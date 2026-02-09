Thấy người đàn ông ngồi chơi đàn, học sinh TP.HCM quay clip lại: Danh tính thật gây ngỡ ngàng!

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông ngồi lặng lẽ bên cây đàn piano trong khuôn viên một ngôi trường tại TP.HCM. Khoảnh khắc giản dị ấy lại nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và chia sẻ.

Đoạn clip được đăng tải trên fanpage Trường Phổ thông Năng khiếu – Đại học Quốc gia TP.HCM, kèm theo dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Hôm nay cả trường học online. Chỉ có thầy Trình vào dạy cho đội tuyển Toán chuẩn bị thi vòng 2. Tranh thủ lúc vắng vẻ, thầy xuống dạo một bản nhạc quen thuộc cho thư giãn. Rất may là có fan hâm mộ đã kịp ghi lại khoảnh khắc này".

Hình ảnh người thầy dong dỏng, cúi nhẹ đầu, đôi tay lướt trên phím đàn một cách chậm rãi, tập trung và đầy cảm xúc của giai đoạn "Đường xa ướt mưa" để lại cảm xúc khó tả. Không phô trương, không cầu kỳ, nhưng từng nốt nhạc vang lên giữa sân trường vắng lại khiến người xem không khỏi lặng đi.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip đã nhận về hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Dưới phần bình luận, nhiều thế hệ học trò cũ bất ngờ “điểm danh”, để lại những lời nhắn đầy xúc động: “Thầy thật đa tài, ngưỡng mộ thầy lắm. Kính mong thầy thật nhiều sức khoẻ để dạy dỗ thêm nhiều thế hệ học trò giỏi giống như thầy. Mãi nhớ những ngày tháng học cùng thầy"; “Tui đã được làm học trò của thầy, lâu lắm rồi…”; “Cảm xúc quá thầy ơi"...

Thầy Lê Bá Khánh Trình là cái tên đã trở thành huyền thoại trong giới Toán học Việt Nam.

TS Lê Bá Khánh Trình, sinh năm 1962 ở Huế, giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 1979 cùng giải đặc biệt cho thí sinh có lời giải độc đáo. Đến nay, ông là người Việt Nam duy nhất được trao giải thưởng này.

Ông sau đó theo học khoa Toán, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva, Liên Xô (Nga ngày nay). Hoàn thành luận án tiến sĩ, ông về nước, giảng dạy ở khoa Toán-Tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM.

TS Lê Bá Khánh Trình

Sau này, thầy gắn bó nhiều năm với công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, trong đó có Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG TP.HCM.

Dù đã nghỉ hưu, thầy vẫn bận rộn với công việc, thường một đến hai buổi mỗi tuần bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của Trường Phổ thông Năng khiếu. Việc soạn bài chiếm nhiều thời gian vì phải làm từ đầu đến cuối rồi chỉnh sửa lại. Ngoài công việc, thầy phụ vợ đi siêu thị, dọn dẹp bếp khi vợ về muộn, những việc nhỏ nhưng đều đặn hơn trước vì khi còn đi làm thầy ít có thời gian.

Không chỉ nổi tiếng bởi trí tuệ xuất chúng, thầy Lê Bá Khánh Trình còn được nhiều thế hệ học trò nhắc đến với sự kính trọng đặc biệt bởi phong thái giản dị, khiêm nhường và đời sống tinh thần phong phú. Khoảnh khắc thầy Lê Bá Khánh Trình dạo đàn giữa sân trường lại mang đến một cảm xúc rất khác: nhẹ nhàng, tử tế và đầy cảm hứng. Nó nhắc người xem rằng, đằng sau những thành tích lẫy lừng, những danh xưng lớn lao vẫn là một con người với những rung động rất giản dị.