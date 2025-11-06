Vào ngày 5/11, "team qua đường" đã bắt gặp cặp đôi Hà Du Quân và Hề Mộng Dao cùng đi trung tâm thương mại. Trong khi siêu mẫu diện trang phục đơn giản nhưng sang trọng, khoe vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ, thì thiếu gia trùm sòng bạc luôn đi sát bên vợ. Đáng chú ý nhất, cặp đôi liên tục nắm chặt tay nhau, không hề rời nửa bước trong suốt quá trình mua sắm.

Với lần xuất hiện công khai đầy tình tứ này, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đã chọn cách phản hồi nghi vấn "cắm sừng" không lời nhưng vô cùng hiệu quả. Thay vì đưa ra tuyên bố chính thức, cặp đôi đã dùng hành động thực tế là sự gắn bó và tình yêu thương để "dập tắt" những suy đoán vô căn cứ của cư dân mạng. Loạt ảnh này nhanh chóng leo top hot search Weibo và nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi phải đối mặt với áp lực từ công chúng và giới truyền thông. Kể từ khi kết hôn và sinh con trai đầu lòng, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân vẫn luôn giữ vững nguyên tắc bảo vệ hạnh phúc gia đình khỏi thị phi, và lần này cũng không ngoại lệ. Sự kiện này một lần nữa khẳng định rằng, sau tất cả những ồn ào, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân vẫn là cặp đôi đáng ngưỡng mộ, cùng nhau vững bước trên hành trình xây dựng tổ ấm.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân tình tứ nắm tay đi trung tâm thương mại

Họ không rời nhau lấy nửa bước

Drama gia tộc trùm sòng bạc từ lâu đã là chủ đề "hóng" không bao giờ hết hot. Trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân có 4 người vợ và Hà Du Quân là con của người vợ thứ 4. Anh sinh năm 1995, có tài năng toán học, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng.

Tháng 7/2019, Hà Du Quân kết hôn với siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Sau 6 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai (Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019), 1 gái (sinh năm 2022. Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể.

Cặp đôi này đã có 2 con

Thế nhưng gần đây, tin đồn Hà Du Quân nợ lương, sắp phá sản đến ngoại tình, có con riêng ở nước ngoài cũng như có mối quan hệ mờ ám với em gái cùng cha khác mẹ Hà Siêu Hân rộ lên khắp nơi. Thiếu gia nhà trùm sòng bạc đã lên tiếng bác bỏ tin đồn, khẳng định bản thân không phản bội vợ, không có hành động trái với luân thường đạo lý. Dù vậy, netizen vẫn nửa tin nửa ngờ do siêu mẫu Victoria's Secret im lặng bất thường, không 1 lời thanh minh giúp chồng thiếu gia bác bỏ tin đồn tiêu cực. Không chỉ vậy, truyền thông Trung Quốc còn tìm hiểu được vợ chồng Hà Du Quân - Hề Mộng Dao gần đây xảy ra "chiến tranh lạnh", sống ly thân mỗi người 1 nơi.

Sau đó, cặp đôi này cùng nhau tình tứ đi xem concert Tạ Đình Phong như lời đáp trả tin đồn. Tuy nhiên, cũng có không ít người ngờ vực cặp đôi đang đóng kịch, diễn cảnh vợ chồng êm ấm để giúp Hà Du Quân "tẩy trắng" hình tượng và "dìm" loạt nghi vấn tiêu cực về đời tư của thiếu gia sòng bạc này xuống.

Cư dân mạng chỉ ra thời điểm ái nữ sòng bạc Hà Siêu Liên và tài tử Đậu Kiêu lộ rõ mồn một dấu hiệu đổ vỡ, cặp đôi này cũng công khai lộ diện cùng nhau, lên tiếng bác bỏ nhưng mọi chuyện sau đó vẫn đâu vào đấy. Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vẫn sống ly thân, dừng tương tác với nhau trên mạng xã hội. Do đó, netizen xứ Trung cho rằng vẫn còn quá sớm để an tâm cho cuộc hôn nhân của Hề Mộng Dao với Hà Du Quân.

Nghi vấn Hà Du Quân phản bội Hề Mộng Dao ầm ĩ suốt thời gian qua

Nguồn: Weibo