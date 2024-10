Theo nguồn tin từ Fox News, Sean "Diddy" Combs hiện đã không còn thuộc chế độ theo dõi tự tử tại Trung tâm giam giữ Metropolitan. Hiện nam rapper đang tập trung chuẩn bị cho phiên tòa xét xử với các cáo buộc liên quan tới tình dục.

Luật sư của Diddy là Marc Agnifilo đã có buổi phỏng vấn trên chương trình The Downfall of Diddy: The Indictment và đưa ra những bình luận về vụ lùm xùm chấn động này. Khi được hỏi liệu ngôi sao sinh năm 1960 có chấp nhận thỏa thuận nhận tội hay không, luật sư cho biết: "Điều đó không phụ thuộc vào tôi mà tùy thuộc vào ông Combs. Tôi nghĩ điều này sẽ không xảy ra bởi ông ấy tin rằng bản thân vô tội".

"Hơn thế nữa, anh ấy tin rằng anh ấy cần phải tự đứng lên không chỉ vì bản thân mình mà còn vì gia đình, vì tất cả những người bị chính quyền liên bang nhắm đến", luật sư nói thêm, "Anh ấy cảm thấy có nghĩa vụ cho cả thế giới thấy rằng một người đàn ông da đen có thể thắng kiện tại tòa án liên bang".

Hiện Sean "Diddy" Combs đang bị cáo buộc với nhiều tội danh bao gồm âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục bằng vũ lực, gian lận, tham gia hoạt động mại dâm. Sau bản cáo trạng dài 14 trang, ông trùm hip hop đã không nhận tội. Nếu bị kết án, anh sẽ phải đối mặt với mức án tối thiểu là 15 năm tù giam hoặc mức án tối đa là tù chung thân.