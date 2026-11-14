Thực hư chuyện sao nhí The Karate Kid 28 tuổi đính hôn với "nàng thơ" 82 tuổi, đàng gái tuyên bố tặng 80% khối tài sản cho đàng trai

Ngày 13/11, tờ Page Six đưa tin mối quan hệ giữa nam diễn viên Jaden Smith (con trai của tài tử Will Smith) và nữ doanh nhân, biểu tượng thời trang nước Pháp Michèle Lamy đang gây chú ý trên khắp MXH. Có nguồn tin cho biết cả hai đã bí mật hẹn hò và đính hôn. Michèle Lamy 82 tuổi được tiết lộ tin tưởng vào tình cảm mà chàng trai 28 tuổi Will Smith dành cho bà. Để đáp lại tấm chân tình của đối phương, Michèle Lamy tuyên bố sẵn sàng chuyển nhượng 80% khối tài sản mà mình sở hữu cho Jaden Smith. Người đăng bài còn tung hàng loạt ảnh tình tứ, thân mật giữa Jaden Smith và Michèle Lamy lên mạng.

Ngay lập tức, hình ảnh và thông tin tình cảm liên quan đến Jaden Smith và Michèle Lamy được dân tình bàn tán rôm rả. Nhiều người cho biết họ bị sốc và thực sự không tin nổi câu chuyện tình cảm giữa một chàng trai mới ngoài 20 tuổi với Michele Lamy - người phụ nữ đã 82 tuổi. Song cũng có ý kiến hoài nghi, cho rằng không có lửa sao có khói. Dù nghi vấn tình ái đang lan truyền rầm rộ, 2 nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

MXH đang nhốn nháo với thông tin Jaden Smith 28 tuổi đang có mối quan hệ tình cảm với "nàng thơ".... 82 tuổi Michele Lamy. (Ảnh lấy từ MXH X, được tạo bằng AI).

Sự thật thông tin Michèle Lamy 82 tuổi tuyên bố đính hôn với Jaden Smith

Theo truyền thông Mỹ, đến hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy Michèle Lamy và Jaden Smith đã đính hôn, có quan hệ tình cảm hay Jaden từng đến thăm nhà riêng của nữ đại gia người Pháp. Những thông tin về việc Michèle Lamy phân chia tài sản cho nam diễn viên trẻ cũng hoàn toàn chưa được xác thực. Trên thực tế, Michèle Lamy vẫn đang trong cuộc hôn nhân với nhà thiết kế Rick Owens.

Toàn bộ câu chuyện bắt nguồn từ những bài đăng chưa được xác minh trên MXH X trong hai ngày 9 và 10/11/2026. Không có xác nhận từ hai nhân vật, đại diện của họ, giới truyền thông uy tín hay bất kỳ hồ sơ tài sản nào liên quan. Diễn biến của tin đồn được nhận định là tình trạng điển hình cho làn sóng nội dung viral được AI tạo ra. Ban đầu, câu chuyện chỉ xoay quanh một chuyến thăm hỏi và xin lời chúc phúc mang tính chất mẹ con. Thế nhưng, chỉ trong vòng 24 giờ, nó đã biến thành thông báo đính hôn, lời hứa trao 80% tài sản và những đoạn hội thoại cũng như hình ảnh tình cảm hư cấu.

Bài đăng đầu tiên liên quan đến 2 nghệ sĩ xuất hiện trên MXH X vào ngày 9/11/2026. Nội dung cho biết Jaden Smith đã đến nhà riêng của bà Michèle Lamy để xin lời chúc phúc. Michèle Lamy đã tiếp đón Jaden nồng hậu và cả hai có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, giống như những khoảnh khắc giữa mẹ và con trai.

Theo truyền thông Mỹ, đến hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy Michèle Lamy và Jaden Smith đã đính hôn, có quan hệ tình cảm hay Jaden từng đến thăm nhà riêng của nữ đại gia người Pháp. Ảnh: X, được tạo bằng AI.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, câu chuyện bất ngờ bị đẩy đi xa hơn. Ngày 10/11, 1 tài khoản khác đăng tải thông tin Michèle Lamy và Jaden Smith đã tuyên bố đính hôn chỉ vài ngày sau chuyến thăm. Bài viết còn khẳng định biểu tượng thời trang thừa nhận đang yêu Jaden và hứa trao cho anh 80% khối tài sản để chứng minh tình cảm. Sau đó, nhiều tài khoản tiếp tục thêu dệt những câu chuyện về loạt ảnh thân mật bị rò rỉ, trong đó có hình ảnh cả hai hôn nhau. Một số bài đăng thậm chí khẳng định cặp đôi đã bí mật hẹn hò từ lâu, ngoài ra còn xuất hiện cả tin đồn mang thai. Có bài viết còn bịa ra những đoạn hội thoại được cho là của Jaden Smith, trong đó nam diễn viên phủ nhận mối quan hệ có liên quan đến Michèle Lamy và nữ đại gia quyền lực thích đàn ông cao hơn anh một chút.

