Tối ngày 21/12, lễ trao giải SBS Drama Awards 2024 diễn ra và nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả châu Á. Một trong số những khoảnh khắc hot nhất tại lễ trao giải năm nay là khi Park Shin Hye ngồi dưới hàng ghế khán giả chúc mừng cho bạn diễn của mình - Kim In Kwon trong phim The Judge From Hell.

Cụ thể khi nam diễn viên Kim In Kwon nhận được giải thưởng cho vai diễn Mando trong The Judge From Hell và lên sân khấu phát biểu, Park Shin Hye ở dưới hàng ghế khán giả đã nhìn lên đầy tự hào. Cô nhẹ nhàng vỗ tay, không giấu được sự xúc động, thậm chí nếu để ý kỹ có thể thấy Park Shin Hye còn rưng rưng nước mắt vì mừng cho bạn diễn. Nhìn biểu cảm đầy tự hào, hạnh phúc của Park Shin Hye khi nhìn thấy thành công của bạn, khán giả dành vô số lời khen vì sự ấm áp của cô.

Không chỉ biểu cảm, nhan sắc của mẹ bỉm cũng trở thành chủ đề hot tại lễ trao giải năm nay. Trong chiếc đầm khoe bờ vai gợi cảm, nữ chính The Judge From Hell được khen là xinh đẹp như một nàng công chúa.

2024 là năm tái xuất đầy thành công của Park Shin Hye khi cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với một hình tượng hoàn toàn mới trong The Judge From Hell. Tại lễ trao giải của SBS năm nay, cô và bạn diễn Kim Jae Young đã xuất sắc giành được giải thưởng Best Couple dù trong phim hai nhân vật của họ không có quá nhiều chemistry. Ngoài ra, cá nhân Park Shin Hye cũng nhận được thêm giải thưởng Director’s Award (giải do các đạo diễn bình chọn).

Park Shin Hye dành được giải thưởng Director’s Award

Giành hai giải thưởng lớn nhưng thực tế Park Shin Hye lại thua đau trước Jang Nara ở bảng đề cử cho chiếc cúp Daesang danh giá. Năm nay, với màn thể hiện xuất sắc ở bộ phim Good Partner, Jang Nara đã vượt mặt hàng loạt những đối thủ nặng ký, trong đó có cả Park Shin Hye để dành được giải thưởng lớn nhất. Ngay khi cái tên Jang Nara được xướng lên, mạng xã hội Hàn lập tức bùng nổ, khán giả dành rất nhiều lời khen, chúc mừng cho mỹ nhân không tuổi. Nhiều người cũng cho rằng kết quả này quá xứng đáng, không có gì để bàn cãi.

Jang Nara không kìm được nước mắt khi nhận giải thưởng lớn

LỆ AN