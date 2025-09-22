Vào 7h sáng nay (22/9), tâm siêu bão Ragasa chỉ còn cách đảo Luzon của Philippines khoảng 160km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Như vậy, bão Ragasa đã mạnh hơn bão Yagi. Vào thời điểm mạnh nhất, Yagi có cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Kịch bản dự báo đến hôm nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho thấy, bão có khả năng di chuyển lệch hơn một chút về phía nam, khiến khả năng ma sát của bão với đất liền phía nam Trung Quốc giảm đi.

Vì vậy, khi vào vịnh Bắc Bộ vào ngày 24/9, bão vẫn có thể mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Đây là cấp bão tương đương Yagi khi đổ bộ nước ta vào tháng 9/2024.

Cụ thể, trong ngày và đêm nay (22/9), bão di chuyển khá nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, vào Biển Đông đêm nay. Đến 7h sáng 23/9, tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 17, giật trên cấp 17.

Dự báo khi vào Biển Đông, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi gần vùng biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tiến về bán đảo Lôi Châu.

Siêu bão Ragasa đã mạnh lên cấp 17 vào đêm qua.

Dự báo đến 7h ngày 24/9, bão chỉ còn cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía đông. Lúc này, bão vẫn duy trì cường độ của một siêu bão cấp 16- 17, giật trên cấp 17.

Cũng trong ngày 24/9, bão đổi hướng tây, đi vào bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sau đó tiến vào vịnh Bắc Bộ trong đêm 24/9. Đến 7h sáng 25/9, tâm bão trên khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 13-14, giật trên cấp 17.

Dự báo trong khoảng đêm 25 đến ngày 26/9, bão Ragasa sẽ đổ bộ đất liền khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta.

Cường độ bão thời điểm đổ bộ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hướng đi của bão, khả năng ma sát của rìa phía bắc cơn bão với đất liền tỉnh Quảng Đông và tác động của không khí lạnh. Vì vậy cần tiếp tục cập nhật các dự báo mới nhất theo dữ liệu quan trắc và phân tích.

Ngoài ra, hiện nay phía Bắc có thêm một khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển về phía nước ta, tương tác của không khí lạnh với bão trong những ngày tới sẽ khiến cho diễn biến quỹ đạo và cường độ của bão Ragasa thêm phức tạp.

Bão Ragasa hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi xa của Philippines, mạnh lên thành bão vào 18/9. Cơn bão này tăng lên 9 cấp kể từ khi hình thành, có thể là siêu bão mạnh nhất từng hoạt động trên Biển Đông.

Sự xuất hiện của bão Ragasa sau hơn một năm siêu bão Yagi tàn phá đất liền miền Bắc nước ta cho thấy, xu thế xuất hiện siêu bão trên Biển Đông ngày càng nhiều, tác động ngày càng dữ dội hơn trong bối cảnh trái đất nóng lên dẫn đến biến đổi khí hậu toàn cầu nghiêm trọng.