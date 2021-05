Series Lại Một Lần Nữa - Ăn đời ở kiếp như thời ông bà anh hay dứt ngay khi không còn hạnh phúc?

Lại Một Lần Nữa (Once Again) là bộ phim tình cảm gia đình gây sốt tại Hàn Quốc. Kể từ khi tập đầu tiên lên sóng, bộ phim liên tục đạt tỉ suất người xem được xếp vào hàng cao ngất ngưởng, đứng đầu bảng xếp hạng truyền hình Hàn Quốc năm 2020. Trong suốt 50 tập phát sóng, rating trung bình của Once Again đạt 28,4%, riêng tập cuối đã thu hút lượng tỉ suất người xem lên đến 34,9%.

Lại Một Lần Nữa là bộ phim gia đình đạt rating khủng tại Hàn Quốc.

Bộ phim này cũng là thành công mới nhất của nữ biên kịch Yang Hee Seung – "bàn tay vàng" từng nhào nặn hai tác phẩm đình đám Cô Nàng Cử Tạ Kim Bok Joo (2017) và Ma Nữ Đáng Yêu (2015) trước đó. Dù không được đầu tư quảng cáo rầm rộ, Lại Một Lần Nữa vẫn thu hút khán giả nhờ 3 lý do dưới đây.

Ly hôn và những rắc rối trong gia đình nhiều thế hệ

Nội dung của Lại Một Lần Nữa gần gũi, quen thuộc nhưng không kém phần hấp dẫn. Chuyện phim xoay quanh cuộc sống thường nhật cùng những rắc rối điển hình của đại gia đình nhà ông Song Young Dal (Cheon Ho Jin) và vợ - bà Jang Ok Boon (Cha Hwa Yeon). Ông bà có bốn người con Joon Sun, Ga Hee, Na Hee và Da Hee. Dù mang những nét tính cách khác nhau, nhưng tất cả họ đều có một điểm chung: cuộc sống hôn nhân tình cảm rất trắc trở.

Trong đó, người anh hai Joon Sun (Oh Dae Hwan) và chị ba Ga Hee (Oh Yoon Ah) đều đã ly dị. Cuộc sống hôn nhân của cô tư Na Hee (Lee Min Jung) cũng không khá hơn anh chị khi đang đứng trên bờ vực đổ vỡ. Những điều này khiến cuộc sống tuổi xế chiều lẽ ra rất bình yên của ông bà Song bỗng trở nên rắc rối không có điểm dừng. Ông bà Song vừa phải lo lắng cho những đứa con, họ còn phải gánh thêm sự tất bật khi mà cả Joon Sun và Ga Hee dẫn các cháu về ở cùng.

Màu sắc tươi mới với những tình huống dở khóc dở cười

Lại Một Lần Nữa ẩn chứa có nhiều mối quan hệ tan vỡ nhưng không hề thiếu những những phân cảnh hóm hỉnh. Xen lẫn những trường đoạn tâm lý, biên kịch Yang Hee Seung liên tục cài vào những tình huống tréo ngoe, dở khóc dở cười khiến cho màu sắc phim không hề bi lụy, u ám mà trở nên tươi mới, hài hước, nhẹ nhàng.

Từ khi còn là mối tình thanh xuân trên giảng đường, đến khi tiến vào hôn nhân và chấm dứt, Na Hee và Kyu Jin dẫn dắt người xem qua nhiều cảm xúc vui buồn, lãng mạn. Kể cả khi đã ký vào đơn ly dị, họ vẫn quyết định tiếp tục sống chung với nhau chỉ vì nhà bán chưa được giá. Cô tư Na Hee vừa phải liên tục giải quyết các mâu thuẫn "dưa hành mắm muối" với chồng cũ, vừa phải gồng lên diễn vở gia đình hạnh phúc để che giấu mọi người chuyện ly hôn.

Min Jung và Sang Yeob phối hợp ăn ý trong vai vợ chồng Na Hee và Kyu Jin.

Không chỉ thu hút vì tuyến truyện, các nhân vật khác từ chính đến phụ trong phim đều ấn tượng và đáng nhớ. Bà Ok Boon có sở thích ba hoa với hàng xóm về con rể quý hóa; hay cô ba Ga Hee thì lại như một "phiên bản trẻ trung" của mẹ, ngập tràn tự tin về nhan sắc bản thân và luôn thấy mình không thua kém một hoa hậu...

Ẩn chứa bài học về gia đình và hôn nhân

Những người con sau những vấp ngã trong đời sống cá nhân, họ quay trở về với bố mẹ. Ở cạnh người thân yêu nhất, bốn anh chị em nhận ra rằng chỉ có gia đình mới sẵn sàng dang tay đón nhận mình bất kể có chuyện gì xảy ra. Bằng câu chuyện của những người trẻ, Once Again còn nêu bật lên sự khác biệt trong ý thức hệ về vấn đề hôn nhân.

Cuộc hôn nhân nào mà chẳng có lúc sóng gió. Ông bà Song có thể tự dàn xếp, bằng cách tha thứ hoặc nhẫn nhịn để tiếp tục sống với nhau đến bạc tóc. Bốn người con của họ, lại có thể quyết định rời xa bạn đời vì những vấn đề cuộc sống, như trường hợp gia đình Na Hee tan vỡ một phần vì cô không giỏi nội trợ và từng sẩy thai.

Song, làm thế nào để họ vượt qua được những vấp ngã trong hôn nhân, để tiếp tục xây dựng một gia đình bền vững và hạnh phúc? Đó chính là câu trả lời mà khán giả có thể tìm thấy trong Once Again - Lại Một Lần Nữa.

Sau tất cả, Lại Một Lần Nữa nhấn mạnh rằng tình cảm gia đình là quan trọng nhất.

Diễn xuất tự nhiên, kịch bản gần gũi, giàu ý nghĩa là những yếu tố giúp Lại Một Lần Nữa chinh phục trái tim khán giả khi phát sóng ở quê nhà Hàn Quốc. Bộ phim của đạo diễn Lee Jae Sang thắng đến 15 giải thưởng lớn nhỏ tại KBS Drama Awards 2020, bao gồm giải cao quý nhất là Daesang cho nam diễn viên Cheon Ho Jin.

