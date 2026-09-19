"SAY HI" PLAYHITS - A LIVE BAND CONCERT: Khi những bản hit quen thuộc được làm mới để bước lên sân khấu live band

Đây cũng là concert tổ chức của theo format PlayHits của Vũ Trụ "Say Hi",, mở ra cách khai thác mới đối với kho âm nhạc của Vũ Trụ "Say Hi". Đồng thời, format mới cũng đánh dấu một bước phát triển mới của thương hiệu âm nhạc "Say Hi" sau hành trình của Anh Trai "Say Hi" 2024, Anh Trai "Say Hi" 2025, Em Xinh "Say Hi" và Tinh Hà "Say Hi".

Dàn lineup chính thức của đêm nhạc gồm: Quang Hùng MasterD, Dương Domic, B Ray, LYHAN, buitruonglinh, Cody Nam Võ, Pháp Kiều, CONGB, MAIQUINN, KIMLONG, Jaysonlei, DILLAN, Yeolan, AMEE, HINO và hooligan. Sự kiện vươn lên vị trí top 2 các sự kiện hot nhất trên MXH với hơn 82 nghìn lượt thảo luận đa nền tảng.

Điểm đặc biệt của "SAY HI" PLAYHITS - A LIVE BAND CONCERT nằm ở cách chương trình tiếp cận những ca khúc mà khán giả yêu mến Vũ Trụ "Say Hi" vốn đã thuộc nằm lòng. Từ bản gốc vốn đã quá quen thuộc, những ca khúc sẽ được tái phối khí và điều chỉnh cấu trúc cho live band với phối khí và màu sắc mới, và cách nghệ sĩ trình diễn cùng live band cũng rất khác biệt. Điều này mang đến những trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn mới với hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sự kiện.

Về mặt cấu trúc chương trình, thay vì đi theo cách sắp xếp quen thuộc của một concert quy tụ nhiều nghệ sĩ - "SAY HI" PLAYHITS - A LIVE BAND CONCERT được xây dựng thành 5 chương, tương ứng với 5 PlayHits. Mỗi chương có một nghệ sĩ hoặc một cặp nghệ sĩ dẫn dắt chính như một "trụ cột", từ đó tạo nên màu sắc và mạch cảm xúc riêng cho phần trình diễn. Các nghệ sĩ còn lại lần lượt xuất hiện trong những màn kết hợp, tiết mục nhóm.

Chương 1 - HIT THE LYRICS với B Ray làm "trụ cột" mở đầu bằng sức mạnh của câu chữ cùng những vần rap làm nên thương hiệu. Chương 2 - HIT THE IMAGINATION do LYHAN dẫn dắt đưa chương trình sang một màu sắc khác, nơi âm nhạc được khai thác từ góc nhìn giàu tưởng tượng, đầy mộng mơ và cá tính riêng của người nghệ sĩ. Đến Chương 3 - HIT THE FEELINGS, bộ đôi buitruonglinh và KIMLONG cùng nhau khai thác đến yếu tố cảm xúc trong giai điệu, chạm đến những tầng cảm xúc sâu lắng nhất trong tâm hồn khán giả.

Chương 4 - HIT THE ENERGY thuộc về "trụ cột" Dương Domic, với trọng tâm là nguồn năng lượng sân khấu bùng nổ, cũng là lúc nhịp độ của concert được đẩy lên mạnh mẽ hơn. Khép lại 5 chương là HIT THE MUSIC HOOK cùng Quang Hùng MasterD, đẩy cao trào lên đến cuối cùng với những đoạn "hook" làm khán giả mê mẩn, không thể cưỡng lại.

Đây là cách "SAY HI" PLAYHITS tạo nên trải nghiệm riêng cho từng set diễn: 5 set, 5 màu nhạc, 5 cách chơi khác nhau, cùng hướng đến một đêm duy nhất, nơi những bản hit quen thuộc được "tái định nghĩa" trên sân khấu.

Bên cạnh những ca khúc "đóng đinh" với tên tuổi của các nghệ sĩ trong dàn lineup, đêm nhạc cũng liên tục đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác với những tiết mục kết hợp chỉ có thể thấy tại "SAY HI" PLAYHITS - A LIVE BAND CONCERT. Đầu tiên phải nhắc đến Mashup "AAA" x "Not My Fault" - một trong những màn kết hợp đáng chú ý của 3 nữ nghệ sĩ tài năng LYHAN, Yeolan và MAIQUINN. Với "Cô Đơn Anh Cũng Vui", sự xuất hiện của KIMLONG, DILLAN và CONGB cũng mang đến một đội hình khác cho ca khúc quen thuộc. Trong khi đó, "MRT" được trao cho giọng hát của buitruonglinh, đem lại một sắc thái đầy dịu dàng và ngọt ngào cho bản hit.

Riêng bản hit "Secret" là một trường hợp thú vị khác. Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ và CONGB vẫn giữ đội hình gần với phiên bản gốc gây sốt của Tinh Hà "Say Hi", nhưng đoạn hát vốn thuộc phần của Wren Evans lại được phối mới tạo nên sự bất ngờ đầy thú vị cho khán giả.

Khép lại chuỗi những màn trình diễn đặc biệt là bản mashup bốn theme song của cả Vũ Trụ "Say Hi": "The Stars" của Anh Trai "Say Hi" 2024, "All Eyes On Us" của Anh Trai "Say Hi" 2025, "The Real Aura" của Em Xinh "Say Hi" và "Together We Shine" của Tinh Hà "Say Hi". Bốn ca khúc đại diện cho bốn chương trình được kết nối trong cùng một màn trình diễn, như một điểm giao nhau đầy bùng nổ của toàn bộ Vũ Trụ "Say Hi" trên sân khấu PlayHits.

"SAY HI" PLAYHITS - A LIVE BAND CONCERT không chỉ là một điểm hẹn âm nhạc dành cho cộng đồng khán giả yêu thích Vũ Trụ "Say Hi", mà còn là cột mốc đầu tiên để mở đường đưa mô hình "PlayHits" này ra quốc tế. Cụ thể, sau đêm mở màn tại TP.HCM, PlayHits dự kiến tiếp tục được giới thiệu tại Las Vegas, trở thành chặng tiếp theo của chuỗi PlayHits và cũng là lần đầu format này được đưa ra thị trường quốc tế. Đây cũng là những bước đi vững chắc để từng bước mang nền âm nhạc Việt Nam ra quốc tế một cách chuyên nghiệp.

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