Nhiều người dùng mạng sau khi xem xét các hình ảnh tình cảm giữa Michèle Lamy và Jaden Smith đã chỉ ra những dấu hiệu bất thường, cho thấy chúng được tạo ra bằng AI vì có nhiều chi tiết thiếu nhất quán, kiểu tóc không khớp với diện mạo gần đây của Jaden Smith. Chưa kể, loạt ảnh cũng chỉ xuất hiện trên những tài khoản chưa được xác minh trong hai ngày 9 và 10/11.

Cho đến nay, không có hãng truyền thông uy tín nào xác nhận câu chuyện tình cảm giữa 2 nghệ sĩ là sự thật. Do đó, không ít người hâm mộ sao nhí The Karate Kid đã yêu cầu mọi người ngừng lan truyền những nội dung giả mạo bằng AI và thông tin không đúng sự thật.

Nhiều người dùng mạng sau khi xem xét các hình ảnh tình cảm giữa Michèle Lamy và Jaden Smith đã chỉ ra những dấu hiệu bất thường, cho thấy chúng được tạo ra bằng AI. Ảnh: X, được tạo bằng AI.

Hiện tại, nam diễn viên trẻ để kiểu tóc dreadlock dài, chứ không phải tóc ngắn xoăn xù như trong loạt ảnh tình cảm gây dậy sóng MXH mấy ngày qua. Ảnh: Instagram.

Michèle Lamy là ai?

Michèle Lamy sinh năm 1944, tại Pháp. Bà là nhân vật đa tài trong lĩnh vực sáng tạo, từng hoạt động với nhiều vai trò như nhà thiết kế thời trang, chủ nhà hàng, nghệ sĩ trình diễn, nhà sản xuất phim và doanh nhân.

Đầu những năm 1990, bà tuyển dụng Rick Owens - khi đó còn là một nhà thiết kế trẻ - vào làm thợ cắt rập cho thương hiệu thời trang riêng của mình tại Los Angeles (Mỹ). Mối quan hệ hợp tác sau đó phát triển thành tình yêu. Cả hai kết hôn vào năm 2006. Trước đó 2 năm, Michèle Lamy và Rick Owens đồng sáng lập Owenscorp. Sau khi về chung nhà, họ tiếp tục hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ thời trang đến thiết kế nội thất và các dự án nghệ thuật. Bà có một con gái riêng tên Scarlett Rouge với người chồng trước.

Ngoại hình của Michèle Lamy không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai. Bà thường xuất hiện với những ngón tay nhuộm đen, đeo hàng loạt chiếc nhẫn cỡ lớn xếp chồng, hàm răng bọc vàng cùng phong cách thời trang avant-garde (tiên phong, phá cách) mang màu sắc u tối. Diện mạo đặc biệt này cũng góp phần tạo nên hình ảnh cá tính gắn liền với thương hiệu Rick Owens. Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, bao gồm bài viết trên Vanity Fair năm 2026, Michèle Lamy tiếp tục chia sẻ về sự nghiệp, cuộc hôn nhân với Rick Owens và vai trò thực tế của bà trong hoạt động kinh doanh. Bà cũng từng xuất hiện với tư cách giám khảo khách mời trong một tập của chương trình RuPaul's Drag Race UK mùa 8.

Michèle Lamy thường xuất hiện với những ngón tay nhuộm đen, đeo hàng loạt chiếc nhẫn cỡ lớn xếp chồng, hàm răng bọc vàng cùng phong cách thời trang avant-garde (tiên phong, phá cách) mang màu sắc u tối. Ảnh: Instagram.

Nữ đại gia gắn bó với nhà thiết kế Rick Owens từ năm 2006. Ảnh: Getty Images.

Jaden Smith hiện có đời sống tình cảm ra sao?

Jaden Christopher Syre Smith sinh năm 1998 tại Malibu, California (Mỹ), là con trai của tài tử Will Smith và Jada Pinkett Smith. Anh được công chúng biết đến từ khi còn nhỏ nhờ đóng phim The Pursuit of Happyness cùng cha, sau đó tiếp tục gây chú ý với vai chính trong The Karate Kid. Bên cạnh diễn xuất, Jaden còn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và phát hành nhiều album. Tháng 9/2025, anh được bổ nhiệm làm Giám đốc sáng tạo đầu tiên dành cho dòng thời trang nam của thương hiệu Christian Louboutin.

Về chuyện tình cảm, mối quan hệ công khai lâu dài nhất của Jaden là với influencer kiêm nhạc sĩ Sab Zada. Cả hai bắt đầu hẹn hò vào năm 2020 và duy trì mối quan hệ đến cuối năm 2024. Chuyện tình này kết thúc sau khi những hình ảnh Jaden xuất hiện bên một người phụ nữ khác được lan truyền. Kể từ đó, nam nghệ sĩ tương đối kín tiếng về đời tư. Một số nguồn tin cho biết anh vẫn độc thân ở thời điểm hiện tại.

Jaden Smith từng được xem là một trong những sao nhí đình đám bậc nhất Hollywood. Ảnh: X.



Jaden Smith được cho biết vẫn độc thân, chưa yêu ai. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Page Six, TMZ