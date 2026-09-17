Kênh TikTok HIM & Ngọt: Nơi căn bếp trở thành "cuốn nhật ký" của tình yêu, gia đình

Từ một món ăn kể một câu chuyện về cuộc sống

Một món gà bỏ lò phomai, một bữa cơm nhà hay những phút cùng nhau loay hoay trong căn bếp đã trở thành những hình ảnh quen thuộc trên kênh TikTok HIM & Ngọt. Từ những chất liệu giản dị ấy, sau khoảng 4 năm, cặp đôi đã xây dựng kênh với hơn 1 triệu người theo dõi 80,1 triệu lượt thích và có video đạt trên 17,8 triệu lượt xem.

Đáng chú ý, HIM & Ngọt tạo dựng dấu ấn trong một mảng nội dung vốn không mới trên TikTok. Giữa rất nhiều video hướng dẫn công thức, chia sẻ mẹo bếp núc hay ghi lại quá trình chế biến món ăn, cặp đôi lựa chọn một hướng tiếp cận khác: không đặt món ăn ở vị trí trung tâm mà đưa nó vào dòng chảy của những câu chuyện đang diễn ra trong cuộc sống.

Thay vì mở đầu bằng câu hỏi quen thuộc "Hôm nay ăn gì?", các video của HIM & Ngọt thường bắt đầu từ lý do "Vì sao lại có món ăn này?". Đó có thể là một câu chuyện nhặt nhạnh trong ngày, một màn trêu đùa tinh nghịch hay một tình huống ngẫu hứng dẫn cả hai vào bếp. Món ăn xuất hiện như một nhịp cầu cảm xúc, kết nối các thao tác nấu nướng với những tương tác tự nhiên giữa hai nhân vật. Nhờ vậy, người xem không chỉ học cách nấu một món ăn mà còn được dẫn dắt qua câu chuyện phía sau bữa cơm đó.

Cách kể chuyện này thực chất gắn liền với chính mối duyên khởi đầu của cặp đôi. Họ gặp nhau lần đầu khi HIM là phóng viên, còn Ngọt là nhân vật trong một bài phỏng vấn tại nhà hàng. Sau cuộc gặp ấy, HIM thường xuyên lấy cớ đến ăn món gà bỏ lò phomai để tìm cơ hội gặp lại Ngọt. Đĩa gà ngày ấy không chỉ là nhịp cầu tình yêu ngoài đời thực mà sau này còn trở thành cảm hứng cho một trong những video đầu tiên giúp tên tuổi HIM & Ngọt được cộng đồng mạng chú ý.

Từ điểm tựa đó, cặp đôi tìm ra "chất liệu vàng" cho kênh: đời sống đi trước, món ăn theo sau và cả hai hòa quyện trong một thông điệp chân thật. Những chuyện đi chợ, công việc, sự khác biệt trong tư duy hay các khoảnh khắc trêu đùa thường ngày đều trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo phong phú. Căn bếp vì thế không còn mang cảm giác của một "trường quay" dàn dựng mà trở thành sự tiếp nối tự nhiên của cuộc sống thực. Khán giả có thể nhấp vào video vì tò mò về món ăn nhưng điều giữ chân họ ở lại chính là tình cảm chân thành giữa hai người. Dần dần, sự háo hức xem "HIM & Ngọt hôm nay nấu gì?" chuyển thành niềm mong đợi: "Hôm nay hai người sẽ kể câu chuyện gì?".

Căn bếp trở thành một "cuốn nhật ký" bằng video

Để duy trì sức hút trên một nền tảng có nhịp độ nhanh và liên tục thay đổi như TikTok, sự tự nhiên là chưa đủ. Phía sau mỗi video triệu view là sự kết hợp ăn ý từ hai thế mạnh riêng biệt. Ngọt có niềm đam mê nấu nướng từ nhỏ cùng kinh nghiệm quản lý nhà hàng, phụ trách chuyên môn bếp núc. Trong khi đó, HIM sở hữu tư duy của một phóng viên và am hiểu cách xây dựng nội dung số, đảm nhận việc truyền tải những khoảnh khắc đời thường lên màn ảnh sao cho giàu nhịp điệu.

Sự ăn ý này không tự nhiên mà có. Thời gian đầu, việc HIM liên tục tìm góc quay đôi khi gây vướng víu cho Ngọt khi đang đứng bếp. Những bất đồng nhỏ buộc cả hai phải tìm cách làm việc phù hợp hơn: HIM học cách ghi hình tinh tế để không làm gián đoạn nhịp sinh hoạt, còn Ngọt dần giải phóng cảm xúc trước ống kính. Quá trình thấu hiểu ngoài đời đã giúp họ tìm ra ngôn ngữ hình ảnh đặc trưng cho kênh. Khi đa số kênh ẩm thực chọn nhạc nhẹ với tiết tấu chậm, HIM & Ngọt đi ngược đám đông khi dùng nhạc remix sôi động, dựng hình theo nhịp, chuyển cảnh nhanh để tạo nên một đoạn phim ngắn đầy đủ mở đầu, diễn biến và kết thúc đong đầy cảm xúc.

Khi kênh cán mốc 1 triệu người theo dõi, các chủ đề của HIM & Ngọt dần mở rộng sang những thông điệp sâu sắc hơn về tình yêu, gia đình và sự gắn kết. Cặp đôi từng bộc bạch mong muốn rằng, sau khi khép lại một video, điều khán giả nhận được không chỉ là một công thức nấu ăn mới mà đôi khi còn có thêm một lý do để về nhà sớm hơn và cùng gia đình ăn một bữa cơm.

Có lẽ chính điều đó đã giúp căn bếp của HIM & Ngọt vượt ra khỏi vai trò của một bối cảnh quay. Mỗi món ăn gắn với một câu chuyện, mỗi câu chuyện lại lưu giữ một lát cắt trong cuộc sống của hai người. Ghép những video ấy lại, kênh TikTok giống như một cuốn nhật ký được kể bằng món ăn, hình ảnh và những khoảnh khắc đời thường.

Giữa một nền tảng nơi xu hướng có thể thay đổi từng ngày, hành trình của HIM & Ngọt cho thấy sự khác biệt đôi khi không nằm ở việc tìm ra một món ăn chưa ai từng nấu mà ở cách kể một câu chuyện chân thật bằng dấu ấn của riêng mình. Với cả hai, món ăn là điểm bắt đầu, tư duy nội dung là công cụ truyền tải, còn những cảm xúc ấm áp về gia đình và tình yêu chính là sợi dây nối liền căn bếp nhỏ của cặp đôi với trái tim của hàng triệu khán giả.