bè, bạn diễn ăn ý lâu năm

Sự đẹp đôi của Yoona và Lee Jun Ho khiến người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền" hy vọng cả hai sẽ tham gia chung một dự án phim. Không lâu sau đó, hai bên công bố thông tin cùng tham gia bộ phim King The Land với cương vị nam nữ chính. Việc có tình cảm với nhau cũng là một phần lý do khiến cả hai quyết định nhận lời tham gia chung bộ phim này. Tuy nhiên Proof không thể đưa ra bất kỳ hình ảnh hay bằng chứng nào cho thấy cặp đôi nam thần - nữ thần Kpop hẹn hò với nhau.

Sau khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, công ty quản lý của 2 ngôi sao đã lên tiếng: "Lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy tin này, hiện đang xác nhận". Đại diện từ SM Entertainment đã trả lời truyền thông Hàn Quốc: "Hai người họ rất thân thiết, nhưng tin hẹn hò không đúng sự thật". Netizen khắp nơi không khỏi "tiếc hùi hụi" 1 cặp đôi màn ảnh rất ăn ý và xứng đôi.

Công ty phủ nhận chuyện cặp đôi King The Land hẹn hò

