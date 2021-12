Song Hye Kyo bị chê không xứng khi được đề cử giải thưởng cùng Honey Lee và ác nữ Penthouse

Mới đây, đài SBS đã công bố danh sách đề cử Daesang cho lễ trao giải SBS Drama Awards 2021.

Bốn cái tên nổi bất nhất xuất hiện trong danh sách bao gồm: Kim Soyeon - The Penthouse 2 & 3, Song Hye Kyo - Now, We Are Breaking Up, Lee Je Hoon - Taxi Driver, Honey Lee - One The Woman. Ngay lập tức, dàn diễn viên nhận được đề cử đã trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Danh sách đề cử Daesang cho lễ trao giải SBS Drama Awards 2021.

Dù gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận bộ phim Penthouse 2 & 3 đã đạt thành tích rating ấn tượng. Kim Soyeon là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý với màn thể hiện khả năng diễn xuất đỉnh cao. Nữ diễn viên được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao thông qua những lời khen có cánh.



Kim Soyeon.

Về phía Song Hye Kyo, nữ diễn viên đã có trở lại màn ảnh với Now We Are Breaking Up. Tuy nhiên, bộ phim lại không đạt rating cao như kỳ vọng. Chưa dừng ở đó, nữ diễn viên còn nhận về hàng loạt chỉ trích bởi diễn xuất "một màu". Nhiều khán giả đã lên tiếng phản đối với sự xuất hiện của Song Hye Kyo trong danh sách đề cử.

Song Hye Kyo.

Honey Lee đã có một năm thành công với bộ phim One The Woman. Nữ diễn viên đã khẳng định được khả năng diễn xuất với vai diễn nữ công tố viên mạnh mẽ. Là nam diễn viên duy nhất góp mặt trong danh sách đề cử, Lee Je Hoon không khiến khán giả thất vọng với màn thể hiện xuất sắc thông qua bộ phim Taxi Driver.

Honey Lee và Lee Je Hoon.

Lễ trao giải SBS Drama Awards sẽ chính thức diễn ra vào 31/12.

https://afamily.vn/song-hye-kyo-bi-che-khong-xung-khi-duoc-de-cu-giai-thuong-cung-honey-lee-va-ac-nu-penthouse-20211227200204611.chn