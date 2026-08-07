Kỳ Duyên lên tiếng: "Chưa bao giờ mình mong muốn sẽ trong hình hài của con trai"

Chỉ mới tung những hình ảnh đầu tiên, Chị Chị Em Em 3 đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen dành cho tạo hình Thị Mầu của Hoa hậu Kỳ Duyên và màn kết hợp với Steven Nguyễn. Những khung hình cả hai đứng cạnh nhau, nhìn thẳng vào đối phương hay có những cử chỉ thân mật nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không ít khán giả bày tỏ sự tò mò về màn kết hợp của hai diễn viên trong dự án điện ảnh này.

Tuy nhiên, bên dưới các video quảng bá cũng xuất hiện nhiều bình luận như: "Phim boylove à?", "Phim đam mỹ hả?", "Boylove nam nữ"... Đáng nói, những bình luận này không chỉ xuất hiện trên fanpage của bộ phim mà còn xuất hiện ở các video được Kỳ Duyên đăng tải trên trang cá nhân.

Những hình ảnh đầu tiên của Kỳ Duyên và Steven Nguyễn trong phim mới

Trước những ý kiến kể trên, Kỳ Duyên đã có những chia sẻ khá dài trong nhóm chat với người hâm mộ. Hoa hậu cho biết dù hiểu phần lớn khán giả chỉ đang đùa vui, những lời bình luận này vẫn khiến cô không khỏi tủi thân.

Kỳ Duyên viết: "Trước khi đi ngủ mình muốn tâm sự đôi điều: Ba mẹ sinh ra mình với thân thể là con gái. Chưa bao giờ mình mong muốn sẽ ở trong hình hài của con trai, bởi vì mình yêu cơ thể này và bản dạng giới của mình là nữ...". Người đẹp cho biết đây đã là bộ phim điện ảnh thứ hai cô tham gia. Vì vậy, mỗi khi đọc những bình luận như "phim boylove à?", "đam mỹ hả?", cô đều cảm thấy buồn.

Kỳ Duyên lên tiếng trước những bình luận khiến cô cảm thấy tủi thân

Nàng hậu chia sẻ rằng cô hiểu đây chỉ là những câu nói mang tính trêu đùa nên không muốn làm mọi chuyện trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, cô mong nếu có thể, khán giả hãy hạn chế để lại những bình luận như vậy. Còn trong trường hợp không yêu thích mình, cô hy vọng mọi người có thể bỏ qua thay vì để lại những lời khiến diễn viên cảm thấy tổn thương.

"Diễn viên với cuộc đời thực nó cần rạch ròi, mỗi lần mình được đóng một bộ phim điện ảnh để ra nhân vật là mình đang sống một cuộc đời khác. Mình cũng muốn dành sự tôn trọng với bạn diễn vì bản thân họ cũng cố gắng rất nhiều và mong khán giả có thể đón nhận toàn diện nhất nhân vật trong phim mà diễn viên mang tới", Kỳ Duyên bày tỏ.

Sau khi đoạn chia sẻ của Kỳ Duyên, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với cách cô thẳng thắn nói lên cảm xúc của mình. Không ít ý kiến cho rằng những bình luận về giới tính có thể chỉ mang tính bông đùa, nhưng khi lặp lại quá nhiều vẫn dễ khiến người trong cuộc cảm thấy tổn thương. Khán giả cũng cho rằng diễn viên nên được nhìn nhận qua nhân vật và khả năng hóa thân trên màn ảnh, thay vì những định kiến hay suy diễn về ngoại hình, phong cách hoặc giới tính.

Kỳ Duyên mong muốn mỗi khi có vai diễn mới, khán giả sẽ tập trung vào nó một cách công tâm nhất

Kỳ Duyên sinh năm 1996, là một trong những hoa hậu có sức ảnh hưởng của showbiz Việt. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi và đến năm 2024 tiếp tục ghi dấu ấn khi giành ngôi vị cao nhất tại Miss Universe Vietnam . Trên đấu trường quốc tế, người đẹp đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Universe 2024 và lọt Top 30 chung cuộc.

Sau nhiều năm hoạt động với vai trò người mẫu, hoa hậu và gương mặt được các thương hiệu săn đón, Kỳ Duyên chính thức lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Dự án đầu tiên cô tham gia là Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành, ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2025.

Dù lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng, Kỳ Duyên nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ ngoại hình phù hợp nhân vật, thần thái tự nhiên cùng khả năng nhập vai ổn định. Bên cạnh những ý kiến góp ý về kinh nghiệm diễn xuất, màn thể hiện của nàng hậu được đánh giá là tròn vai và cho thấy tiềm năng để tiếp tục theo đuổi con đường diễn viên.

Kỳ Duyên tạo được sự ấn tượng với vai diễn phản diện trong Bộ Tứ Báo Thủ dù lần đầu đóng điện ảnh

Ảnh: FBNV