Showbiz có duy nhất 1 mỹ nhân chỉ nặng 35kg vẫn được khen tới tấp: Visual đỉnh của đỉnh, khí chất tiên tử trời sinh

Theo Sina, Tống Tổ Nhi đang miệt mài trên phim trường Tư Cung Lệnh. Trong tác phẩm cổ trang này, cô đóng cặp với nam diễn viên Đinh Vũ Hề. Trước đó, Tống Tổ Nhi khiến khán giả lo lắng khi xuất hiện với thân hình da bọc xương, chỉ nặng khoảng 35kg khi tham gia một sự kiện thương mại. Tuy nhiên, nhan sắc của Tống Tổ Nhi tại hậu trường phim Tư Cung Lệnh lại khiến khán giả mê mệt và không thể chê một lời nào.

Trong những ngày quay gần đây Tống Tổ Nhi giả làm tỳ nữ bên cạnh nhân vật công chúa Nam Thiều. Tạo hình của Tống Tổ Nhi mang nét dị vực với mái tóc tết và trang phục dệt thổ cẩm. Bộ đồ trắng làm nổi bật nét mong manh tựa sương khói, làn da trắng sáng với đường nét gương mặt nhỏ nhắn và thần thái cổ điển của Tống Tổ Nhi.

Trang phục dị vực của Tống Tổ Nhi được khen đẹp

Phong thái cổ trang của nữ diễn viên sinh năm 1998 rất chuẩn mực

Theo Sina, dù giảm cân khá nhiều khiến thân hình gầy gò, cánh tay và phần ngực lộ xương kém thẩm mỹ, nhưng khi đóng phim cổ trang, lớp quần áo dày đã chê đi những khuyết điểm hình thể đó. Ngoài ra, chính vóc dáng gầy yếu lại rất phù hợp với thân phận nô tì và khắc họa những khó khăn mà nhân vật Ngô Chân Chân phải trải qua trong Tư Cung Lệnh.

Khán giả mê đắm tạo hình cổ trang của Tống Tổ Nhi:

- Nó thanh tú mà nó lại còn mê hoặc nói chung đẹp quá

- Thích cái tạo hình này quá đi

- Đơn giản mà đẹp, cô Nhi đóng cổ trang là tôi tưởng tượng ra được 800 loại vai luôn

- Công nhận Tống Tổ Nhi có nhiều bộ ảnh cổ trang peak quá trời luôn

- Tưởng AI ý, phục trang bộ này đỉnh quá

- Đẹp từ bé đến lớn, không thay đổi xíu nào

Dù đang ở trạng thái gầy yếu chỉ có 35kg, Tống Tổ Nhi vẫn đẹp mãn nhãn không có một bức ảnh xấu

Khán giả cho rằng cô nên tiếp tục đóng phim cổ trang

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mễ Lan Lady, lấy bối cảnh hệ thống nữ quan Lục Thượng Nhị Thập Tứ Ty thời Nam Tống. Nhân vật Ngô Chân Chân từ một đầu bếp Giang Nam từng bước vươn lên vị trí chưởng ấn, sử dụng các ghi chép ẩm thực gia tộc để giải mã những bí ẩn trong cung đình, kết hợp yếu tố mỹ thực, phá án và quyền mưu. Hướng đi này được đánh giá là mới mẻ khi giảm bớt yếu tố cung đấu quen thuộc, thay vào đó là 12 vụ án ẩm thực xuyên suốt, đồng thời lồng ghép nhiều chi tiết văn hóa như lễ cài hoa, nghi thức cung đình, hướng tới một tác phẩm mang tính đắm chìm trong mỹ học thời Tống.

Ngoài ra, bộ phim còn thu hút chú ý khi đánh dấu màn tái xuất của Tống Tổ Nhi sau những lùm xùm trước đó, khiến kỳ vọng của khán giả càng được đẩy cao.

Tống Tổ Nhi đẹp mọi góc quay

Trang phục tân hôn của nữ diễn viên cũng được khen ngợi vừa có tính thẩm mỹ cao vừa tôn lên làn da trắng sứ của nữ diễn viên

Bạn diễn của Tống Tổ Nhi là nam diễn viên Đinh Vũ Hề cũng được đánh giá là gương mặt rất hợp với phim cổ trang. Đinh Vũ Hề không có vẻ ngoài điển trai dễ nhận thấy như Trương Lăng Hách, Tống Uy Long, nhưng bù lại anh có diễn xuất tốt, phong thái cổ trang chuẩn mực, khả năng tạo chemistry với bạn diễn mạnh.

Những khoảnh khắc tương tác giữa Tống Tổ Nhi và Đinh Vũ Hề trong các cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" cũng nhanh chóng gây sốt nhờ sự chênh lệch vóc dáng và ánh mắt ăn ý, được gọi vui là "ngập tràn cảm giác couple".

