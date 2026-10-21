Showbiz Việt cũng có mỹ nhân nhan sắc như AI, gương mặt “bén ngót” ngày càng thu hút

Vào chiều ngày 20/10, buổi họp báo ra mắt và khởi động chính thức chương trình âm nhạc thực tế The New Gene 2026 đã diễn ra, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và truyền thông. Sự kiện quy tụ đông đảo các nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc tên tuổi trong làng giải trí Việt. Trong đó, sự xuất hiện của ca sĩ LyLy trong vai trò huấn luyện viên cùng với Hứa Kim Tuyền, Kai Đinh và 24K.Right lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ cũng như các nền tảng mạng xã hội. Đây là sân chơi âm nhạc có quy mô được thiết kế dành riêng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, các singer-songwriter và những tài năng Gen Z mong muốn tự do bứt phá cá tính âm nhạc của bản thân.

Sự xuất hiện của ca sĩ LyLy trong vai trò huấn luyện viên lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ

Xuất hiện tại sự kiện, LyLy ghi điểm với diện mạo cá tính và có phần táo bạo hơn so với phong cách quen thuộc trước đây

Xuất hiện tại sự kiện, LyLy ghi điểm với diện mạo cá tính và có phần táo bạo hơn so với phong cách quen thuộc trước đây. Nữ ca sĩ diện trang phục với điểm nhấn là chiếc áo khoác lửng màu rêu kết hợp cùng crop-top đen và quần short ngắn có viền ren đen tinh tế, hoàn thiện tổng thể bằng đôi boots cao cổ. Thiết kế trang phục giúp cô khoe trọn vóc dáng thon gọn cùng vòng eo nhỏ xíu. Gương mặt thanh tú với mái tóc ngắn mái bằng, góc nghiêng sắc nét cùng biểu cảm tạo dáng ngọt ngào trước ống kính truyền thông đã giúp nữ ca sĩ nổi bật trên thảm đỏ sự kiện. Thậm chí trong nhiều góc tạo hình tại sự kiện lần này, nhan sắc của giọng ca sinh năm 1996 còn gợi liên tưởng đến Karina, nữ thần tượng sở hữu nhan sắc như AI thuộc nhóm nhạc Hàn Quốc aespa.

Nữ ca sĩ diện trang phục với điểm nhấn là chiếc áo khoác lửng màu rêu kết hợp cùng crop-top đen và quần short ngắn có viền ren đen tinh tế, hoàn thiện tổng thể bằng đôi boots cao cổ

Thiết kế trang phục giúp cô khoe trọn vóc dáng thon gọn cùng vòng eo nhỏ xíu

Gương mặt thanh tú với mái tóc ngắn mái bằng, góc nghiêng sắc nét cùng biểu cảm tạo dáng ngọt ngào trước ống kính truyền thông đã giúp nữ ca sĩ nổi bật trên thảm đỏ sự kiện

Nhan sắc của giọng ca sinh năm 1996 còn gợi liên tưởng đến Karina, nữ thần tượng sở hữu nhan sắc như AI thuộc nhóm nhạc Hàn Quốc aespa

Sự xuất hiện nổi bật này của LyLy tại buổi họp báo tiếp tục đánh dấu bước chuyển mình về mặt định hình phong cách cá nhân. Thời điểm mới ra mắt vào năm 2018 với bản hit 24H, công chúng biết đến cô qua hình tượng mộc mạc, cùng chiếc đàn guitar gắn liền với các bản ballad trầm buồn. Qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ dần thay đổi diện mạo theo hướng sắc sảo, thời thượng và tự tin hơn. Dù quá trình thay đổi ngoại hình từng nhận về những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận, không thể phủ nhận vóc dáng hiện tại cùng thần thái mỗi khi xuất hiện của cô luôn thu hút lượng tương tác lớn.

Qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ dần thay đổi diện mạo theo hướng sắc sảo, thời thượng và tự tin hơn

Ở vai trò sáng tác, LyLy được biết đến với tư duy sáng tác bắt kịp xu hướng thị trường. Cô là tác giả đứng sau hàng loạt bản hit Vpop như Anh Nhà Ở Đâu Thế, Đen Đá không Đường, Missing You hay Từng Là Của Nhau. Giai đoạn 2024 - 2025, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi góp mặt ở các show truyền hình thực tế như Our Song Vietnam và Em Xinh Say Hi. Đầu năm 2026, LyLy chào sân điện ảnh với vai nữ chính Hải Linh trong bộ phim Tết Thỏ ơi! do Trấn Thành làm đạo diễn, tác phẩm đạt do

là tác giả đứng sau hàng loạt bản hit Vpop như Anh Nhà Ở Đâu Thế, Đen Đá không Đường, Missing You hay Từng Là Của Nhau.

Giai đoạn 2024 - 2025, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi góp mặt ở các show truyền hình thực tế như Our Song Vietnam và Em Xinh Say Hi

Bên cạnh vai trò mới tại The New Gene 2026, LyLy cũng đang là tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận sau những lùm xùm và drama gần đây. Mọi hoạt động nghệ thuật cũng như đời tư của cô đều nằm trong tầm quan sát của công chúng. Trong đó, mối quan hệ giữa LyLy và nam ca sĩ Anh Tú tiếp tục là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Cả hai đã có khoảng 6 năm gắn bó cả trong công việc lẫn cuộc sống nhưng chưa từng chính thức xác nhận chuyện hẹn hò, dù liên tục vướng vào các nghi vấn tình cảm và được người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền.

Trong đó, mối quan hệ giữa LyLy và nam ca sĩ Anh Tú tiếp tục là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ

Cả hai đã có khoảng 6 năm gắn bó cả trong công việc lẫn cuộc sống nhưng chưa từng chính thức xác nhận chuyện hẹn hò, dù liên tục vướng vào các nghi vấn tình cảm và được người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền

Gần đây nhất, vào giữa tháng 10/2026, cặp đôi tiếp tục thu hút sự chú ý khi cùng nhau sang Thái Lan để tham dự concert trong khuôn khổ chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn Tour của The Weeknd. Dù giữ thái độ chừng mực và chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào về mối quan hệ tình cảm, những hình ảnh đồng hành của cả hai vẫn luôn là tâm điểm bàn tán của dư luận mỗi khi xuất hiện chung.

Ảnh: FBNV