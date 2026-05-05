Sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, hơn 5.000 học sinh ở TP.HCM dừng ăn bán trú

Thông tin trên Tạp chí Tri thức, việc tạm ngưng có thể kéo dài đến hết năm học 2025-2026 nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học và chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Theo VnExpress, lý do tạm ngưng là do tất cả đều dùng suất ăn công nghiệp từ một doanh nghiệp ở phường Tân Thuận, với giá 35.000 đồng/người (bữa chính, bữa xế).

Cụ thể, tại Trường Tiểu học Tân Hưng, hoạt động bán trú tạm dừng từ ngày 4/5. Phụ huynh được thông báo đón học sinh về nhà vào buổi trưa, đồng thời không tổ chức mang cơm đến trường nhằm hạn chế các rủi ro phát sinh.

Trường hiện có hơn 1.300 học sinh, trong đó khoảng 1.000 em tham gia bán trú. Nhà trường cho biết thời điểm này trùng với giai đoạn ôn tập và thi cuối học kỳ II, việc dừng bán trú được đánh giá không gây xáo trộn lớn đến kế hoạch học tập.

Tương tự, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh cũng triển khai phương án dạy học một buổi mỗi ngày kể từ ngày 4/5 do ngừng bán trú cho khoảng 1.300 học sinh.

Nhà trường điều chỉnh thời khóa biểu theo hướng tăng số tiết học buổi sáng từ 4 lên 5, kéo dài thời gian học đến khoảng 11h-11h20. Toàn bộ hoạt động ngoại khóa và các tiết học buổi chiều được tạm ngưng. Buổi chiều, học sinh tự ôn tập tại nhà theo hướng dẫn của giáo viên, một số lớp được tổ chức phụ đạo vào sáng thứ bảy để đảm bảo tiến độ chương trình.

Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm. Ảnh: PLO

Ở bậc THCS, Trường THCS Trần Quốc Tuấn cũng thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động bán trú từ ngày 4/5 đến khi kết thúc năm học 2025-2026. Quyết định được đưa ra sau khi đơn vị cung cấp suất ăn đề nghị tạm ngưng phục vụ trong thời gian chờ kết quả kiểm tra liên quan đến vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm.

Cùng với đó, nhà trường thông báo áp dụng thời khóa biểu mới, yêu cầu phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đưa đón học sinh theo lịch học điều chỉnh.

Thông tin về sự việc trước đó, báo Pháp luật TP.HCM cho hay, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã có 46 ca có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo Sở Y tế, trong các mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện Nhi đồng 2, một trường hợp cấy phân ra vi khuẩn Salmonella. Đây là tác nhân xuất hiện trong hầu hết vụ ngộ độc thực phẩm gần đây.

Theo thực đơn đăng tải công khai trên trang web Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, bữa ăn bán trú của trường hôm 24/4 có trứng vịt hấp thịt heo, cá basa phi lê chiên nước mắm, bầu xào tỏi, canh rong biển đậu hũ nấu thịt; món xế là sữa chua, tráng miệng với bánh gạo.

Cách đây một tháng, bữa ăn bán trú ở Trường Tiểu học Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh) cũng khiến 266 học sinh bị ngộ độc. Trường này và một số trường lân cận cũng phải dừng bán trú nhiều ngày, sau đó Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã khuyến cáo đổi nhà cung cấp suất ăn.