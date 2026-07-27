Về cảm quan, chất lượng sữa tươi nguyên bản thường được người tiêu dùng đánh giá qua độ đặc sánh và lớp bọt tự nhiên hình thành khi rót. Nắm bắt tâm lý này, mạng lưới gian thương tại bang Maharashtra (Ấn Độ) thiết lập quy trình pha tẩm tinh vi nhằm thao túng thị giác người dùng.

Theo dữ liệu điều tra từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cấp bang Ấn Độ (State FDAs), các cơ sở này đã chủ động pha loãng sữa thật với nước để tăng sản lượng, sau đó sử dụng các chất hóa học công nghiệp để phục hồi kết cấu vật lý.

Cụ thể, bột giặt được thêm vào nhằm tạo ra lớp bọt dày, bền vững. Tinh bột được sử dụng để tái tạo độ đặc sánh nhân tạo, còn urê được đưa vào để đánh lừa các hệ thống đo lường hàm lượng protein tiêu chuẩn.

Đáng báo động hơn, chuỗi phân tích hóa học ngẫu nhiên tại phòng thí nghiệm còn phát hiện dấu vết của formalin, hóa chất dùng trong việc ướp xác, nhằm kéo dài thời gian bảo quản của sữa tươi trong điều kiện nhiệt độ không đảm bảo.

Theo NDTV, nguyên nhân chính khiến gian thương thêm chất tẩy rửa hóa học là để tạo ra lớp bọt dày đặc và lâu tan, bắt chước hoàn hảo lớp bọt tự nhiên khi rót sữa tươi vào vật chứa. (Ảnh minh họa: BR)

Những kết quả này được State FDAs chứng minh rõ ràng qua các phản ứng sinh hóa, mẫu thử chuyển màu tím khi phản ứng với chất chỉ thị bromocresol (chứng minh có chất tẩy rửa trong bột giặt), chuyển xanh đen với dung dịch i-ốt (chứng minh có tinh bột) và hóa vàng (chứng minh tồn dư urê).

Sự hiện diện của các hoạt chất tẩy rửa công nghiệp, điển hình như natri hydroxit, trong chuỗi cung ứng thực phẩm đang đặt ra một thách thức y tế khẩn cấp. Theo các chuyên gia lâm sàng, nếu được dung nạp ở nồng độ thấp nhưng liên tục, các hóa chất này sẽ trực tiếp tấn công hệ tiêu hóa, gây ra các bệnh lý như viêm loét dạ dày, tiêu chảy cấp.

Đáng lo ngại hơn, khi các độc tố này đi qua màng lọc mao mạch và tiến vào hệ tuần hoàn, chúng sẽ tạo ra áp lực đào thải khổng lồ, dẫn đến suy giảm chức năng sinh lý của gan và thận. Trẻ em, với hệ thống nội tạng đang trong giai đoạn hoàn thiện, được xếp vào nhóm có nguy cơ chịu tổn thương vĩnh viễn về thể chất và thần kinh nếu tiêu thụ loại “sữa tổng hợp” này.

Theo NDTV , phản ứng trước nguy cơ y tế công cộng, State FDAs đã thiết lập một chiến dịch truy quét diện rộng mang tính hệ thống. Tính đến nay, nhà chức trách đã thu giữ 7.500 lít sữa pha trộn tại Latur.

Tại khu vực Solapur, khối lượng tiêu hủy đã lên tới 37.500 lít, tương đương giá trị thương mại khoảng 1,5 triệu rupee (khoảng 410 triệu VND). Việc thanh tra không chỉ dừng lại ở hóa chất mà còn phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở chăn nuôi, nơi các kho chứa bị nấm mốc bao phủ và hoàn toàn không tuân thủ tiêu chuẩn phòng chống dịch tễ.

Chiến dịch thực thi nghiêm ngặt do Ủy viên State FDAs Tukaram Mundhe dẫn đầu đã nhận được sự đánh giá cao rộng rãi; song tranh chấp giữa các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ và các nhà bán lẻ vẫn chưa lắng xuống. (Ảnh: NDTV)

Tuy nhiên, từ lăng kính quản trị vĩ mô, các biện pháp can thiệp cứng rắn đang tạo ra sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng cục bộ. Lệnh cấm đột ngột đối với hình thức bán lẻ sữa không đóng gói, bắt buộc toàn bộ thị trường chuyển sang sử dụng sữa túi đã làm dấy lên làn sóng biểu tình mạnh mẽ từ các tiểu thương tại Mumbai.

Theo lập luận từ giới bán lẻ, tính chất vật lý của sữa tươi đòi hỏi tốc độ luân chuyển cực nhanh. Việc áp đặt quy chuẩn đóng gói mới mà không thiết lập vùng đệm thời gian hay hỗ trợ hạ tầng logistics đang đẩy các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ vào nguy cơ phá sản. Bài toán đặt ra cho các cơ quan hoạch định chính sách Ấn Độ hiện tại không chỉ là việc loại bỏ hóa chất khỏi thực phẩm, mà còn là thiết kế lộ trình chuyển đổi sinh thái thương mại hợp lý, cân bằng giữa tiêu chuẩn an toàn sức khỏe và sự sống còn của chuỗi cung ứng dân sinh.