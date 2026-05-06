Ngắm mỹ nhân này phải thốt lên “Việt Nam ai sang bằng chị”, bảo sao cứ đóng phim là vào vai phú bà

Tối 5/5, buổi họp báo ra mắt phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ đã diễn ra ở TP.HCM, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả và giới truyền thông. Thảm đỏ sự kiện cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của dàn sao Vbiz đình đám như Ngọc Trinh, Tiểu Vy, Quốc Trường, Việt Hương, Xuân Lan, Lương Thế Thành, Huyền 2K4...

Giữa nhiều cái tên đình đám, tâm điểm chú ý của netizen bất ngờ đổ dồn sang sự có mặt của Thân Thuý Hà. Nữ diễn viên ghi dấu ấn với diện mạo sang trọng cùng thần thái cuốn hút. Cô lựa chọn chiếc đầm đỏ dáng ôm tinh tế, khéo léo tôn lên vóc dáng, đồng thời giúp cô vẫn giữ được nét thanh lịch.

Ở tuổi 47, mỹ nhân gốc Tiền Giang gây xuýt xoa nhờ nhan sắc trẻ đẹp như bị thời gian lãng quên. Cô sử hữu gương mặt thanh tú cùng đường nét hài hòa, vẻ ngoài tươi tắn làm hội chị em phải "xin vía" liên tục. Hiểu được thế mạnh là dung mạo sắc sảo chuẩn quý bà, Thân Thuý Hà lựa chọn dress-code là màu đỏ quý phái và set trang sức càng tôn thêm khí chất kiêu sa.

Một số bình luận của netizen:

- Ôi đức mẹ ở truyền hình miền Nam.

- Bả sang thôi rồi, siêu hợp đóng vai phú bà hay phản diện.

- Thân Thuý Hà trẻ lâu nhỉ, 10 năm trước đến nay chả khác nhau là mấy.

- Mặt chị này trông sang thật, giọng nói cũng cuốn nữa.

- Việt Nam ai sang được bằng chị.

- Lớn tuổi mà sang như cô thì tui cũng chịu.

Thân Thúy Hà sinh năm 1978, bắt đầu sự nghiệp từ khá sớm khi bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu từ năm 16 tuổi. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng thần thái cuốn hút, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang những năm 1990 và từng đạt thành tích tại một số cuộc thi nhan sắc. Ít ai biết rằng trước khi chạm tay đến ánh hào quang, Thân Thúy Hà từng phụ gia đình buôn bán trái cây ven quốc lộ, sau đó tiếp tục tự lập khi vào TP.HCM, làm nhiều công việc khác nhau để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng thần thái cuốn hút, Thân Thuý Hà nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang những năm 1990 Sau quãng thời gian gắn bó với catwalk, cô chuyển hướng sang diễn xuất và dần khẳng định tên tuổi qua hàng loạt phim truyền hình như Tình Yêu Còn Lại, Nếu Còn Có Ngày Mai, Cung Đường Tội Lỗi, Giọt Nước Mắt Hận Thù… Thân Thúy Hà thường đảm nhận những vai phụ nữ sắc sảo, cá tính mạnh, thậm chí là phản diện, ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên và khả năng đào sâu nội tâm nhân vật. Vai bà Thanh trong Mùa Sậy Trổ Bông đã giúp cô giành giải “Nữ Diễn Viên Phụ Xuất Sắc” tại Giải Ngôi Sao Xanh 2024, tiếp tục khẳng định thực lực sau nhiều năm làm nghề. Thân Thuý Hà thường đảm nhận vai phản diện Không chỉ hoạt động ở mảng truyền hình, nữ diễn viên còn góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Tèo Em, Scandal: Hào Quang Trở Lại… Đến năm 2025, cô gây chú ý khi xuất hiện trong Mưa Đỏ - bộ phim đạt doanh thu kỷ lục Việt Nam với hơn 700 tỷ đồng. Dù chỉ đảm nhận vai bà Kiều và không phải tuyến nhân vật trung tâm, Thân Thúy Hà vẫn để lại dấu ấn riêng nhờ lối thể hiện chững chạc, giàu cảm xúc. Vai diễn của Thân Thuý Hà trong Mưa Đỏ nhận được nhiều phản hồi tích cực

Ở độ tuổi U50, cô tận hưởng cuộc sống ổn định trong căn biệt thự 4 tầng tại TP.HCM cùng gia đình. Không gian sống được thiết kế theo phong cách hiện đại, tràn ngập cây xanh và hoa, tạo cảm giác thư thái, bình yên. Ngoài công việc nghệ thuật, Thân Thúy Hà duy trì nhịp sống năng động với những hoạt động thường ngày như nấu ăn, tập luyện, gặp gỡ bạn bè và quây quần bên người thân.

Mộng Điềm