Trong môi trường công sở, câu hỏi về mức độ hài lòng với thưởng Tết luôn là một "bài kiểm tra" EQ đầy tinh tế mà các lãnh đạo dành cho nhân sự nòng cốt. Đây không chỉ đơn thuần là một lời hỏi thăm, mà còn là cách sếp đo lường lòng trung thành, sự tự tin và tư duy về giá trị cá nhân của bạn đối với tổ chức.

Nếu bạn đáp lại bằng sự hời hợt kiểu: "Dạ, em cảm ơn sếp, thế này là tốt lắm rồi ạ", bạn đã vô tình tự đóng khung năng lực của mình ở mức hiện tại. Ngược lại, nếu than phiền, bạn sẽ bị liệt vào danh sách những nhân sự thiếu ổn định. Một người có trí tuệ cảm xúc đỉnh cao sẽ biết cách dùng câu trả lời này để vừa khẳng định vị thế, vừa khéo léo "đặt chỗ" cho một mức lương cao hơn trong tương lai.

Mai là một chuyên viên đối ngoại làm việc tại một tập đoàn kinh doanh có tiếng. Sau một năm ngược xuôi với hàng loạt hợp đồng bạc tỷ, cô được sếp tổng gọi vào phòng riêng để trao quyết định thưởng cuối năm. Cầm phong bao trên tay, sếp nhìn cô với ánh mắt đầy dò xét: "Năm nay tình hình thị trường khó khăn, mức thưởng này có khiến em cảm thấy hài lòng không?".

Khoảnh khắc đó, Mai hiểu rằng sếp đang muốn xem cô định vị bản thân mình ở đâu. Nếu chỉ nói "hài lòng", cô sẽ trở nên quá an phận. Mai mỉm cười điềm tĩnh, nhìn thẳng vào mắt sếp và đáp một câu đầy "trọng lượng":

"Dạ sếp, nói là hài lòng về con số thì có lẽ chưa đủ, vì em luôn tin rằng giá trị mình mang về cho công ty có thể còn bứt phá hơn thế nữa. Nhưng em thực sự trân trọng sự ghi nhận này của anh, bởi nó cho thấy sếp đã nhìn thấy những nỗ lực của em trong các thương vụ vừa qua. Với em, mức thưởng này là một 'điểm tựa' tâm lý cực lớn để năm sau em tự tin đề xuất những chiến lược táo bạo hơn, đưa doanh thu vượt xa kỳ vọng hiện tại và khiến mức thưởng này trở thành con số khởi đầu cho một sự bùng nổ lớn hơn, sếp thấy sao ạ?".

Phản ứng của sếp lúc đó là một sự kinh ngạc đầy thú vị, gương mặt ông hơi biến chuyển vì nhận ra mình đang đối diện với một nhân sự không chỉ làm việc vì thù lao, mà làm việc vì khát vọng chinh phục. Câu nói của Mai đã chạm đúng những điểm huyệt tinh tế nhất.

Sở dĩ câu trả lời này có sức nặng là bởi cô không hề "thảo mai". Việc thừa nhận "hài lòng thì chưa đủ" cho thấy Mai là người có tham vọng và cực kỳ tự tin vào năng lực thực tế. Tuy nhiên, cô ngay lập tức chuyển hóa sự "chưa hài lòng" đó thành lòng biết ơn đối với sự quan sát sâu sát của cấp trên. Điều này khiến lãnh đạo cảm thấy sự đầu tư của mình dành cho nhân viên này là hoàn toàn chính xác.

Bên cạnh đó, Mai đã khéo léo gieo vào tâm trí sếp một lời hứa hẹn về những "chiến lược táo bạo hơn". Đây chính là cách người EQ cao khẳng định giá trị: "Tôi không đòi hỏi tiền bạc, tôi đang cho sếp thấy rằng đầu tư vào tôi chính là thương vụ sinh lời nhất cho tập đoàn". Cô biến mức thưởng Tết từ một "khoản chi" của công ty thành một khoản "vốn mồi" để tạo ra những thành quả vĩ đại hơn trong năm tới.

Vị sếp tổng gật đầu tán thưởng, thầm ghi chú tên Mai cho đợt điều chỉnh lương và chức danh vào quý 1 tới. Ông hiểu rằng đây là một nhân tố không thể để mất - một người biết biến áp lực thành động lực và luôn nhìn về tương lai với một tâm thế của người làm chủ cuộc chơi.

Sau tất cả, đừng bao giờ coi thưởng Tết là điểm kết thúc, hãy biến nó thành bàn đạp cho một cuộc đàm phán vị thế mới. Khi bạn cho sếp thấy rằng mức thưởng hiện tại chỉ là nền tảng để bạn tạo ra những giá trị lớn lao hơn, bạn sẽ luôn là người nắm thế chủ động trên bàn cờ sự nghiệp. Sự nể trọng của lãnh đạo không đến từ sự cam chịu, mà đến từ cách bạn khẳng định giá trị bản thân bằng một thái độ cầu thị và đầy khát vọng vươn tầm.