Chiều 5/11, Lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2025 đã diễn ra. Sự kiện khép lại trong drama rợp trời đến từ dàn sao Trung Quốc. Tranh cãi xoay quanh 4 cái tên Vương Truyền Quân - Bạch Bách Hà - Văn Yến - Phạm Băng Băng. Theo đó, trong lễ bế mạc, đúng như tin đồn lan truyền những ngày qua, Vương Truyền Quân đã lên ngôi Ảnh đế, với vai diễn trong tác phẩm Xuân Thụ. Nam diễn viên bước lên sân khấu nhận cúp và phát biểu với gương mặt u ám, không mấy vui vẻ. Việc Vương Truyền Quân có tâm trạng nặng nề là điều dễ hiểu. Chiến thắng của anh bị đánh giá là "danh không xứng với thực", thậm chí bị chính đồng nghiệp tố cáo được ban giám khảo bợ đỡ mới có danh hiệu.

Theo đó, Bạch Bách Hà - nữ chính của Xuân Thụ, từng đoạt Ảnh hậu Bách Hoa (2012) - đã bức xúc phơi bày việc đội ngũ giám khảo Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2025 cơ cấu giải thưởng, tước đoạt cơ hội giành Ảnh hậu của cô. Nguồn tin trong giới cho biết giám khảo Trung Quốc Văn Yến đã bị thế lực hậu thuẫn cho Vương Truyền Quân gây sức ép. Họ yêu cầu Văn Yến buộc phải trao giải Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2025 cho Vương Truyền Quân nếu không sẽ chẳng rót tiền vào các bộ phim sau này của cô nữa. Do sợ mất nhà đầu tư, Văn Yến đành chấp nhận đề nghị của "thế lực tư bản". Sau khi biết chuyện mình không có cơ hội tranh giải Ảnh hậu, Bạch Bách Hà đã nổi điên và chẳng ngại móc mỉa bạn diễn: "Ồ còn có thể làm ra chuyện như vậy ở hậu trường. Đang muốn quua cầu rút ván sao...". Trong Xuân Thụ, cô là nữ chính, còn vai diễn của Vương Truyền Quốc có thời lượng chưa đến 40 phút. Thậm chí đất diễn của anh còn ít hơn nữa phụ Lưu Đan. Do đó, việc sao nam này giảnh giải Ảnh đế bị đánh giá không hợp lý.

Vương Truyền Quân nhận giải Ảnh đế với nét mặt chẳng hề vui vẻ

Nam diễn viên bị bạn diễn Bạch Bách Hà ngầm tố cáo đoạt giải nhờ dùng mối quan hệ gây sức ép với giám khảo

Do giải thưởng Ảnh đế được phía Trung Quốc cơ cấu cho Vương Truyền Quân nên không chỉ Bạch Bách Hà mà Phạm Băng Băng cũng mất suất cạnh tranh danh hiệu Ảnh hậu. Theo nguồn tin trong giới, Văn Yến đã kịch liệt phản đối việc chọn Phạm Băng Băng làm Ảnh hậu. Vì đã biết trước kết quả giải thưởng, cả Bạch Bách Hà và Phạm Băng Băng đều bỏ tham dự Lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2025 để về nước sớm. Ngay sau khi thông tin Vương Truyền Quân nhận giải Ảnh đế rầm rộ truyền thông, Phạm Băng Băng gây chú ý với bài đăng đầy ẩn ý trên MXH: "7 năm tôi luyện tôi thành người phụ nữ kiên cường". Truyền thông Trung Quốc cho rằng minh tinh này đang ám chỉ việc cô và Bạch Bách Hà mất cúp, trở thành vật hy sinh để Vương Truyền Quân giành được giải thưởng lớn.

Bạch Bách Hà bỏ ngang giải về nước

Phạm Băng Băng đăng đàn ám chỉ bản thân mất cơ hội tranh Ảnh hậu vì Vương Truyền Quân và giám khảo Văn Yến

Hiện, drama thao túng và cơ cấu giải thưởng Ảnh đế của Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2025 đang chiếm sóng dư luận Trung Quốc. Nhiều netizen cho rằng nếu tố cáo của Bạch Bách Hà là thật, chiến thắng của Vương Truyền Quân chẳng vẻ vang gì không chỉ với cá nhân anh mà còn với điện ảnh Trung Quốc. Chưa kể, sự việc này còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Liên hoan phim quốc tế Tokyo - 1 trong những liên hoan phim tầm cỡ của châu Á. Phía ban chức đến nay vẫn chưa lên tiếng về vụ lùm xùm liên quan đến danh hiệu của Vương Truyền Quân.

Nguồn: Sina, Weibo