Show thực tế Squid Game bị tố ngược đãi người chơi: Thí sinh hạ thân nhiệt, tổn thương thần kinh

Cuối tháng 11, Squid Game: The Challenge - show thực tế mượn format từ "bom tấn" Hàn Quốc Trò chơi con mực lên sóng, thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Netizen đều tò mò rằng luật chơi của "bản remake" đặc biệt này liệu có khắc nghiệt như bản phim truyền hình.

Vừa phát sóng chưa bao lâu, Squid Game: The Challenge đã đối mặt với kiện tụng. Công ty luật Express Solicitors - đại diện cho 2 người chơi ẩn danh cho biết thân chủ của họ đã gặp vấn đề sức khỏe trong thời gian ghi hình show thực tế này. Cụ thể, họ đã bị hạ thân nhiệt và tổn thương thần kinh vì quay trò Đèn xanh đèn đỏ ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ âm 3 độ C.

Teaser Squid Game: The Challenge

Trò Đèn xanh đèn đỏ ở Squid Game: The Challenge có luật như bản gốc. Người chơi phải bất động đến khi búp bê xoay mặt vào gốc cây

Daniel Slade - đại diện công ty luật Express Solicitors cho biết: "Chúng tôi đã thay mặt cho các thí sinh gặp sự cố sức khỏe gửi thư đến nhà sản xuất. Họ cần đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn cho người chơi".

Chia sẻ với The Sun, ông nói thêm: "Người chơi đã nghĩ rằng họ đang tham gia một show thực tế thú vị mượn format từ bom tấn Hàn Quốc, không ngờ được rằng bản thân sẽ gặp vấn đề sức khỏe như vậy. Ở trò Đèn xanh đèn đỏ, các thí sinh căng thẳng, đau đớn khi kẹt trong tư thế khó quá lâu, lại còn giữa thời tiết lạnh giá. Thân chủ của chúng tôi đã kể lại việc nhìn thấy một người chơi ngất xỉu, sau đó tất cả đều la hét gọi bác sĩ. Có trường hợp còn hạ thân nhiệt, tay chuyển dần sang tím vì buốt lạnh. Họ không được trang bị quần áo ấm đầy đủ. Những chấn thương như vậy có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài".

Dàn cast Squid Game: The Challenge

Mặc dù chưa có vụ kiện chính thức nào được đệ trình nhưng thư yêu cầu bồi thường tổn thất sức khỏe đã được công ty luật đại diện người chơi gửi đến đơn vị đồng sản xuất Studio Lambert. Ở Anh, thư khiếu nại được gửi trước khi hành động pháp lý chính thức được thực hiện, thông báo cho các bên liên quan rằng thủ tục tố tụng tại tòa án có thể sắp được tiến hành.

Từ tháng 1, trong thời gian bắt đầu ghi hình, Squid Game: The Challenge nhận hàng loạt cáo buộc liên quan vấn đề này. Tuy nhiên, thời điểm đó, Netflix và nhà sản xuất đã khẳng định với tờ Entertainment Weekly: "Chúng tôi vô cùng quan tâm đến sức khỏe, sự an toàn của dàn cast và ekip. Ở trường quay, không khí rất lạnh nhưng chúng tôi có quy trình ghi hình an toàn phù hợp điều kiện thời tiết. Người chơi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi tuyên bố về chấn thương nghiêm trọng đều là sai sự thật".

Stephen Lambert - Đại diện nhà sản xuất Squid Game: The Challenge cũng đề cập đến vấn đề phúc lợi của người chơi với BBC News vào cuối tháng 11: "Những người tham gia chương trình đã được thông báo trước về tình hình thời tiết, chúng tôi đã thực hiện tất cả các bước cần thiết để chuẩn bị cho việc ghi hình. Một số người chơi giấu mặt không hài lòng với chúng tôi có thể do họ bị loại sớm. Khi một chương trình trao giải thưởng khủng, tất nhiên mọi thứ sẽ không dễ dàng".

