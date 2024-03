"Shark" Thủy chưa tốt nghiệp đại học

Thông tin tại họp báo Bộ Công an sáng 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup, tức Shark Thủy), Đặng Văn Hiền (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước khi vướng vòng lao lý, doanh nhân Nguyễn Ngọc Thủy hay còn được biết đến với cái tên Shark Thủy từng tham gia chương trình Thương vụ bạc tỉ - Shark Tank Việt Nam.

Tại Shark Tank Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Thuỷ là doanh nhân duy nhất chưa tốt nghiệp đại học. Được biết, shark Thủy từng quyết định không tiếp tục theo học đại học mà theo đuổi việc kinh doanh từ sớm. Ông từng tại tại Đại học Mỏ - Địa chất nhưng đã bảo lưu việc học ngay từ năm nhất.





Năm 17 tuổi, khi đang học lớp 11, ông luôn đặt câu hỏi cho bản thân rằng: "Sau này nếu mình đi xin việc, ai sẽ là người tạo việc làm cho mình". Sau đó, ông đưa ra quyết định sẽ tự tạo việc làm cho bản thân và người khác.

17 tuổi, Shark Thủy đã hợp cùng với một thầy giáo mở trung tâm luyện thi đại học khu vực Hà Đông. Lúc ấy, vì còn đang đi học, nên ông luôn suy nghĩ sẽ cố gắng để cân bằng việc học và kinh doanh. Nhưng vào thời điểm năm nhất đại học, ông quyết định bảo lưu để tập trung hoàn toàn vào việc kinh doanh.

Về câu chuyện này, shark Thủy từng chia sẻ: "Ngày ấy, với một gia đình ở nông thôn như nhà tôi, lại có tới 4 người con thì bố mẹ luôn luôn chỉ nuôi được một người. Nếu tôi đi học, các em tôi phải hy sinh. Do đó, tôi quyết định dừng việc học lại vài năm. Khi công việc kinh doanh ổn rồi, tôi sẽ quay lại học tiếp".

"Ngoài ra, kinh doanh cũng là niềm đam mê, khát vọng của tôi, và tôi không thể dừng lại được. Tôi luôn muốn xây dựng một tập đoàn lớn, có sản phẩm được hàng triệu khách hàng tin cậy và yêu thương, tạo ra hàng chục nghìn việc làm cho người khác", Shark Thuỷ từng chia sẻ.

Trong một chương trình chia sẻ với sinh viên, Shark Thủy chi biết, ông vẫn chưa thể tiếp tục việc học và có trong tay tấm bằng đại học nhưng ông không hối tiếc về điều đó.

