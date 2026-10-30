"Gương mặt đẹp nhất thế giới" vướng tin hẹn hò, mẹ phải trực tiếp đứng ra giải vây

Gần đây, Tzuyu (TWICE) bất ngờ vướng phải tin đồn hẹn hò với 1 chàng trai không phải người nổi tiếng. Tuy nhiên, thay vì để công ty quản lý hay nữ idol tự lên tiếng, thì người đưa ra thông báo lại là mẹ của cô. Đây là điều vô cùng hiếm có ở showbiz.

Trên trang cá nhân, mẹ của "gương mặt đẹp nhất thế giới" 2019 viết: “Gần đây, có 1 số tin đồn lan truyền trên mạng về Tzuyu và 1 người bạn nam. Vì tôi cũng quen biết người bạn này nhiều năm nên muốn nói vài lời. Cậu ấy và Tzuyu luôn là bạn tốt của nhau, cậu ấy là người tốt bụng, chân thành và luôn ủng hộ, giúp đỡ Tzuyu. Việc bạn bè đi ăn, đi chơi, trò chuyện và quan tâm lẫn nhau là hoàn toàn bình thường”.

Những tương tác này không nên bị diễn giải quá mức hoặc suy đoán lung tung chỉ vì 1 vài bức ảnh hay thông tin thiếu ngữ cảnh. Tôi hy vọng mọi người sẽ không chỉ trích hay công kích bất cứ ai vì những tin đồn chưa được xác nhận. Thay vào đó, hãy tập trung sự chú ý vào âm nhạc và công việc của Tzuyu, và hãy dành cho cô ấy và những người xung quanh cô ấy sự tôn trọng và không gian riêng tư hơn. Cảm ơn mọi người đã thông cảm và tôi hy vọng những suy đoán không cần thiết sẽ chấm dứt tại đây” - mẹ của em út TWICE viết thêm.

Mẹ Tzuyu phủ nhận tin đồn hẹn hò của con gái. Ảnh: X

Như vậy, tin đồn nữ idol sinh năm 1999 hẹn hò đã được làm rõ là sai sự thật. Tuy nhiên, nhiều fan tỏ ra lo ngại khi đây là phát ngôn từ cá nhân không có đội ngũ quan hệ công chúng chuyên nghiệp để xử lý những thông tin liên quan đến nghệ sĩ. Những người khác lại cho rằng việc một người mẹ lo lắng cho con gái mình là hoàn toàn bình thường. Ngoài ra, người hâm mộ cũng cảm thấy việc các thành viên TWICE đã hoạt động 1 thập kỷ nên vướng tin đồn hẹn hò là điều bình thường và quyền riêng tư của nghệ sĩ cần được tôn trọng.

Việc mẹ Tzuyu là người lên tiếng gây ra nhiều tranh cãi. Ảnh: X

Tzuyu có tên đầy đủ là Chu Tử Du, sinh ngày 14/6/1999 tại Đài Loan (Trung Quốc), là em út kiêm visual biểu tượng của nhóm nhạc nữ toàn cầu TWICE thuộc tập đoàn giải trí JYP Entertainment. Được tìm kiếm và phát hiện bởi các tuyển trạch viên JYP tại quê nhà năm 2012, cô chính thức gia nhập showbiz Hàn Quốc sau khi tỏa sáng tại chương trình sống còn SIXTEEN (2015) nhờ lượng bình chọn áp đảo từ công chúng.

Ra mắt cùng TWICE ở tuổi 16, Tzuyu nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp thế hệ Kpop Gen 3 với chiều cao 1m72 ấn tượng cùng đường nét gương mặt thanh tú. Điều này giúp cô liên tục góp mặt trong top đầu các bảng xếp hạng sắc đẹp thế giới như TC Candler, thậm chí giành được danh hiệu "gương mặt đẹp nhất thế giới" năm 2019.

Ảnh: Pholar

Cận cảnh vẻ đẹp nở rộ của Tzuyu thời mới ra mắt. Ảnh: X

Cô là gương mặt đẹp nhất thế giới 2019. Ảnh: X

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ cùng TWICE qua hàng loạt bản hit kỷ lục như Cheer Up, TT, Fancy và các tour diễn thế giới quy mô sân vận động, Tzuyu tiếp tục khẳng định bản lĩnh nghệ sĩ đa năng khi chính thức ra mắt solo với mini-album đầu tay abouTZU vào tháng 9/2024, ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, trưởng thành và đầy sức quyến rũ trên con đường âm nhạc cá nhân.

Ảnh: X

Ảnh: X

Ảnh: Harper's Bazaar

Em út TWICE ngày càng trưởng thành và gợi cảm. Ảnh: Harper's Bazaar

Nguồn: Koreaboo