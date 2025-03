Seo Ye Ji đăng bài lúc nửa đêm lên tiếng về tin đồn hẹn hò với Kim Soo Hyun: Tôi cũng là con người...

Rạng sáng ngày 13, Seo Ye Ji đăng tải một bài viết trên fan cafe của mình, bày tỏ tâm trạng mệt mỏi khi bị kéo vào ồn ào liên quan tới Kim Soo Hyun.



Cô chia sẻ:

"Gửi những người yêu mến tôi, yeye

Tôi cũng là con người... Thực sự rất kiệt sức, choáng ngợp... Chán nản... Buồn bã... Nghẹt thở... Nhẫn nhịn... Lại tiếp tục nhẫn nhịn...

Tôi vô thức đã trả lời một bình luận này... Nhưng rồi lại xóa đi...

Bây giờ... Nếu mọi chuyện có thể dừng lại thì tốt biết bao... Tôi... không hề có bất kỳ mối quan hệ nào với anh ấy hay anh họ của anh ấy. Tôi cũng không hiểu tại sao mình phải lên tiếng giải thích về điều này...".

Chia sẻ của Seo Ye Ji trên fancafe

Cùng với đó, Seo Ye Ji cũng chia sẻ màn hình chụp bình luận của 1 cư dân mạng hỏi về tin đồn "ngoại tình" của cô.

Người này bình luận: "Chị ơi, Kim Soo Hyun có ngoại tình khi đang hẹn hò Kim Sae Ron không? Xin đừng làm chúng em thất vọng lần nữa. Em vừa đọc tin này trên TikTok".

Dưới bình luận này, một tài khoản khác trả lời: "Đó là tin đồn thôi, chỉ có một tài khoản lan truyền tin tức như vậy thôi".

Dưới tấm ảnh chụp bình luận này, Seo Ye Ji trả lời ngắn gọn nhưng đầy tâm trạng: "Hôm nay thực sự rất ngột ngạt... Ngủ ngon nhé, yeye".

Seo Ye Ji chia sẻ hình ảnh chụp 1 bình luận trên Instagram của mình

Tin đồn tình cảm của Seo Ye Ji với Kim Soo Hyun bắt nguồn từ đâu?

Vào tháng 6/2020, cố phóng viên Kim Yong Ho từng đăng tải một video trên kênh YouTube "Kim Yong Ho Entertainment Department", trong đó khẳng định Seo Ye Ji từng hẹn hò với Kim Soo Hyun. Sau khi chia tay, cô được cho là tiếp tục mối quan hệ với anh họ của Kim Soo Hyun, đạo diễn Lee Ro Be.

Thời điểm đó, Seo Ye Ji và Kim Soo Hyun đang hợp tác trong bộ phim "Điên thì có sao" (It's Okay to Not Be Okay) của tvN, khiến tin đồn càng lan truyền nhanh chóng. Tuy nhiên, khi đó phía Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đều lựa chọn im lặng.

Seo Ye Ji và Kim Soo Hyun từng hợp tác trong dự án "Điên thì có sao" và dính tin đồn hẹn hò

Mới đây nhất, tin đồn lại tiếp tục lan xa khi có những thông tin cho rằng Kim Soo Hyun đã ngoại tình với Seo Ye Ji trong thời gian đóng phim và đây là nguyên nhân khiến anh chia tay cố diễn viên Kim Sae Ron. Có lẽ không thể chịu được trước những tin đồn bịa đặt nên Seo Ye Jin quyết định chính thức phủ nhận tin đồn hẹn hò với Kim Soo Hyun.

Trước đây, Seo Ye Ji từng chung công ty quản lý Gold Medalist với Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron. Tuy nhiên, vào năm 2021, cô vướng vào tranh cãi "gaslighting" khi bị cáo buộc thao túng bạn trai cũ Kim Jung Hyun, dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý.

Vào ngày 17/2, một ngày sau khi nữ diễn viên Kim Sae Ron qua đời, Seo Ye Ji đã đăng tải một bức ảnh hoa cúc trắng đen lên tài khoản cá nhân. Cô cũng đã đến lễ viếng Kim Sae Ron để bày tỏ lòng tiếc thương.