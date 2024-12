QQ đưa tin dịp đầu năm 2025, bộ phim Ngộ Sát 3 do Tiêu Ương và Đồng Lệ Á đóng chính sẽ ra rạp, cạnh tranh với loạt bom tấn như Tôi Nhỏ Bé, Phong Thần 2,... Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự hợp tác giữa Đệ nhất mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á và chồng cũ Trần Tư Thành sau khi họ ly hôn.

Đồng Lệ Á liên tục có phim điện ảnh ra mắt

Theo QQ, dù hai nghệ sĩ đã đường ai nấy đi, nhưng đạo diễn họ Trần vẫn hết sức ủng hộ con đường sự nghiệp của vợ cũ. Khi Đồng Lệ Á ra mắt bộ phim điện ảnh Nếu Con Là Người Mẹ Yêu Nhất Trên Đời (tên tiếng Anh Till love do us apart) hồi tháng 8, Trần Tư Thành cũng tới rạp ủng hộ cô.

Đồng Lệ Á không chỉ có một người chồng cũ tài năng, là đạo diễn đạt doanh thu trên 10 tỷ NDT, có địa vị cao trong giới giải trí. Nữ diễn viên còn từng vướng tin hẹn hò với một quan chức cao cấp.

Nguyên nhân là do nữ diễn viên trở thành MC chính cho Gala giao thừa hay được các dự án đài công CCTV săn đón, Đồng Lệ Á còn bất ngờ được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổ chức Văn nghệ mới, cao hơn cả những ngôi sao "cộm cán" như Tôn Lệ, Trịnh Khải...

Thông tin Đồng Lệ Á tái hôn với ông lớn từng gây chấn động MXH Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó, phía Đồng Lệ Á đã có hành vi bất ngờ là chỉ trong 1 phút đã xoá hơn 1000 bài đăng về mình. Mọi bài viết liên quan tới Đồng Lệ Á, hay chuyện tái hôn hoặc những thâm cung bí sử về cô đều bị xóa sạch, các từ khóa liên quan đến vụ việc cũng bị chặn không thể bình luận được. Cộng đồng mạng xứ Trung bất ngờ trước sức mạnh quyền lực của Đồng Lệ Á, khi cô có khả năng cấm cả nước bàn tán về mình.

Nữ diễn viên quyền lực từng cấm cả nước bàn tán về mình

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng Đồng Lệ Á lộng quyền và cô là nghệ sĩ, không thể cấm người khác bàn luận về mình.

Theo QQ, dù chia tay đạo diễn lớn như Trần Tư Thành nhưng Đồng Lệ Á không thiếu phim đóng. Trong năm 2024 cô tham gia 4 tác phẩm là Đến, đều đến đây!, Nếu Con Là Người Mẹ Yêu Nhất Trên Đời , Mưa Thuận Gió Hòa, Ngộ Sát 3, chưa kể đến các buổi biểu diễn kịch. Năm 2023, nữ diễn viên xuất hiện trong các tác phẩm Tân Thời Đại, Tân Lôi Phong, Kinh Thiên Cứu Viện, Đúng Lúc Gặp Được Em, Tam Đại Đội, The Woman in The Storm...

Đồng Lệ Á vẫn miệt mài đi tìm giải thưởng

Tuy nhiên, dù liên tục thay đổi hình ảnh trên màn ảnh rộng, Đồng Lệ Á nhiều năm qua vẫn chưa nhận được giải thưởng lớn trong truyền hình. Nữ diễn viên chủ yếu được khen ngợi nhờ nhan sắc tuyệt mỹ. Tờ Nam Đô bình luận: "Đồng Lệ Á sở hữu vẻ đẹp tinh khiết, 360 độ đều không có góc chết." Nữ diễn viên được ca ngợi là thuộc top 4 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh. Thậm chí, so với các đàn em cũng là mỹ nhân Tân Cương như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát,... Đồng Lệ Á được đánh giá cao hơn. Vẻ đẹp phong tình vạn chủng của cô trong các bộ phim cổ trang suốt 20 năm qua không có đối thủ.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của Đồng Lệ Á là điều các mỹ nhân Tân Cương khác đuổi theo không kịp