Di chuyển rất nhanh

Vào 13h chiều nay (22/9), tâm siêu bão Ragasa cách đảo Luzon của Philippines khoảng 140km về phía bắc.

Cơn bão này vẫn đang duy trì sức mạnh khủng khiếp khi gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão ở cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17, là cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2025, đồng thời vượt qua siêu bão Yagi năm 2024.

Dự báo trong tối nay (22/9), Ragasa sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 với cường độ khoảng cấp 17, giật trên cấp 17.

Hai ngày đầu khi vào Biển Đông, bão vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ rất nhanh, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và duy trì sức mạnh của một siêu bão. Đến khoảng ngày 24/9, khi tiến gần về bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, bão mới có xu hướng suy yếu dần.

Đến 13h chiều 24/9, khi cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 230km về phía đông, bão duy trì cấp 15- 16, giật trên cấp 17.

Hình ảnh vệ tinh chụp bão Ragasa vào đầu giờ chiều nay (22/9).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là từ khoảng chiều 24/9, bão đổi hướng tây tây nam, di chuyển rất nhanh, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc sau đó vào vịnh Bắc Bộ khoảng tối 24/9.

Trong ngày 25/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ nhanh, khoảng 20km/h, hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, hướng về vùng biển Quảng Ninh – Ninh Bình. Đến 13h chiều 23/9, tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh đến Ninh Bình với cường độ mạnh cấp 12- 13, giật cấp 16.

Trong đêm 25 và ngày 26/9, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền miền Bắc, Bắc Trung Bộ nước ta với cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Dự báo bão Ragasa có thể gây gió giật mạnh và mưa rất lớn cho miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên cường độ cụ thể sẽ phụ thuộc nhiều vào đường đi của bão cũng như sự tương tác của bão với không khí lạnh. Vì vậy diễn biến bão còn khó lường, cần cập nhật liên tục các bản tin dự báo mới nhất.

Cảnh giác với dông lốc sớm trước bão

Trên biển, do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Một khu vực của Philippines chịu tác động của bão Ragasa. Ảnh: DD News.

Từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật trên cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc đặc biệt lưu ý về hiện tượng dông, lốc xảy ra khi bão còn cách đất liền 300-400km ở khu vực bãi biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng. Đây là một hiện tượng thời tiết cực kỳ nguy hiểm từng gây ra các thiệt hại lớn như từng xảy ra với bão Yagi năm 2024 hay bão Wipha tháng 7 vừa qua.

Siêu bão Ragasa hình thành từ một áp thấp ngoài khơi của Philippines mạnh lên thành bão vào 18/9. Nhờ điều kiện rất thuận lợi, bão “bùng nổ” tới 9 cấp, trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2025 tính đến hiện tại, đồng thời là một trong những siêu bão mạnh nhất từng hoạt động trên Biển Đông.