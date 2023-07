Shark Bình xả ảnh được Phương Oanh chụp ở Mỹ, netizen khen trẻ trung sau khi lấy vợ

Sau khi chính thức về chung một nhà, vợ chồng Shark Bình - Phương Oanh vẫn nhận về sự quan tâm từ cư dân mạng. Được biết cặp đôi đang có chuyến du lịch tại Mỹ sau đám hỏi ở Hà Nam. Trên trang cá nhân, Shark Bình cũng đều đặn cập nhật hình ảnh về chuyến đi của mình. Mới nhất, vị doanh nhân xả loạt ảnh ở Mỹ, dù trong ảnh không có mặt vợ nhưng vẫn không quên tag vợ.

“AI prompt: palm tree, old place, close friend, sun bright, lovely day… and here is the result” (Tạm dịch: AI gợi ý: cây cọ, chốn cũ, bạn thân, ánh nắng chói chang, ngày đẹp trời và đây là kết quả) - Shark Bình viết.

Hình ảnh mới nhất của Shark Bình sau khi lấy vợ

Ở phía dưới hình ảnh, Shark Bình cũng để lại nhiều bình luận tương tác với bạn bè, người thân. Đặc biệt được nhiều người khen trẻ ra sau khi lấy vợ, vị doanh nhân đều vui vẻ đồng tình.

Shark Bình trả lời bình luận từ mọi người