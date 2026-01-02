Ngày 2/1, tờ Sohu đưa tin đạo diễn Lý Lực Trì gây bàng hoàng cho cả Cbiz khi thông báo nam diễn viên Viên Tường Nhân đã qua đời ở tuổi 69. Theo thông tin từ vợ cố nghệ sĩ, Viên Tường Nhân nhập viện cấp cứu và sau đó ra đi vào trưa 1/1. Viên Tường Nhân được cho biết qua đời vì bệnh tật, nhưng người thân từ chối nói rõ bệnh tình khiến sao gạo cội này đột ngột qua đời. Tang lễ của ông sẽ được tổ chức vào ngày 1/2, theo phong tục mai táng của người Hong Kong (Trung Quốc).

Thông tin Viên Tường Nhân mất ngay ngày đầu năm mới 2026 khiến công chúng, nghệ sĩ xứ Hương Cảng bàng hoàng, xót xa. Tất cả người yêu mến Viên Tường Nhân đã gửi lời tri ân những cống hiến của ông cho nghệ thuật.

Viên Tường Nhân qua đời vào trưa 1/1. Ảnh: Baidu.

Viên Tường Nhân sinh năm 1957, là tên tuổi "tai to mặt lớn" ở xứ Hương Cảng. Ông từng tham gia nhiều bộ phim võ thuật, trong đó vai diễn lão ăn mày trong Tuyệt Đỉnh Kung Fu (Châu Tinh Trì đạo diễn) của Viên Tường Nhân được xem là "độc nhất vô nhị" của màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài đóng phim, Viên Tường Nhân còn là đạo diễn hơn 10 bộ phim điện ảnh, trực tiếp chỉ đạo võ thuật cho những siêu phẩm như Hoắc Nguyên Giáp, Hổ mãnh uy long, Vô ảnh kiếm, Dạ yến, Thái cực Trương Tam Phong, Tinh võ môn, Võ Trạng Nguyên Tô Khát Nhi…

Cố diễn viên từng là nghệ sĩ có xuất thân hiển hách khi đến từ gia tộc quyền lực trong nền điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Gia tộc họ Viên hay còn là Viên Gia Ban được coi là “đế chế dòng phim võ thuật”, đứng sau đỡ đầu cho nhiều nghệ sĩ lớn như Thành Long, Lý Liên Kiệt hay Chân Tử Đan. Cha Viên Tường Nhân là chỉ đạo võ thuật, võ sư danh tiếng Viên Tiểu Điền. Anh, em trai của Viên Tường Nhân như đạo diễn Viên Hòa Bình, Viên Tín Nghĩa, Viên Nhật Sơ, Viên Chấn Uy, Viên Long Câu... đều là cây đại thụ trong giới điện ảnh.

Vai diễn lão ăn mày của Viên Tường Nhân trong Tuyệt đỉnh Kung Fu được khán giả đặc biệt yêu thích. Ảnh: HK01.

Nguồn: On, Sina