Ngày 4/1, tờ KoreaBoo đưa tin Jin Denim đã qua đời ở tuổi 29. Theo bài đăng được em gái Jin Denim đăng tải trên trang cá nhân, nam ca sĩ này mất vào ngày 17/12/2025. Tuy nhiên, đến nay gia đình mới thông báo tin buồn với công chúng. Em gái Jin Denim đau lòng chia sẻ cha mẹ và cô đã quyết định chọn đúng ngày sinh nhật lần thứ 30 của Jin Denim để công bố mất mác lớn của gia đình.

Theo em gái Jin Denim, nam ca sĩ qua đời vì đột ngột gặp tai nạn ngã từ tầng cao xuống đất. Tang lễ của Jin Denim đã được tổ chức riêng tư, kín đáo và chỉ có người thân tham dự. "Anh Jin đã ra đi vào ngày 17/12/2025. Tin dữ ập đến quá bất ngờ nên thời điểm đó gia đình không ai còn đủ tâm trí, sức lực để thông báo với mọi người. Tôi biết anh trai tôi là người của công chúng. Tôi và gia đình biết rằng chúng tôi cần có trách nhiệm chia sẻ thông tin chính xác với những người yêu mến và trân trọng âm nhạc của anh Jin. Vì vậy, hôm nay, tôi xin thay mặt gia đình báo tin buồn đến mọi người", em gái Jin Denim viết trên trang cá nhân.

Jin Denim qua đời ở tuổi 29 sau tai nạn ngã từ tầng cao xuống đất. Ảnh: Instagram.

Em gái cho biết Jin Denim đã được điều trị chứng rối loạn lưỡng cực và các triệu chứng loạn thần từ năm 2015. Nam ca sĩ cũng nhận thức được tình trạng bệnh tâm lý, thần kinh nghiêm trọng của mình. Do đó, nhiều năm qua, anh luôn cố kiểm soát bệnh tình thông qua điều trị y tế và dùng thuốc theo toa. Tuy nhiên, cuối năm 2025, các triệu chứng của Jin Denim trở nên trầm trọng hơn 1 cách nhanh chóng, khiến gia đình gặp khó khăn trong việc xoay xở. Em gái Jin khẳng định cố nghệ sĩ không phải tử vong vì tự tử mà là gặp tai nạn ngoài ý muốn trong lúc phát tác bệnh.

Em gái Jin khẳng định nam ca sĩ không phải tử vong vì có hành động cực đoan, mà gặp tai nạn ngoài ý muốn khi không kiểm soát được bệnh tình. Ảnh: Instagram.

Jin Demin sinh năm 1996, phát hành album đầu tay mang tên Dear, Stefi vào năm 2021. Anh đã được mời tham gia nhiều lễ hội âm nhạc khác nhau trên toàn cầu, bao gồm cả lễ hội New Talents Project 2025 ở Barcelona (Tây Ban Nha).

Nguồn: KoreaBoo