Trên trang cá nhân sáng nay (17/5), siêu mẫu Hà Anh đăng tải bức hình đầu tiên của nhóc tì thứ 2 vừa mới chào đời.

Được biết, nhóc tì thứ 2 nhà siêu mẫu Hà Anh và ông xã ngoại quốc là một bé trai nặng 3.5kg có tên Luca Vu Dowden.

Hà Anh hạ sinh nhóc tì thứ 2

Hà Anh chia sẻ: "Chào mừng bé Luca đã ra đời vào tối ngày 16/5 cân nặng 3.5 kg. Bé thấy mẹ sáng soạn xong túi, bà Ngoại đã lên, bé còn kiên nhẫn chờ cho mẹ và bà đi làm đẹp da rồi ăn xong bát bún thang.

Mẹ về nhà nằm nghỉ thì bé trở dạ đòi ra. Tuy nhiên vì bé không chịu xoay đầu nên mẹ phải đẻ mổ. Có sức khoẻ mẹ sẽ viết dài hơn kể chuyện đi đẻ con. Yêu con trai bé bỏng của cả nhà. Welcome to the world baby Luca Vu Dowden".

Trước đó vào tháng 12/2023, siêu mẫu Hà Anh gây bất ngờ khi thông báo mang thai nhóc tì thứ 2 với ông xã ngoại quốc. Tin vui của Hà Anh nhận được lời chúc mừng từ đông đảo bạn bè và đồng nghiệp.

Siêu mẫu Hà Anh kết hôn với ông xã ngoại quốc vào năm 2016. Chồng Hà Anh là giáo viên tiểu học người Anh, sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Cả hai đã có với nhau một cô con gái xinh xắn, đáng yêu.