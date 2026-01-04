Tối 31/12, loạt sự kiện âm nhạc chào đón năm mới 2026 đồng loạt diễn ra trên các đài truyền hình lớn của Trung Quốc. Giữa không khí sôi động ấy, Đài truyền hình Hồ Nam bất ngờ chiếm trọn spotlight nhờ màn xuất hiện được ví như "cú catwalk chấn động" của Trương Lăng Hách - mỹ nam cao 1m90 với visual khiến khán giả không thể rời mắt.

Màn catwalk thần sầu của Trương Lăng Hách

Xuất hiện trên sân khấu trong chiếc áo măng tô dài, Trương Lăng Hách sải bước đầy tự tin, thần thái chẳng khác gì người mẫu chuyên nghiệp. Dáng người cao ráo, vai rộng, từng bước đi dứt khoát kết hợp cùng khí chất điềm tĩnh tạo nên một khoảnh khắc vừa sang trọng vừa áp đảo. Màn chào sân ngắn ngủi nhưng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt lời khen ngợi.

Đáng chú ý, phản ứng "chân thật như ruột gan" của MC nổi tiếng Thẩm Mộng Thần càng khiến khoảnh khắc này lan truyền mạnh mẽ. Nữ MC của đài Hồ Nam đã chia sẻ video ghi lại biểu cảm của mình khi chứng kiến Trương Lăng Hách bước ra sân khấu. Ngay từ giây đầu tiên, cô đã hét lên: "Á á á!!!", kèm theo bình luận đầy phấn khích: "Mỗi bước đi của cậu ấy đều giẫm trúng trái tim tôi! Ối giời ơi đẹp trai dã man luôn ấy! Lại còn hát hay nữa".

Thẩm Mộng Thần há hốc mồm khi chứng kiến màn catwalk của Trương Lăng Hách

Tạo hình quý ông lịch lãm trong đêm giao thừa của Trương Lăng Hách nhanh chóng được netizen "phong thần". Trên mạng xã hội xứ Trung, nhiều người còn hài hước ví anh như một chiếc xế sang hạng sang: nếu phải gọi tên, thì chắc chắn là Maybach - chỉ cần nhìn thôi đã thấy đắt giá, vừa sang vừa oách.

Giữa dàn tiểu sinh sinh sau năm 1995, Trương Lăng Hách nổi lên như một hiện tượng kể từ thành công của Thương Lan Quyết. Nam diễn viên sở hữu khí chất rất riêng: gương mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo, đứng vào khung hình đông người vẫn nổi bật một cách tự nhiên. Chiều cao 1m90 trở thành lợi thế lớn, đặc biệt trong những phân cảnh cần thần thái, dáng đứng hay tạo cảm giác "áp màn ảnh".

Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình, Trương Lăng Hách còn ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, Anh Đào Hổ Phách, Yêu Em… Sắp tới, anh sẽ tái ngộ khán giả trong Trục Ngọc đóng cặp cùng Điền Hi Vi và Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn nên duyên với Vương Sở Nhiên. Ngay từ những hình ảnh hậu trường, Trương Lăng Hách đã liên tục gây sốt nhờ ngoại hình "không góc chết", mỗi lần xuất hiện là một lần khiến fan phải trầm trồ.

Từ sân khấu giao thừa đến phim trường, Trương Lăng Hách đang cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ. Với visual được ví như Maybach cùng khí chất ngày một chín muồi, mỹ nam sinh năm 1997 rõ ràng không chỉ là gương mặt đẹp nhất thời, mà đang từng bước khẳng định vị thế riêng trong dàn tiểu sinh Hoa ngữ.