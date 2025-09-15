Fanpage aFamily

Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn

Vy Anh,
Chia sẻ
Thích0

Màn xuất hiện của Lisa (BLACKPINK) và Selena Gomez tại lễ trao giải International Emmy Awards làm khán giả phát sốt.

Vào sáng 15/9 (giờ Việt Nam), thảm đỏ lễ trao giải Emmy đã trở thành sự kiện bùng nổ trên mạng xã hội, nhờ sự xuất hiện của dàn sao quyền lực thế giới. Đặc biệt, màn đại náo thảm đỏ của Lisa (BLACKPINK) và Selena Gomez đang khiến khán giả khắp nơi phát sốt.

Trên thảm đỏ, Lisa đặc biệt chiếm spotlight với diện mạo như hoa sen nở rộ, đẹp tựa AI vẽ ra. Dự sự kiện với tư cách diễn viên của The White Lotus, nữ idol diện bộ váy hồng vừa thanh lịch, vừa gợi cảm khi khoe vòng 1 e ấp, cùng đôi chân dài thẳng nuột. Trong khi đó, Selena Gomez lại "kín cổng cao tường" khi sánh đôi cùng hôn phu. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp sang trọng, nổi bật khi diện chiếc váy đỏ rực. 

Lisa (BLACKPINK) thả dáng trên thảm đỏ Emmy

Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn - Ảnh 1.

Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn - Ảnh 2.

Lisa (BLACKPINK) chiếm trọn spotlight thảm đỏ với diện mạo như "búp bê sống"

Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn - Ảnh 3.

Diện mạo của nữ idol trên thảm đỏ Emmy được netizen ví tựa đóa hoa sen nở rộ.

Selena Gomez được hôn phu Benny Blanco hộ tống đến sự kiện

Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn - Ảnh 4.

Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn - Ảnh 5.

Selena Gomez đầy đẳng cấp trong bộ váy đỏ thanh lịch, sang trọng

Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn - Ảnh 6.

Nữ diễn viên sánh đôi cùng vị hôn phu Benny Blanco. Có thông tin cho biết cả 2 sẽ tổ chức hôn lễ vào khoảng cuối tháng 9

Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn - Ảnh 7.

Selena Gomez được hôn phu Benny Blanco hộ tống đến sự kiện

Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn - Ảnh 8.

Vẻ đẹp rạng rỡ, tươi tắn và bờ vai thon của Selene Gomez. Gần đây, cô đã giảm cân siết dáng để chuẩn làm cô dâu

Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn - Ảnh 9.

Sydney Sweeney o ép vòng 1 đến "ná thở"

Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn - Ảnh 10.

Malin Akerman chọn bộ đầm hở ngực táo bạo

Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn - Ảnh 11.

Jenna Ortega đi thảm đỏ Emmy với trang phục siêu táo bạo. Có có màn hở bạo gây sốc nhất tại sự kiện

Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn - Ảnh 12.

Các nữ diễn viên Leslie Bibb...

Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn - Ảnh 13.

... Meghann Fahy...

Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn - Ảnh 14.

...Angela Bassett...

Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn - Ảnh 15.

...Sara Foster đều chọn cho mình phong cách sang trọng, đẳng cấp mà vẫn không kém phần quyến rũ

Nguồn: Page Six, X

Theo Đời sống Pháp luật Copy link 09/15/2025 07:00 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/le-trao-giai-emmy-2025-lisa-blackpink-e-ap-vong-1-lan-at-selena-gomez-dan-sao-my-nhan-long-lay-ngut-ngan-a571391.html
Nhạc sĩ Đinh Phương Anh: Hướng tới hành trình “hát để chữa lành”
Chia sẻ
Thích0