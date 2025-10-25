Siêu mẫu Hà Tuệ tiết lộ thực đơn "ăn kiêng thiên thần" giúp giảm cấp tốc 3cm vòng eo trong 10 ngày trước các show Victoria's Secret

Từ xưa đến nay, dàn thiên thần xuất thân từ show diễn nội y Victoria's Secret vẫn được biết đến với giao diện mặt xinh dáng chuẩn. Để duy trì ưu điểm này, hàng loạt những cái tên đình đám như Miranda Kerr, Adriana Lima, Elsa Hosk... đều theo đuổi một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

Từ đó, khái niệm "ăn kiêng thiên thần" bắt đầu xuất hiện và được sử dụng để gọi cho thực đơn ăn uống giữ dáng của dàn thiên thần Victoria's Secret.

Siêu mẫu Hà Tuệ được mệnh danh là "nữ thần phương Đông" của Victoria's Secret

Mới đây, siêu mẫu quốc tế Hà Tuệ (He Sui) tiết lộ cô tuân theo thực đơn này và tập luyện có mục tiêu để siết eo cấp tốc trước các show diễn.

Bí quyết của Hà Tuệ là "ăn đúng, không nhịn đói". Cô không ăn kiêng khắc nghiệt mà duy trì chế độ ăn đều đặn, thanh đạm, cân bằng dinh dưỡng, chủ yếu là thực phẩm ít chế biến, ít dầu mỡ và muối, đồng thời chú ý "chỉ ăn vừa đủ no".

Thực đơn ba bữa điển hình của cô bao gồm bữa sáng với yến mạch, trứng, chanh và bơ; bữa trưa và tối đều chỉ có nửa bát cơm, kèm rau luộc, canh (như canh mướp, canh củ cải trắng) và cà chua, đậu que xào. Cô cũng bổ sung trái cây như táo, kiwi vào bữa ăn nhẹ và uống nước sau mỗi nửa giờ để thúc đẩy trao đổi chất.

Kết quả, Hà Tuệ có thể giảm tới 3cm vòng eo chỉ trong 10 ngày một cách dễ dàng.

Song song với chế độ ăn kỷ luật, Hà Tuệ tập thể dục ít nhất 1,5 giờ mỗi ngày. Cô thường kết hợp một giờ tập luyện sức mạnh để tạo đường nét cơ bắp, cùng 30 phút chạy bộ hoặc các bài tập tim mạch (aerobic) khác để đốt mỡ. Siêu mẫu cũng thường xuyên tập yoga và yêu thích các môn thể thao ngoài trời như leo núi, trượt tuyết, bơi lội để việc tập luyện không còn là nhiệm vụ nhàm chán. Cô từng chia sẻ ba bộ phận tập trung tạo nét nhiều nhất là mỡ thừa ở bắp tay, đùi trong và vùng bụng.

Vóc dáng chuẩn "thiên thần" của Hà Tuệ

Ngoài ra, cô sẽ thực hiện các bài tập làm đẹp chân đặc biệt. Sau khi chạy bộ hơn 30 phút, cô luôn kết hợp các động tác giãn cơ và massage để tránh làm căng cứng cơ đùi. Một trong những bài tập yêu thích của cô để làm săn chắc mông và cải thiện vòng eo là động tác nằm nghiêng, gập một chân ra sau 90 độ và lặp lại 15 lần. Để tập thon đùi, cô sử dụng một bài tập với tường: gập gối phải sát tường, chân trái bước về phía trước, giữ tư thế trong 15 giây và lặp lại ba hiệp.

Được biết, công thức "ăn kiêng thiên thần" được ra đời vào đầu những năm 2000 do bếp trưởng Cheri Soria phát minh. Bà chú trọng vào ẩm thực cho những người ăn chay trường và ăn uống lành mạnh. Bếp trưởng Cheri Soria trình bày và hướng dẫn từng bước để nấu những món ăn trong thực đơn khắc nghiệt này.

Chế độ "ăn kiêng thiên thần" đề cao về protein. Thành phần này giúp duy trì cơ bắp, tạo cảm giác no lâu, mang đến hiệu quả và cho ra kết quả nhanh chóng. Tuy nhiên, chế độ "ăn kiêng thiên thần" được khuyên không nên áp dụng với tần suất dày, chỉ cần 1 lần/năm.

Hà Tuệ công khai có con với thiếu gia - diễn viên Trần Vỹ Đình

Hà Tuệ sinh năm 1989 tại Trung Quốc. Năm 2011, cô gây chú ý khi trở thành chân dài Trung Quốc đầu tiên trình diễn trong show nội y đình đám Victoria’s Secret.

Cô từng xuất hiện trên sàn diễn Victoria's Secret 8 lần, xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí thời trang lớn như Vogue, Elle, Harper’s Bazaar. Ngoài làm mẫu, Hà Tuệ còn tham gia diễn xuất và các hoạt động thiện nguyện. Dù nổi tiếng nhưng cô luôn giữ hình ảnh thanh lịch, đời tư kín đáo.

Ngày 18/10 vừa qua, Hà Tuệ gây “bão” mạng xã hội khi bất ngờ công khai hình ảnh con đầu lòng với thiếu gia nghìn tỷ kiêm diễn viên nổi tiếng Trần Vỹ Đình. Sau nhiều năm giữ kín chuyện đời tư, thông tin này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông châu Á.