Toàn cảnh đám cưới Britney Spears: Cô dâu diện váy Versace đi xe ngựa cổ tích, Madonna, Selena Gomez dẫn đầu dàn sao hạng A

Hôm nay (10/6, tức 9/6 theo giờ Mỹ), Britney Spears và bạn trai diễn viên kiêm HLV kém 12 tuổi Sam Asghari đã chính thức diễn ra ở villa riêng ở Thousand Oaks, California. Bố mẹ ruột, em gái cùng 2 cậu con trai riêng của Britney không đến dự. Hôn lễ chỉ giới hạn trong khoảng 60 khách mời, song ngay khi xuất hiện, dàn sao đến chung vui đã khiến công chúng phải ngỡ ngàng vì toàn siêu sao quyền lực nhất thế giới như Madonna, minh tinh Drew Barrymore, tỷ phú Paris Hilton, diễn viên Maria Menounos (Fantastic Four)... Selena Gomez, Kate Hudson và Gwyneth Paltrow cũng đến dự nhưng không có ảnh.

Cô dâu diện váy cưới theo thiết kế riêng của nhà mốt Versace nên huyền thoại thời trang Donatella Versace đã đích thân đến dự. Chưa hết, toàn bộ trang sức của nữ ca sĩ đều là của hãng Stephanie Gottlieb, khâu trang điểm được Charlotte Tilbury đảm nhận.

Theo People, hôn lễ của Britney mang hơi hướng lãng mạn tuyệt đối. Cô dâu bước ra lễ đường trên nền nhạc huyền thoại Can't Help Falling in Love của Elvis Presley, được rước với với 1 chiếc xe ngựa được thiết kế y như trong truyện cổ tích Cinderella cùng với giống ngựa trắng Camarillo. Tất cả tạo nên khung cảnh hôn lễ đẹp tựa cổ tích, trước sự chứng kiến của toàn ngôi sao đình đám.

Britney Spears cuối cùng đã được kết hôn với bạn trai lâu năm sau thời gian dài bị gia đình kìm kẹp

Công chúng không khỏi tò mò về diện mạo của cô dâu Britney trong bộ váy cưới Versace, tuy nhiên đến giờ mọi hình ảnh của nữ ca sĩ trong đám cưới đều được giữ kín

Trước đó, Britney Spears cùng hôn phu đã xuất hiện tại dinh thự

Nữ ca sĩ vô cùng háo hức vì đám cưới với bạn trai kém tuổi

Hôn lễ được bày trí cực kỳ công phu và theo phong cách công chúa. Cỗ xe ngựa màu trắng như bước ra từ truyện cổ tích đã được đưa tới dinh thự từ sáng sớm

Britney còn đích thân sắp xếp đồ ăn từ Contemporary Catering cho 80 khách mời dự kiến với đồ ăn organic, thịt tươi chất lượng cao cùng không gian bài trí lãng mạn, sang trọng như cổ tích ở các khu vực chính của dinh thự. Tất cả đều được hoàn thành sắp xếp từ đêm qua đến sáng hôm nay với tốc độ đáng kinh ngạc

Người thửa kế của đế chế tỷ đô, ngôi sao truyền hình Paris Hilton xuất hiện với bộ đầm quý phái. Cô vốn là bạn thân của Britney, hoạt động cùng thời nên rất gắn bó với giọng ca Toxic. Paris cũng là người luôn động viên Britney, ủng hộ nữ ca sĩ mỗi khi xảy ra biến cố

Siêu sao Madonna khiến không khí của hôn lễ nóng lên hơn bao giờ hết khi xuất hiện với bộ cánh rực rỡ cùng trang sức đeo kín người. Chắc hẳn công chúng vẫn còn nhớ Britney và Madonna từng có nụ hôn đồng giới chấn động cả showbiz ở MTV VMAs năm 2003. Cả hai ngôi sao vẫn giữ tình bạn gắn bó suốt cả chục năm qua

Minh tinh Drew Barrymore bất ngờ có mặt

Nữ diễn viên đình đám cười rạng rỡ ngay khi xuất hiện tại đám cưới của Britney

"Nữ vương thương hiệu Versace" Donatella Versace đích thân tới chung vui

Selena Gomez, Kate Hudson và Gwyneth Paltrow cũng đến dự

Diễn viên Maria Menounos đến cùng chồng

Nhà thiết kế thời trang, mẹ của Paris Hilton - Kathy Hilton

Vào buổi sáng, chồng cũ Jason Alexander đã đột nhập vào nhà riêng của Britney Spears để nhăm nhe phá đám cưới, livestream với thái độ mất kiểm soát. Sau đó anh bị cảnh sát khống chế và bắt khẩn vì tội đột nhập trái phép. Được biết, phía Britney Spears đã tố cáo Jason và quyết nhờ pháp luật xử lý anh với mức phạt tối đa. Dù chia tay từ lâu, Jason vẫn ám ảnh với Britney và khẳng định cô là người vợ duy nhất của anh

An ninh của hôn lễ được thắt chặt sau sự cố này

