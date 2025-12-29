Sững sờ tin biểu tượng sắc đẹp qua đời

Tối 28/12, tờ People đưa tin, nữ diễn viên huyền thoại kiêm biểu tượng sắc đẹp người Pháp Brigitte Bardot đã qua đời mới đây tại nhà riêng. Nữ nghệ sĩ đình đám trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 91. Trước đó, nữ minh tinh màn bạc đã trải qua ca phẫu thuật vì bệnh nặng hồi tháng 10 năm nay.

Quỹ Brigitte Bardot do nữ minh tinh sáng lập cũng vừa đăng cáo phó có nội dung: “Quỹ Brigitte Bardot vô cùng đau xót báo tin bà Brigitte Bardot - người sáng lập và chủ tịch của quỹ, đã qua đời. Bà Brigitte Bardot được biết đến là nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới. Bà đã chọn từ bỏ sự nghiệp lừng lẫy để cống hiến cuộc đời và sức lực của mình cho phúc lợi động vật”.

Tính đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân cái chết của nữ minh tinh Brigitte Bardot vẫn chưa được công bố.

Biểu tượng sắc đẹp Brigitte Bardot đã ra đi mãi mãi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho công chúng khắp thế giới. Ảnh: Dailymail

Sự ra đi của nữ diễn viên đã gây ra cú sốc lớn cho khán giả khắp nơi trên thế giới. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên tài hoa.

Brigitte Bardot sinh năm 1934 tại Paris trong 1 gia đình Công giáo khá giả. Brigitte Bardot khởi nghiệp với tư cách 1 người mẫu và xuất hiện trên bìa tạp chí Elle khi mới 16 tuổi. Sau đó không lâu, Brigitte Bardot chạm ngõ điện ảnh và nhanh chóng gặt hái được thành công lớn với tác phẩm And God Created Woman. Bộ phim tạo ra cơn sốt toàn cầu, đồng thời giúp nữ minh tinh trở thành biểu tượng gợi cảm trong thập niên 1950 và 1960. Với mái tóc vàng tự nhiên, đôi môi cong gợi cảm cùng ánh mắt mơ màng, Bardot mang đến hình ảnh vừa ngây thơ vừa táo bạo, phá vỡ những chuẩn mực bảo thủ thời bấy giờ.

Bardot không chỉ nổi tiếng nhờ nhan sắc mà còn bởi phong cách sống phóng túng và cá tính mạnh mẽ. Bà là nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng phụ nữ, còn tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến giới thời trang với kiểu tóc “Bardot” đặc trưng.

Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy, Brigitte Bardot đã tham gia diễn xuất trong khoảng 50 tác phẩm và tạo nên dấu ấn chói lọi trên bầu trời nghệ thuật.

Tới năm 1973 khi vừa tròn 39 tuổi, Brigitte Bardot bất ngờ tuyên bố giải nghệ để tập trung dành thời gian cho việc chăm sóc động vật bị bỏ rơi. Nhiều khán giả tôn trọng quyết định của Brigitte Bardot song cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi nữ minh tinh huyền thoại đột ngột giã từ màn ảnh.