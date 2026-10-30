Seungri vừa báo cưới và có con, tình cũ từng chờ anh ra tù bất ngờ có động thái lạ

Yoo Hye Won là cô bạn gái nổi tiếng của Seungri. Cô gái này hẹn hò với Seungri từ năm 2018, không rời bỏ em út BIGBANG lúc vướng lao lý và thậm chí còn chờ người yêu ra tù. Khi Seungri mãn hạn tù, cặp đôi được bắt gặp cùng nhau du lịch ở Thái Lan.

Thế nhưng đến nay, Seungri lại bất ngờ tuyên bố đã đăng ký kết hôn và sắp đón con trai đầu lòng chào đời vào tháng 1 năm sau. Vợ cựu idol sinh năm 1990 là 1 cô gái ngoài ngành giải trí ở độ tuổi 20, không phải Yoo Hye Won. Chính vì vậy, động thái của tình cũ Seungri được nhiều người quan tâm chú ý.

Seungri kết hôn nhưng đó lại không phải cô gái từng đồng hành cùng anh trong quãng thời gian lao lý. Ảnh: X

Trên trang cá nhân, Yoo Hye Won vẫn làm công việc của mình như bình thường - KOL giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, cô lại đăng tải video mặt trời mà không kèm bất kỳ chú thích nào. Điều này khiến dân mạng bàn tán rằng đây chỉ là sự trùng hợp hay đang ẩn ý ám chỉ vụ án Burning Sun của Seungri hay không.

Yoo Hye Won hiện đang hoạt động với vai trò KOL. Ngoài ra, cô còn là bạn thân của Jisoo (BLACKPINK). Trong quá khứ, tình cũ Seungri từng là diễn viên ký hợp đồng độc quyền với công ty SBD Entertainment. Thế nhưng, người đẹp chỉ đóng duy nhất 1 bộ phim rồi chính thức giải nghệ.

Yoo Hye Won đăng ảnh mặt trời không kèm bất kỳ chú thích nào. Ảnh: Instagram

Cô từng chờ đợi Seungri ra tù. Ảnh: Dispatch

Yoo Hye Won là bạn thân của Jisoo. Ảnh: X

Về phần Seungri, anh tuyên bố kết hôn và gây sóng gió khắp các trang mạng xã hội. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Ilgan Sports, Seungri cho biết anh và bạn gái - người dự sẽ sinh con vào tháng 1/2027 - đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp. Trò chuyện với phóng viên, nam ca sĩ tai tiếng bác bỏ tin đồn anh kết hôn vì "bác sĩ bảo cưới", đối phương mang thai ngoài ý muốn. Không chỉ vậy, Seungri còn cho biết anh và vợ hiện không có kế hoạch tổ chức lễ cưới trong tương lai gần.

Seungri cho biết anh và nửa kia đã đăng ký kết hôn hợp pháp. Ảnh: X.

Là người đã có vợ và sắp có con đầu lòng sau khoảng 3 tháng nữa, Seungri bộc bạch rằng việc trở thành người có gia đình khiến anh cảm nhận rõ hơn sức nặng của 2 từ trách nhiệm và bản thân đang nghiêm túc nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ. Cuối cùng trước khi buổi phỏng vấn kết thúc, Seungri cầu xin công chúng không tấn công vợ con anh, thay vào đó có thể trút giận và có thể dồn mọi lời chỉ trích lên một mình anh.

"Giờ đây, tôi đang nghiêm túc nhìn nhận lại nỗi thất vọng và tổn thương từ những sai lầm trong quá khứ mà mình đã gây ra. Tôi sẽ cho mọi người thấy một phiên bản khác của bản thân thông qua cuộc sống bình lặng và chân thành bên vợ con.Tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người có thể dõi theo cuộc sống sắp tới của gia đình tôi bằng sự ấm áp và bao dung. Đồng thời, vì các thành viên trong gia đình tôi không hoạt động trong giới giải trí, mong mọi người hạn chế sự quan tâm quá mức và những suy đoán không cần thiết đối với họ. Tôi xin chân thành cảm ơn", Seungri nói.

Nam ca sĩ mong dư luận không tấn công vợ con anh. Ảnh: X.

Seungri từng là sao hạng A tại làng giải trí Hàn song nam ca sĩ này đã hết đường trở lại Kbiz sau scandal nhóm chat tình dục cách đây 7 năm. Còn nhớ bê bối Burning Sun bị phanh phui năm 2019 đã gây chấn động dư luận khắp châu Á. Seungri là 1 trong những nhân vật cộm cán của Burning Sun và đã vướng vòng lao lý. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 1/2022, cựu thành viên BIGBANG đã thừa nhận 9 cáo buộc gồm mua dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén, tiêu hủy chứng cứ và xúi giục bạo lực đặc biệt. Tới tháng 5/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc chính thức công nhận bản án 1 năm 6 tháng tù giam của Seungri do Tòa án cấp dưới phán quyết.

Ngoài án phạt tù, nam ca sĩ còn phải nộp phạt 1,15 tỷ won (21,42 tỷ đồng). Do Seungri bị giam giữ từ tháng 8/2021 nên nam ca sĩ chính thức được thả ra trong tháng 2/2023. Sau khi ra tù, Seungri thường xuất hiện tại các nhà hàng và quán rượu ở quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Cựu thành viên BIGBANG cũng lọt vào ống kính của khán giả khi tham gia nhiều hoạt động gặp mặt nhà đầu tư ở các nhà hàng ở Đông Nam Á trong 3 năm qua. Seungri cũng có ý định trở lại kinh doanh, mở club ở Đông Nam Á sau khi mãn hạn tù.

Sau liên hoàn phốt nghiêm trọng, cựu thành viên BIGBANG bít cửa trở lại showbiz. Ảnh: Dispatch.

Đến ngày 10/9, News1 đưa tin Seungri đã bị kiện vì tội hành hung 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi. Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Gangnam Seoul, họ đã nhận được đơn khiếu nại từ ngày 26/8, yêu cầu xử phạt Seungri về tội hành hung nghiêm trọng. Seungri bị cáo buộc hành hung người đàn ông khoảng 30 tuổi khi cả 2 đang dùng bữa tại 1 nhà hàng ở quận Gangnam, Seoul.

Cách đây ít ngày, luật sư Yoon - đại diện pháp lý của Seungri đã đưa ra tuyên bố về cáo buộc hành hung. Theo luật sư Yoon, Seungri đã bị người khiếu nại tiếp cận dù không được thân chủ ông cho phép. Sau đó, 2 bên lời quá tiếng lại và Seungri có cầm 1 chai rượu lên. Tuy nhiên, đây là phản ứng cảm xúc trước sự khiêu khích của người khiếu nại, và không hề có xô xát về thể chất như cáo buộc. Cả hai đều chia tay trong hòa bình và thậm chí còn nhắn tin cho nhau sau đó. Tuy nhiên, vài ngày sau, người khiếu nại đã thay đổi lập trường và đệ đơn tố cáo hình sự. Trong bối cảnh lập luận của phía người khiếu nại và phía Seungri trái ngược nhau và đối đầu căng thẳng, cảnh sát dự kiến sẽ triệu tập Seungri sớm để bắt đầu điều tra.

Seungri là 1 trong những nam nghệ sĩ tai tiếng nhất lịch sử làng giải trí Hàn Quốc. Ảnh: IMBC

Nguồn: Newsis