Siêu mẫu Việt từng đình đám một thời giã từ sàn diễn: Mở nhà hàng ở Quận 1, tự tay bưng bê dọn dẹp

Hồ Đức Vĩnh từng là một trong những gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1,87 m cùng ngoại hình nổi bật, anh bắt đầu hoạt động người mẫu từ năm 2002. Năm 2003, nam người mẫu giành giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam khu vực TP.HCM, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.

Năm 2007, Hồ Đức Vĩnh đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Mr World và giành giải Người mặc trang phục truyền thống đẹp nhất. Nhờ ngoại hình cùng kinh nghiệm trên sàn diễn, anh có cơ hội tham gia nhiều chương trình thời trang, đồng thời gắn bó với các hoạt động đào tạo, hướng dẫn kỹ năng trình diễn cho người mẫu trẻ.

Hồ Đức Vĩnh từng là một trong những gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt Nam. Ảnh: FBNV

Năm 2007, Hồ Đức Vĩnh đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Mr World và giành giải Người mặc trang phục truyền thống đẹp nhất. Ảnh: FBNV

Nhờ ngoại hình cùng kinh nghiệm trên sàn diễn, anh có cơ hội tham gia nhiều chương trình thời trang. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Hồ Đức Vĩnh dần chuyển hướng sang những công việc khác. Tháng 12/2022, Hồ Đức Vĩnh khai trương nhà hàng tại Quận 1, TP.HCM. Từ sàn diễn thời trang, anh chuyển sang lĩnh vực ẩm thực.

Điều khiến nhiều người chú ý là hình ảnh Hồ Đức Vĩnh trong vai trò ông chủ nhà hàng không chỉ dừng lại ở việc đón tiếp khách mời. Anh trực tiếp mặc tạp dề, vào bếp, chạy bàn và phục vụ thực khách. Công việc này khác xa hình ảnh chỉn chu, lịch lãm mà khán giả từng quen thuộc trên sàn diễn.

Tháng 12/2022, Hồ Đức Vĩnh khai trương nhà hàng tại Quận 1, TP.HCM. Ảnh: FBNV

Để có thêm kinh nghiệm, nam siêu mẫu từng học hỏi tại một nhà hàng lớn ở TP.HCM, tìm hiểu cách vận hành và quản lý hoạt động kinh doanh. Nhà hàng của anh kết hợp các món ăn Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam, hướng đến cả thực khách trong nước lẫn khách quốc tế.

Hồ Đức Vĩnh không ngại trực tiếp làm những công việc thường ngày tại nhà hàng. Anh từng chia sẻ rằng mình đã quen với việc lao động chân tay từ lâu và không xem chuyện bưng bê, dọn dẹp là điều gì quá khác biệt.

Anh trực tiếp mặc tạp dề, vào bếp, chạy bàn và phục vụ thực khách. Ảnh: FBNV

Việc chuyển hướng kinh doanh không đồng nghĩa với việc Hồ Đức Vĩnh phủ nhận quãng thời gian hoạt động nghệ thuật. Trong nhiều năm, nghề người mẫu mang đến cho anh cơ hội phát triển sự nghiệp, thu nhập, các mối quan hệ và những trải nghiệm đáng nhớ.

Tuy nhiên, khi nhận thấy cần chuẩn bị cho tương lai lâu dài hơn, anh chủ động tìm kiếm một công việc khác phù hợp với định hướng cá nhân. Thay vì chỉ xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nam siêu mẫu bắt đầu làm quen với những áp lực riêng của lĩnh vực kinh doanh, từ tìm hiểu thị trường đến phục vụ khách hàng.