Selena Gomez nhận được lời cầu cứu từ vợ Justin Bieber

Hailey Bieber reached out to me and let me know that she has been receiving death threats and such hateful negativity.

This isn't what I stand for. No one should have to experience hate or bullying. I've always advocated for kindness and really want this all to stop.

(Tạm dịch: Hailey Bieber đã liên hệ và nói cho tôi biết rằng cô ấy phải nhận rất nhiều lời đe doạ đến tính mạng cùng sự ghét bỏ tiêu cực.

Đây không phải là điều tôi ủng hộ. Không ai đáng phải chịu đựng sự ghét bỏ hay bắt nạt như vậy cả. Tôi luôn đấu tranh vì lòng tốt và thực sự mong tất cả điều này sẽ chấm dứt).