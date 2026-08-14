Câu chuyện phía sau "Cột sống của Len" và hành trình sưu tập ngọc phỉ thúy

Ở một số nền tảng, cái tên "Cột sống của Len" không còn xa lạ với những ai quan tâm đến hành trình khởi nghiệp và niềm đam mê đá quý. Đứng sau kênh nội dung này là Nguyễn Thị Mỹ Tuyền (sinh năm 1995) - một founder trẻ với câu chuyện khởi nghiệp trải qua không ít thăng trầm trước khi chạm đến thành công như hiện tại.

Năm 2019, khi Điền Quân Media & Entertainment - đơn vị truyền thông giải trí được biết đến qua nhiều gameshow đình đám trên sóng truyền hình Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển mạnh nhất, Mỹ Tuyền là một trong những nhân viên tại đây, với mức thu nhập 20 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, cô quyết định rẽ hướng: rời bỏ công việc ổn định tại một công ty giải trí có tên tuổi để tự thành lập một nhóm Agency nhỏ, khởi đầu cho chặng đường kinh doanh độc lập đầy chông gai sau này.

Mỹ Tuyền (ở giữa) trong một lần tác nghiệp

Giai đoạn khủng hoảng: nợ 200 triệu ở tuổi 25

Quyết định khởi nghiệp không mang lại thành công ngay lập tức. Ở tuổi 25, Mỹ Tuyền phải đối mặt với khoản nợ lên đến 200 triệu đồng, đây hậu quả từ những bước đi thử nghiệm ban đầu trong quá trình xây dựng mô hình kinh doanh riêng mà chưa có đầy đủ bề dày kinh nghiệm của Tuyền.

Mỹ Tuyền nhận định thời điểm này chính là giai đoạn khó khăn nhất trong hành trình của cô. Không có nguồn vốn hậu thuẫn, không có kinh nghiệm quản trị dày dạn, Mỹ Tuyền buộc phải tự học, tự điều chỉnh và từng bước tái cấu trúc hướng đi kinh doanh để duy trì hoạt động.

Chia sẻ về giai đoạn này, Mỹ Tuyền cho biết: "Thời điểm tôi phải học cách đứng dậy nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời khẳng định chính áp lực tài chính đã buộc bản thân phải thay đổi cách tiếp cận công việc một cách nghiêm túc hơn".

Mỹ Tuyền và góc làm việc của cô ấy mỗi ngày

Tái cấu trúc, phát triển doanh nghiệp và ra đời kênh "Cột sống của Len"

Sau quá trình trả nợ và ổn định lại hoạt động, nhóm Agency nhỏ ban đầu dần được Mỹ Tuyền phát triển thành một công ty có quy mô và định hướng rõ ràng hơn. Song song với việc điều hành doanh nghiệp, cô bắt đầu xây dựng kênh thương hiệu cá nhân với nickname "Cột sống của Len" - nơi chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp, góc nhìn kinh doanh và sau này là niềm đam mê với ngọc phỉ thúy.

Cái tên "Cột sống của Len" dần trở thành dấu ấn nhận diện gắn liền với hình ảnh của Mỹ Tuyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng theo dõi nội dung về khởi nghiệp và đá quý.

Niềm đam mê song hành: sưu tầm ngọc phỉ thúy

Mỹ Tuyền và bộ sưu tập ngọc phỉ thúy của mình

Bên cạnh công việc kinh doanh và kênh "Cột sống của Len", một khía cạnh khác được nhiều người biết đến ở Mỹ Tuyền là niềm đam mê với ngọc phỉ thúy, đây được xem dòng đá quý được đánh giá cao trong giới sưu tầm nhờ độ hiếm và giá trị thẩm mỹ.

Mỹ Tuyền chia sẻ: "Niềm đam mê này hình thành trong giai đoạn tôi đang tập trung khôi phục và phát triển công việc kinh doanh. Qua thời gian, cùng với sự ổn định về tài chính, bộ sưu tập ngọc phỉ thúy của tôi ngày càng được đầu tư kỹ lưỡng hơn cả về số lượng và giá trị".

Mỹ Tuyền cho biết thêm cô nhìn nhận quá trình hình thành của một viên ngọc phỉ thúy có nhiều điểm tương đồng với những gì bản thân đã trải qua: "Ngọc phỉ thúy cần thời gian dài chịu áp lực và mài giũa mới lộ ra được vẻ đẹp thật sự bên trong. Tôi nghĩ hành trình của mình cũng vậy."