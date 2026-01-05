Cha Eun Woo (tên thật là Lee Dong Min) sinh năm 1997, debut dưới đội hình nhóm nhạc nam ASTRO hiện là một trong những thần tượng nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc. Dù đang trong thời gian tạm ngưng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự, Cha Eun Woo vẫn gây sốt năm 2025 khi được ghi nhận như một cá nhân gắn liền với ngoại giao văn hóa, quảng bá quốc gia. Với lợi thế từ ngoại hình, trí thông minh lẫn nền tảng nghề nghiệp vững chắc, Cha Eun Woo sở hữu danh tiếng đáng nể, vị thế idol hạng A dù chưa qua tuổi 30.

Dù đang trong thời gian tạm ngưng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự, Cha Eun Woo vẫn gây sốt năm 2025 khi được ghi nhận như một cá nhân gắn liền với ngoại giao văn hóa, quảng bá quốc gia (ảnh: X)

Ngay từ thời đi học, Cha Eun Woo đã được gọi bằng biệt danh “Um-chin-ah” - cách ví von quen thuộc dành cho những “con nhà người ta” tại Hàn Quốc. Chỉ số IQ được công bố ở mức 142 đặt Cha Eun Woo vào nhóm trí tuệ vượt trội. Thành tích học tập nổi bật với vị trí Chủ tịch hội học sinh và việc thường xuyên nằm trong Top 3 toàn trường tạo nên nền tảng học vấn hiếm thấy ở một ngôi sao giải trí. Khả năng ngoại ngữ cũng là điểm cộng đặc biệt khi anh sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp, đồng thời chơi được nhiều nhạc cụ như piano, guitar, violin và sáo. Trước khi bước chân vào showbiz, Cha Eun Woo từng nuôi ước mơ thi vào Đại học Quốc gia Seoul để theo đuổi con đường học thuật, trở thành thẩm phán hoặc giáo sư. Sau này, nam ca sĩ tốt nghiệp Đại học Sungkyunkwan - một trong những đại học lâu đời và danh giá bậc nhất Hàn Quốc.

Cha Eun Woo còn có một người em trai giỏi giang không kém. Em trai nam thần đình đám xứ Hàn hiện đang là chuyên gia trí tuệ nhân tạo tại công ty công ty Unbound Lab. Lee Dong Hwi chia sẻ ban đầu anh phát phát triển mô hình thu thập dữ liệu AI dành riêng cho hoạt động quản lý hình ảnh của anh trai Cha Eun Woo. Sau đó, mô hình này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp, khi có thể ứng dụng vào việc phân tích thương hiệu, hành vi người tiêu dùng và chiến lược tiếp thị sản phẩm.

Cha Eun Woo gắn liền với cụm từ “Face Genius” - “thiên tài gương mặt” vì nhan sắc mang tính biểu tượng (ảnh: X)

Cha Eun Woo gắn liền với cụm từ “Face Genius” - “thiên tài gương mặt” vì nhan sắc mang tính biểu tượng, được xem là chuẩn mực thẩm mỹ mới trong văn hóa đại chúng xứ kim chi. Với vai trò thành viên nổi bật của nhóm nhạc ASTRO, Cha Eun Woo nhanh chóng trở thành trụ cột về sức hút thương mại cho công ty quản lý Fantagio. Song song với âm nhạc, mảng diễn xuất giúp tên tuổi Cha Eun Woo lan tỏa mạnh mẽ ra thị trường quốc tế qua loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như My ID is Gangnam Beauty, True Beauty, hay các dự án gần đây như Island và Wonderful World. Việc liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nam thần tượng, đồng thời trở thành gương mặt đại diện cho những nhà mốt xa xỉ toàn cầu củng cố vị thế “đỉnh lưu” hiếm có của anh trong showbiz Hàn.

Việc liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nam thần tượng, đồng thời trở thành gương mặt đại diện cho những nhà mốt xa xỉ toàn cầu củng cố vị thế “đỉnh lưu” hiếm có của anh trong showbiz Hàn (ảnh: X)

Cha Eun Woo bắt đầu nhập ngũ từ tháng 7/2025, hiện đã trải qua hơn 6 tháng phục vụ quân sự. Tại ngũ, Cha Eun Woo phục vụ trong đội quân nhạc, một vị trí đòi hỏi kỷ luật cao và năng lực biểu diễn trước công chúng. Mỗi lần xuất hiện công khai, nam ca sĩ đều trở thành tâm điểm MXH vì sắc vóc, khí chất vượt trội. Chỉ cần 1 bức ảnh chụp vội, Cha Eun Woo cũng có thể biến thành poster quảng bá phim, làm fan "rần rần".

Chùm ảnh visual "nét căng" của Cha Eun Woo trong quân ngũ (ảnh: X):

Dấu mốc đặc biệt nhất trong năm 2025 là việc Cha Eun Woo xuất hiện tại APEC 2025 tổ chức ở Gyeongju. Dù đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh vẫn được tin tưởng giao vai trò MC dẫn dắt tiệc chiêu đãi tối 31/10 dành cho các nhà lãnh đạo. Việc một nghệ sĩ đang tại ngũ được lựa chọn cho nhiệm vụ mang tính ngoại giao cấp cao phản ánh sự tín nhiệm tuyệt đối của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đối với khả năng ngoại ngữ, phong thái chuẩn mực và hình ảnh đại diện quốc gia của Cha Eun Woo. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định, sự xuất hiện của Cha Eun Woo tại tiệc tối APEC góp phần thúc đẩy kinh tế quốc gia.

Màn xuất hiện tại APEC gây bão của Cha Eun Woo

Nam ca sĩ được chọn làm MC cho tiệc tối Hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tại cố đô của Hàn Quốc

Phong thái chuyên nghiệp của Cha Eun Woo tại APEC 2025

Ngoài ra, Với vai trò Đại sứ quảng bá cho “Năm Du lịch Hàn Quốc 2023-2024”, Cha Eun Woo trở thành cầu nối thu hút du khách quốc tế thông qua hình ảnh trẻ trung, trí tuệ và thân thiện. Sức mạnh thương hiệu cá nhân của Cha Eun Woo thể hiện rõ trên không gian số, nơi anh sở hữu hơn 46 triệu người theo dõi trên Instagram, tạo ra hiệu ứng chuyển đổi tiêu dùng mạnh mẽ cho mỗi chiến dịch quảng bá.

Việc được Bộ Quốc phòng lựa chọn làm đại diện tại những sự kiện mang tầm vóc quốc gia cho thấy anh đã vượt qua ranh giới của 1 thần tượng giải trí (ảnh: Dispatch)

Trong bức tranh tổng thể, Cha Eun Woo là minh chứng cho thế hệ ngôi sao mới của làn sóng Hallyu: không chỉ nổi bật nhờ ngoại hình hay danh tiếng giải trí, mà còn đóng vai trò chiến lược trong ngoại giao văn hóa và phát triển kinh tế. Việc được Bộ Quốc phòng lựa chọn làm đại diện tại những sự kiện mang tầm vóc quốc gia cho thấy anh đã vượt qua ranh giới của 1 thần tượng giải trí, trở thành biểu tượng kết nối văn hóa cho Hàn Quốc.