Hồ Ngọc Hà lý giải câu "con gái nhờ phúc cha, con trai nhờ phúc mẹ" - Sao khác lạ thế này?

“Con gái nhờ phúc cha, con trai nhờ phúc mẹ” là câu nói quen thuộc trong văn hóa dân gian Việt Nam, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Theo cách hiểu truyền thống, câu nói này nhấn mạnh vai trò khác nhau của cha và mẹ trong việc ảnh hưởng đến vận mệnh, tính cách và cuộc đời con cái. Người cha được xem là trụ cột, tấm gương cho con gái trong cách nhìn về thế giới và các mối quan hệ; trong khi người mẹ lại được cho là ảnh hưởng sâu sắc hơn đến con trai, từ cảm xúc, nhân cách đến cách đối nhân xử thế.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, khi mô hình gia đình, vai trò giới và cách nuôi dạy con cái đã có nhiều thay đổi, câu nói trên cũng dần được nhìn nhận lại dưới những lăng kính mới. Mới đây, tại chương trình T Production, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đưa ra một cách lý giải khác, khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Hồ Ngọc Hà

Theo nữ ca sĩ, câu “con gái nhờ phúc cha, con trai nhờ phúc mẹ” thực chất là quan niệm của ông bà ngày xưa, phản ánh bối cảnh xã hội và tư duy của một thời kỳ nhất định. “Câu nói của khoa học bây giờ là cha mẹ là tấm gương phản chiếu của con cái”, Hồ Ngọc Hà chia sẻ. Với cô, không phải con nhờ phúc riêng của cha hay mẹ, mà cả hai cùng tạo nên môi trường sống, giá trị và cách hành xử mà con cái sẽ soi chiếu, học theo mỗi ngày.

Hồ Ngọc Hà cho rằng, cha mẹ làm gì, nói gì, hành động ra sao thì con cái sẽ tự nhiên hành động “y chang” như vậy. Chính nhận thức ấy khiến cô có ý thức hơn trong việc sống một đời sống có trách nhiệm và ý nghĩa, không chỉ cho bản thân mà còn cho các con. “Tôi và Kim Lý luôn muốn các con trở thành người tốt, trưởng thành là người có EQ cao để thấu hiểu người khác trước khi đưa ra một câu nói hay hành động gì. Muốn như vậy thì trước hết cha mẹ phải sống như thế”, nữ ca sĩ nói.

Không chỉ dừng lại ở chuyện nuôi dạy con, Hồ Ngọc Hà còn chia sẻ nhiều suy ngẫm về đời sống tinh thần của người trưởng thành. Theo cô, khi còn trẻ, con người có rất nhiều lựa chọn trong các mối quan hệ: không chơi với người này thì chơi với người khác, không có cuộc vui này thì sẽ có cuộc vui khác. Nhưng càng lớn tuổi, những cuộc gặp gỡ mang tính giải trí đơn thuần càng ít đi, thay vào đó là nhu cầu được ngồi lại, ăn cùng nhau và chia sẻ chân tình.

Điều mà Hồ Ngọc Hà quan tâm nhất khi trưởng thành, theo cô, là vòng tròn 24 giờ trong ngày có thực sự ý nghĩa hay không: mình nói chuyện với ai, những người đó có phù hợp không, và quan trọng hơn cả là có cảm thấy bình an trong lòng hay không. “Về nhà mà cô đơn thì buồn lắm”, cô thẳng thắn chia sẻ. Với nữ ca sĩ, một đời sống đáng sống là khi trở về nhà không thấy trống trải, có con cái sum vầy hoặc có một nhóm bạn thân để cùng đi đâu đó, chia sẻ với nhau.

Hồ Ngọc Hà cũng bày tỏ quan điểm rằng sống giàu có về vật chất nhưng không biết rủ ai đi chơi, không có ai để trò chuyện thì vẫn là một sự thiếu hụt. Đó là điều cô không mong muốn cho bản thân và càng không mong điều đó lặp lại ở các con. Vì vậy, gia đình cô lựa chọn một lối sống thoải mái, biết nghĩ cho người khác, biết “đáp xuống mặt đất”.

Cách lý giải của Hồ Ngọc Hà về câu nói “con gái nhờ phúc cha, con trai nhờ phúc mẹ” có thể xem là một góc nhìn hiện đại, phù hợp với bối cảnh xã hội ngày nay. Thay vì đặt nặng vai trò của một người, cô nhấn mạnh trách nhiệm chung của cả cha lẫn mẹ trong việc trở thành tấm gương sống cho con cái. Đây cũng là quan điểm được nhiều chuyên gia giáo dục và tâm lý học đồng tình: nhân cách và hạnh phúc của trẻ không đến từ “phúc phần” trừu tượng mà từ chính đời sống, hành vi và giá trị mà cha mẹ xây dựng mỗi ngày.

Từ câu chuyện của Hồ Ngọc Hà, có thể thấy rằng, đôi khi những quan niệm xưa không mất đi giá trị, nhưng cần được hiểu lại, điều chỉnh lại để phù hợp với đời sống hiện đại, nơi cha mẹ không chỉ là người sinh thành, mà còn là hình mẫu sống mà con cái soi vào để lớn lên.