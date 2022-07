Selena Gomez ở tuổi U30: Tìm lại được nụ cười sau mối tình hết lòng với một người đàn ông

Selena Gomez được biết đến là một ca sĩ nổi đình đám với loạt hit đi vào huyền thoại như: Hands to Myself, Same Old Love, We Don't Talk Anymore, Slow Down... Cô nàng từng bước đi từ danh xưng "Công chúa Disney" đến danh ca triển vọng với thành tích cực khủng.

Vừa qua, hình ảnh Selena Gomez ôm Drew Barrymore và Britney Spears "quẩy" nhiệt tình trong đám cưới cổ tích của "công chúa nhạc Pop" đã được lan truyền khắp cõi mạng.

Dù xuất hiện với thân hình mũm mĩm nhưng nụ cười tươi tắn của nữ ca sĩ lại chiếm "spotlight" cả khung hình. Nhan sắc xinh đẹp cùng năng lượng tích cực toát ra từ người Selena Gomez là điều thu hút sự chú ý.

Để có được cuộc sống vui vẻ như hiện tại, giọng ca "Hands to Myself" đã phải trải qua nhiều thăng trầm đủ khiến khán giả phải thán phục.

Dành 8 năm thanh xuân cho 1 người để nhận cái kết đắng

Selena Gomez sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc và có tuổi thơ cơ cực. Tuy vậy, cô không đầu hàng số phận khi bước chân vào giới giải trí từ khi mới 7 tuổi với niềm đam mê diễn xuất. Selena Gomez từng được coi là "công chúa Disney" khi tham gia vào loạt phim đình đám gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ trẻ như: Monte Carlo, Câu chuyện lọ lem, Ramona và Beezus,...

Sau ấy, người đẹp đã mất nhiều năm để chuyển hướng sang lĩnh vực ca nhạc. Cô từng là thành viên nhóm nhạc Selena Gomez & The Scene và sau ấy thì có đủ bản lĩnh để tự solo. Selena Gomez đã dần khẳng định tên tuổi của mình thông qua các bản hit đình đám. Những ca khúc của nữ ca sĩ liên tục lọt top 10 BXH Billboard Hot 100.



Ngoài những thành tích nổi bật trong sự nghiệp, Selena Gomez còn được biết đến rộng rãi bởi mối tình "gà bông" tốn nhiều giấy mực nhất Hollywood. Justin Bieber và Selena Gomez bắt đầu mối quan hệ tình cảm vào cuối năm 2010, khi Selena 18 tuổi còn Justin chỉ mới 16. Có thể nói, hai người họ đã dành tất cả những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất cho đối phương.

Justin Bieber và Selena Gomez là tình đầu của nhau khi cả hai đều đang trên đà xây dựng sự nghiệp trong nền công nghiệp giải trí. Khi ấy, dù bận rộn đến đâu, đôi trẻ vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau để có thể cùng nhau dùng bữa sáng, tranh thủ tận hưởng những kỳ nghỉ và sánh vai bên nhau đi dự sự kiện lớn ở Hollywood.

Cặp đôi "dính như sam" ở các sự kiện cũng như thảm đỏ.

Giọng ca "Bad Liar" từng bỏ qua hết những lời phản đối từ bạn thân và mẹ để đến với Justin Bieber. Cặp đôi không ngần ngại tình tứ ở những nơi công cộng và thường xuyên trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn trước ống kính phóng viên. Hầu như không một sự kiện nào có mặt Justin lại thiếu vắng Selena và nữ ca sĩ rất tự hào về điều đó.

Nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng của đôi "gà bông' trẻ tuổi.

"Nhà trai" cũng không ngại thể hiện sự cưng chiều đối với bạn gái như tặng cho cô cả một xe tải hoa, bao cả rạp chiếu phim để cả hai có không gian riêng và đưa Selena về ra mắt gia đình. Đến nỗi quản lý của Justin còn phải cảm thán: "Justin yêu Selena vô cùng. Chỉ duy nhất cô ấy mới khiến Justin nghe theo. Chính vì vậy, nếu muốn thuyết phục chàng ca sĩ làm gì, chúng tôi phải liên hệ với bạn gái anh ấy trước tiên”.

Sau này, cặp đôi cũng từng nhiều lần "tan - hợp". Mãi đến năm 2018, cặp đôi mới thực sự không còn dây dưa gì đến đối phương. Sau một thời gian dài cặp "gà bông' buông thả bản thân hậu chia tay, thì cuối cùng Justin Bieber cũng có được hạnh phúc mới bên Hailey Baldwin.

