Hội bạn thân "vừa giàu vừa đẹp" của Mai Phương Thúy: Không Hoa hậu thì cũng toàn là phú bà nổi tiếng

Sau gần 20 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, nàng hậu vẫn luôn được công chúng quan tâm mỗi khi xuất hiện tại sự kiện hay chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Nhiều người yêu mến cô không chỉ bởi nhan sắc và sự nghiệp đầu tư thành công, mà còn bởi lối sống kín tiếng, "ít thị phi" và những mối quan hệ bạn bè bền chặt trong showbiz.

Điểm thú vị là Mai Phương Thúy không chỉ có một nhóm bạn thân. Qua nhiều giai đoạn, cô đều giữ được những tình bạn lâu năm với các hoa hậu, ca sĩ và người đẹp nổi tiếng. Mỗi lần hội ngộ, dàn mỹ nhân này lại trở thành tâm điểm bởi hiếm khi cùng xuất hiện đông đủ.

Hội bạn thân "toàn visual" với Trà My Idol, Ngọc Anh và Huyền Tròn

Đây có lẽ là nhóm bạn được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi nói về Mai Phương Thúy.

Trong nhiều chuyến du lịch hay những buổi gặp gỡ riêng tư, Mai Phương Thúy thường đồng hành cùng ca sĩ Trà My Idol, Miss Audition 2006 Ngọc Anh và Lại Thu Huyền (thường được nhiều người biết đến với biệt danh Huyền Tròn). Cả bốn người đều sở hữu ngoại hình nổi bật, phong cách sống hiện đại và có sự nghiệp riêng nên mỗi lần xuất hiện chung đều nhận được nhiều sự chú ý.

Mai Phương Thúy cùng hội bạn thân du lịch ở Thái Lan.

Điều khiến khán giả thích thú là tình bạn này kéo dài nhiều năm chứ không chỉ dừng lại ở những lần chụp ảnh hay xuất hiện tại sự kiện. Họ thường xuyên đi du lịch cùng nhau, tụ tập ăn uống hoặc tổ chức sinh nhật cho nhau. Những khoảnh khắc đời thường ấy tạo cảm giác rất gần gũi, khác hẳn hình ảnh lộng lẫy khi xuất hiện trước công chúng.

Đặc biệt, Trà My Idol và Mai Phương Thúy được nhận xét là hai cá tính khá khác nhau. Một người hoạt bát, hài hước, một người điềm tĩnh, sắc sảo, nhưng lại giữ được tình bạn bền vững suốt nhiều năm.

Hội chị em hoa hậu đình đám

Bên cạnh nhóm bạn thân ngoài showbiz, Mai Phương Thúy còn có mối quan hệ rất thân thiết với nhiều hoa hậu và á hậu Việt Nam.

Khán giả nhiều lần bắt gặp cô hội ngộ cùng Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Tú Anh, Á hậu Thanh Tú, Hoàng Anh hay Trà My trong các buổi sinh nhật hoặc những cuộc gặp mặt riêng. Không ít người còn gọi vui đây là "hội chị em Hoa hậu Việt Nam" bởi phần lớn đều từng bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và vẫn giữ liên lạc sau nhiều năm.

Điều đáng quý là dù mỗi người đều có cuộc sống riêng, lập gia đình hoặc theo đuổi công việc khác nhau, họ vẫn dành thời gian gặp gỡ. Những bữa tiệc thường diễn ra khá kín đáo, chủ yếu là bạn bè thân thiết, không mang màu sắc của một sự kiện giải trí.

Mỗi lần Mai Phương Thúy đăng ảnh chụp cùng nhóm bạn này, cư dân mạng lại dành nhiều lời khen bởi "visual" của cả hội quá nổi bật. Có người đã trở thành doanh nhân, có người làm MC, người hoạt động nghệ thuật, nhưng tất cả đều giữ được nhan sắc và thần thái sau nhiều năm.

Tình bạn kín tiếng nhưng bền lâu

Nếu theo dõi Mai Phương Thúy trên mạng xã hội, dễ nhận ra cô không phải người thường xuyên đăng ảnh tụ tập bạn bè.

Trang cá nhân của nàng hậu chủ yếu là những chia sẻ về cuộc sống, công việc, đầu tư hoặc những dòng trạng thái hài hước. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện cùng hội bạn thân đều khiến người hâm mộ cảm thấy thích thú.

Nhiều người nhận xét đây cũng là điểm giống trong cách xây dựng các mối quan hệ của Mai Phương Thúy. Cô hiếm khi nói nhiều về bạn bè nhưng luôn xuất hiện khi cần thiết. Thay vì thể hiện tình cảm bằng những lời hoa mỹ trên mạng xã hội, họ chọn gặp nhau ngoài đời, cùng đi du lịch, ăn uống hay chúc mừng những cột mốc quan trọng.

Dù quen biết nhiều nghệ sĩ trong showbiz, Mai Phương Thúy từng nhiều lần cho thấy cô khá chọn lọc trong các mối quan hệ.

Sau nhiều năm hoạt động, nàng hậu xây dựng hình ảnh một người sống độc lập, tập trung vào công việc kinh doanh và đầu tư nhiều hơn là xuất hiện dày đặc tại các sự kiện. Điều đó cũng khiến vòng tròn bạn bè của cô không quá rộng nhưng lại khá bền chặt.

Nhiều đồng nghiệp từng nhận xét Mai Phương Thúy là người thông minh, thẳng tính, có khiếu hài hước và rất nghĩa tình. Có lẽ chính những điểm này giúp cô giữ được nhiều tình bạn lâu năm trong môi trường giải trí vốn thay đổi rất nhanh.

Điều khiến hội bạn của Mai Phương Thúy được yêu thích

Có rất nhiều hội bạn nổi tiếng trong showbiz Việt, nhưng nhóm bạn của Mai Phương Thúy lại mang một màu sắc khá riêng.

Họ đều là những người phụ nữ thành công, có sự nghiệp ổn định, nhưng khi gặp nhau lại rất giản dị. Không cần những bữa tiệc xa hoa hay những màn khoe quà cáp đắt tiền, điều khán giả nhìn thấy nhiều hơn là tiếng cười, những chuyến du lịch và những khoảnh khắc đời thường.

Đó cũng là lý do mỗi lần Mai Phương Thúy đăng ảnh cùng hội bạn, phần bình luận thường ngập tràn những lời khen như "toàn mỹ nhân", "đẹp đều", "hội chị em chất lượng" hay "đây mới là tình bạn đáng ngưỡng mộ".

Sau gần hai thập kỷ kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy không chỉ giữ được vị trí đặc biệt trong lòng công chúng mà còn duy trì những mối quan hệ bền vững với bạn bè. Trong một showbiz luôn biến động, việc một nhóm bạn vẫn đồng hành cùng nhau qua nhiều năm, chứng kiến những cột mốc quan trọng của nhau và luôn xuất hiện khi cần có lẽ là điều đáng quý hơn bất kỳ hào quang nào. Có lẽ vì thế, mỗi lần hội chị em của Mai Phương Thúy xuất hiện, điều khiến mọi người ngưỡng mộ không chỉ là nhan sắc hay sự thành công, mà còn là một tình bạn đủ dài để cùng nhau trưởng thành.