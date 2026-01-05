Cụ thể trên TikTok gần đây, những hình ảnh của nam thần Ryusei Yokohama trong bộ phim Chúng Ta Mất Trí Rồi gây sốt trở lại, thu về hàng triệu lượt xem. Trong bộ phim ra mắt từ năm 2020, Ryusei Yokohama vào vai Tsubaki - con trai một gia tộc làm bánh khét tiếng, bị tình nghi liên quan đến cái chết bí ẩn của mẹ nữ chính Nao (Minami Hamabe đóng).

Visual của Ryusei Yokohama trong phim Chúng Ta Mất Trí Rồi

Nao và Tsubaki sau đó kết hôn nhưng chưa yêu, chí ít là ở phía của Nao khi mục đích ban đầu của cô là đi tìm sự thật về mẹ. Dù đã cưới được người trong mộng từ lâu nhưng Tsubaki không dễ để có được trái tim của cô. Những video tổng hợp khoảnh khắc anh chàng tỏ ra ghen tức, đeo bám hay đau lòng vì Nao khiến netizen thích thú. Có người còn bày tỏ rằng không ngờ trên đời có người đẹp trai đến như vậy, khiến cho mọi thứ xung quanh cũng bị lu mờ.

Có cư dân mạng còn đùa rằng nhan sắc đỉnh cao của Ryusei Yokohama đã "gánh còng lưng" kịch bản phim như ngôn tình 3 xu của Chúng Ta Mất Trí Rồi. Trong phim, Tsubaki có nhiều câu thoại "vô tri", theo phong cách "Cô gái này thật thú vị" khiến ai nấy nổi da gà. Nhưng bù lại, gương mặt đẹp không góc chết của Yokohama chính là yếu tố cứu vãn lại hoàn toàn.

Những video về Ryusei Yokohama đạt triệu view dù mới đăng tải không lâu

Netizen bình luận: - Không ngờ phim Nhật có người đẹp trai đến vậy, tui đã bỏ lỡ điều gì? - Nam nữ chính đẹp nhưng kịch bản 3 xu sợ quá... - Visual của ảnh gánh còng lưng cốt truyện luôn. - Nhìn ảnh buồn mà tưởng lỗi của tui hết không á. - Ai chứ Ryusei thì đỉnh rồi, xem ảnh đóng Siêu Nhân Hỏa Xa cũng cuốn lắm.

Sinh năm 1996, Ryusei Yokohama đã bắt đầu gia nhập showbiz khi còn học tiểu học. Khi đang dạo chơi tại khu phố Harajuku, Yokohama đã được nhân viên công ty giải trí Stardust Promotion bắt gặp và mời đi tuyển chọn talent, sau đó trở thành thực tập sinh giải trí và bắt đầu làm mẫu từ năm 15 tuổi.

Ryusei Yokohama trong vai siêu nhân xanh lá giúp anh nổi tiếng

Yokohama bắt đầu nổi tiếng khi tham gia phim Siêu Nhân Hỏa Xa, trong vai siêu nhân xanh lá Hikari. Kể từ đó, nam diễn viên chuyển hướng sang diễn xuất, ghi điểm bởi nhiều dự án thanh xuân vườn trường, đỉnh điểm là A Story to Read When You First Fall in Love khi anh trở thành đề tài gây sốt với mái tóc hồng.

Năm 2020 cũng là khi anh tham gia Chúng Ta Mất Trí Rồi với vai chàng công tử Tsubaki. Kể từ dự án này, Yokohama bắt đầu chinh phục nhiều vai diễn thử thách, có chiều sâu hơn như trong phim Usogui về các trò chơi cờ bạc. Gần đây nhất, anh đóng Quốc Bảo - Kokuho cùng Ryo Yoshizawa, góp phần đưa bộ phim trở thành dự án live-action có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Nhật Bản, thu hút hơn 12 triệu lượt khán giả ra rạp. Đây cũng là bộ phim đang "quyết chiến" tại các lễ trao giải quốc tế, nhất là Oscar 2026 với hạng mục Phim nước ngoài hay nhất.