Điều trớ trêu là ban đầu, Hailey Baldwin lại từng là một fan của cặp đôi "Jelena". Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng vài năm sau đó, cô fan girl này lại bắt đầu cuộc tình với chính Justin Bieber trong khoảng thời gian anh chàng tạm chia tay Selena Gomez. Năm 2016, Justin Bieber thậm chí còn công khai ảnh ôm hôn Hailey Baldwin lên mạng xã hội - điều mà trước đây anh chỉ dành cho Selena Gomez.

Ngoài Selena, Hailey là người con gái duy nhất được Justin công khai trên mạng xã hội.

Cuối năm 2018, giọng ca "Baby" công khai gọi Hailey là vợ trên trang cá nhân. Đến ngày 30/9/2019, đám cưới thế kỷ của Justin Bieber và Hailey Baldwin đã diễn ra tại California. Cả thế giới hướng về hôn lễ thế kỷ của cặp đôi, chứng kiến khoảnh khắc Justin Bieber chính thức trở thành chồng người ta sau nhiều năm khổ đau vì tình yêu day dứt.

Đây cũng là dấu chấm hết cho cuộc tình 8 năm thanh xuân của Justin Bieber và Selena Gomez. Những năm tháng đó, tình yêu của họ từng là sự ngưỡng mộ của hàng triệu khán giả. Chỉ đáng tiếc, đến cuối cùng thì cả hai người họ đều không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

Căn bệnh quái ác và hệ quả tàn phá nhan sắc

Không chỉ tình trường trắc trở, đến cơ thể của Selena Gomez cũng phải chịu đựng không ít tổn thương. Cô từng có thời gian mắc chứng rối loạn lưỡng cực, trầm cảm và lo lắng sau khi chia tay Justin Bieber. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn từng phải chống chọi trên giường bệnh một thời gian dài, trải qua hóa trị và ca phẫu thuật đe dọa đến tính mạng.

Selena Gomez từng bị chẩn đoán mắc căn bệnh tự miễn Lupus vào khoảng thời gian đầu năm 2014. Đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, đe dọa tới tính mạng của người bệnh. Vào tháng 8/2016, nữ ca sĩ đã phải hủy hàng loạt buổi diễn tại châu Âu và Nam Mỹ trong khuôn khổ Revival Tour vì căn bệnh quái ác này. Cô ấy chia sẻ rằng: "Đó là điều tôi cần làm cho sức khỏe của mình. Tôi thành thật mong các bạn thông cảm về việc từ bỏ hành trình sớm hơn dự kiến của tôi".

Chỉ đến tháng 9/2017, khi Selena Gomez chia sẻ về ca ghép thận từ người hiến tặng là cô bạn thân Francia Raisa, thì cả thế giới mới ngỡ ngàng và đồng cảm. Theo Raisa, khi Selena Gomez phải phẫu thuật, cô đã vô cùng sợ hãi, mạng sống nữ ca sĩ rất bấp bênh vì những biến chứng khó lường.

Selena Gomez và Francia Raisa khi còn trong phòng phẫu thuật.

Kể lại ca phẫu thuật ấy, Francia Raisa nói: “Tôi không muốn ăn uống bất cứ thứ gì. Còn Selena cũng bị biến chứng. Trong khi vận động, cô ấy làm vỡ động mạch. Họ phải đưa cô vào phòng cấp cứu lấy tĩnh mạch từ chân, làm một động mạch mới để giữ quả thận của tôi. Cô ấy có thể mất mạng". Giờ đây, dù mối đe dọa của căn bệnh lupus đã được ngăn chặn kịp thời, nhưng di chứng sức khỏe và những vết sẹo lớn vẫn còn đó trên cơ thể của Selena Gomez.

Nữ ca sĩ chia sẻ bức ảnh vết sẹo mổ sau khi ghép thận.

Đến thời điểm hiện tại, Selena Gomez đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ của mình. Cô lựa chọn bỏ ngoài tai những lời đồn đại và những bình luận ác ý trên mạng xã hội để tự có cho mình niềm hạnh phúc riêng. Nụ cười rạng rỡ của nữ ca sĩ trong đám cưới của Britney Spears là điều đáng quý nhất sau bao thăng trầm cuộc đời.

Selena Gomez trong đám cưới của Britney Spears.

